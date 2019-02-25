Туляки выбрали три лучших барбершопа

С 24 января по 25 февраля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие барбершопы в Туле. Теперь мы знаем, куда наши мужчины ходят, чтобы подровнять бороду и усы, побриться и постричься.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 февраля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Реальные итоги отличаются, после вычета лишних голосов.

Победителем голосования стал OldBoy - он набрал 1536 голосов!

Второе место и 1443 голоса получил Мужской зал.

Третье место и 1304 голоса туляки отдали барбершопу ТОР.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание барбершопа.

Барбершопы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг барбершопов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.