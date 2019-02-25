Туляки выбрали три лучших барбершопа
Итоги народного голосования на Myslo.
С 24 января по 25 февраля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие барбершопы в Туле. Теперь мы знаем, куда наши мужчины ходят, чтобы подровнять бороду и усы, побриться и постричься.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 февраля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Реальные итоги отличаются, после вычета лишних голосов.
Победителем голосования стал OldBoy - он набрал 1536 голосов!
Второе место и 1443 голоса получил Мужской зал.
Третье место и 1304 голоса туляки отдали барбершопу ТОР.
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание барбершопа.
Барбершопы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг барбершопов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.