Тулячка коллекционирует наперстки: «Друзья ищут их для меня по всему миру!»

Елена Мотох называет свою коллекцию наперстков небольшой, но на самом деле в ней уже 230 экспонатов, привезенных из разных уголков России и мира: рабочие и ювелирные, старинные и современные, маленькие и большие.

Коллекция наперстков у нашей героини возникла не случайно. Елена — дизайнер одежды, руководитель школы моды тульского театра моды «Стиль». Шитьем она занимается постоянно, поэтому друзья, выбирая для нее сувениры в путешествиях, всегда ищут что-то «по теме». Первый наперсток Елене в 2006 году однокурсница привезла из Туниса.

— Я не думала, что из одного сувенира вырастет целая коллекция, — рассказывает Елена. — Но за следующий год их собралось уже восемь. И я уже сама, путешествуя по разным городам или выезжая на конкурсы с театром моды «Стиль», начала искать в сувенирных магазинах и на блошиных рынках интересные экземпляры. И со временем наперстков стало так много, что пришлось делать для них шкафчики-витрины.

Дед и баба – первые литые наперстки в коллекции Елены. Те, что продаются в швейных магазинах, – штампованные, стандартные, а литые могут иметь любую форму, изображать сказочных персонажей или памятники архитектуры.

Этот керамический наперсток Елене подарили воспитанницы театра моды после конкурса в Воронеже. По форме он напоминает головные уборы, которые Лена придумала для коллекции «Храмы России», завоевавшей победу.

Сейчас экземпляры в коллекции Лены распределены по сериям. Есть несколько старинных, царских времен — кузнечных, с вензелями, финифтью, росписью. Сейчас в моду входят деревянные наперстки с росписью по сказочным мотивам и магнитные — на нижнюю, рабочую часть, примагничивается декоративная верхушка. А есть наперстки открытые, без верхушки: рабочая часть у них только боковая (ребро), зато такие модели садятся на пальцы любого размера.

Больше всего в коллекции Елены наперстков из разных городов России: она привозит их сама из рабочих поездок и отпусков, их дарят ей все знакомые, зная о ее увлечении. А этот чайничек – тульский, с приглашением к уютным посиделкам.

Исторические личности разных эпох и знаменитые киношные персонажи часто используются для украшения сувениров. Так, в музее Костромы Елена купила наперстки с изображением президента России и капитана Барбоссы из «Пиратов Карибского моря».

— Друзья, приезжая в новый город или страну, первым делом идут искать для меня наперстки, — смеется Елена. — Для многих это становится настоящим квестом. Например, муж, актер Тульского театра драмы, на гастролях в Керчи вместе со всей труппой разыскивал для меня интересный экземпляр.

Этот наперсток Елене привез знакомый из ЮАР: он жил и работал там три года и всё это время разыскивал для нее местный экземпляр в коллекцию. Нашел лишь в конце командировки: оказалось, что тамошние рукодельницы наперстками не пользуются.

Декоративные наперстки в два раза больше стандартных и работать ими, конечно, невозможно. Но смотрятся эффектно! Этот, с трактором, привезен из Беларуси. Аналогичные наперстки-гиганты удалось найти на Крите и в Санкт-Петербурге.

Кстати, при шитье Елена совсем не пользуется наперстком: его роль выполняют ногти. Но свою коллекцию она нежно любит и радуется, что та постоянно разрастается. Экспонатами уже заполнены все четыре шкафа-витрины, и, похоже, придется делать новые. Когда Елена опубликовала в соцсетях пост о своей коллекции, на него откликнулись коллеги-модельеры и предложили привозить на конкурсы интересные наперстки из своих городов и обмениваться ими.

Старинные наперстки Елена нашла на блошиных рынках и получила в подарок. Эти – царских времен, примерно середины XIX века. Цена таких экземпляров доходит до четырех-пяти тысяч рублей.

Магнитные наперстки – из двух частей: верхняя – для красоты, а нижнюю можно использовать при шитье.

Знаете ли вы, что...

На Руси изначально наперстком назывался свинцовый кистень для кулачных боев, а также кольцо, которое надевалось на большой палец правой руки при стрельбе из лука.

В XVII-XVIII веках модницы носили по 8 наперстков на пальцах обеих рук. Делали их исключительно из золота или серебра, украшали гравировкой, эмалью, драгоценными камнями, перламутром.

В первую мировую войну парижанки сдали на нужды фронта около полумиллиона серебряных наперстков для переплавки, чтобы полученным серебром правительство смогло оплатить снаряды и амуницию.

В Лондоне существует общество любителей и коллекционеров наперстков.

Во Франции главный конкурс кутюрье называется «Золотой наперсток». В России аналогичный конкурс именуется «Серебряным наперстком».