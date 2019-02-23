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Самые красивые тулячки Росгвардии: голосование стартовало

Самые красивые тулячки Росгвардии: голосование стартовало

В Тульской области стартует конкурс «Краса Росгвардии».

Смелость и грация, ум и талант — качества, которыми наделены настоящие леди Росгвардии. Они не только истинные красавицы, но и мастера своей нелегкой профессии.
 
Всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» на протяжении месяца проходит во всех воинских частях и территориальных управлениях ФСВНГ. Участники голосования выбирают фотографии самых обаятельных сотрудниц и военнослужащих.
 
От Тульской области в конкурсе участвуют четыре претендентки:
  • старший лейтенант Елена Агеева
 
  • старший лейтенант Антонина Боева
 
  • старший лейтенант Екатерина Магомедова
 
  • лейтенант Дина Гелиева
 
 

 
Проголосовать за понравившеюся участницу можно на сайте Росгвардии. Финалистка регионального этапа, будет представлена на официальном сайте ведомства, где в течение месяца пройдет онлайн-голосование.
 
Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Портреты 12 победительниц, отобранных организаторами в финале соревнований, украсят ведомственный календарь Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации на 2020 год.
 
А вам какая из участниц понравилась больше?
 
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Кто самая красивая тулячка Росгвардии?

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:03 +2
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