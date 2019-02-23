Самые красивые тулячки Росгвардии: голосование стартовало
В Тульской области стартует конкурс «Краса Росгвардии».
Смелость и грация, ум и талант — качества, которыми наделены настоящие леди Росгвардии. Они не только истинные красавицы, но и мастера своей нелегкой профессии.
Всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» на протяжении месяца проходит во всех воинских частях и территориальных управлениях ФСВНГ. Участники голосования выбирают фотографии самых обаятельных сотрудниц и военнослужащих.
От Тульской области в конкурсе участвуют четыре претендентки:
- старший лейтенант Елена Агеева
- старший лейтенант Антонина Боева
- старший лейтенант Екатерина Магомедова
- лейтенант Дина Гелиева
Проголосовать за понравившеюся участницу можно на сайте Росгвардии. Финалистка регионального этапа, будет представлена на официальном сайте ведомства, где в течение месяца пройдет онлайн-голосование.
Финалистки конкурса будут определены накануне Дня Росгвардии. Портреты 12 победительниц, отобранных организаторами в финале соревнований, украсят ведомственный календарь Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации на 2020 год.
А вам какая из участниц понравилась больше?
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