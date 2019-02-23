Самые красивые тулячки Росгвардии: голосование стартовало

Смелость и грация, ум и талант — качества, которыми наделены настоящие леди Росгвардии. Они не только истинные красавицы, но и мастера своей нелегкой профессии.

Всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» на протяжении месяца проходит во всех воинских частях и территориальных управлениях ФСВНГ. Участники голосования выбирают фотографии самых обаятельных сотрудниц и военнослужащих.

От Тульской области в конкурсе участвуют четыре претендентки:

старший лейтенант Елена Агеева

старший лейтенант Антонина Боева

старший лейтенант Екатерина Магомедова

лейтенант Дина Гелиева

Проголосовать за понравившеюся участницу можно на сайте Росгвардии . Финалистка регионального этапа, будет представлена на официальном сайте ведомства, где в течение месяца пройдет онлайн-голосование.

Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Портреты 12 победительниц, отобранных организаторами в финале соревнований, украсят ведомственный календарь Федеральной

службы войск национальной гвардии Российской Федерации на 2020 год.