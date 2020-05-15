Онлайн-выходные в Туле: 15-17 мая

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

15 мая

20.00 «Лицом к…». Прямой эфир с участием руководителя Ансамбля русской песни Павла Бубнова.

21.30 Онлайн-спектакль.

16 мая

19.00 Встречи при свечах. Прямой эфир.

17 мая

17.00 Викторина «Своя игра online»

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Директор Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик» Марина Мазанова.

Литературный онлайн-клуб: От масскультуры к книгам

Когда: 15 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

15 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.

На прошлых встречах уже рассказывали о книгах, породивших фанатские движения, фильмы и сериалы, компьютерные игры. Но иногда бывает наоборот: какая-то идеи, родившаяся в недрах массовой культуры, порождает литературу. О таких произведениях и пойдет речь. Присоединяйтесь!

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00 и в субботу в 23.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

15 мая:

11.00 Кошачьи лемуры и лучистые черепахи.

16.00 Гадюка-носорог. Реинтродукция редких видов.

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.

16 мая:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

23.00 Ночь в музее. Символы в жизни животных.

17 мая:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

Ночь музеев на Куликовом поле и в «Тульских древностях»

Когда: 16 мая, суббота, 20.00 и 21.00.

Как попасть: в назначенное время зайти в сообщества музейного комплекса «Куликово поле» в «ВКонтакте», « F acebook», «Одноклассниках» и группу «Тульских древностей».

16 мая Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом расскажет об архитектурном символизме здания музея. Филиал музея-заповедника в Туле - о символике средневековых миниатюр и знаках, которые предвещали победу воинам Дмитрия Донского.

21:00 Фотоэкскурсия о символизме архитектурного облика Музея Куликовской битвы

В отсветах уходящего солнца на Поле сражения читается холм-курган, как войска противника разделенный на две части. Подняты в угасающее небо копья, темнеют вверху бойницы и плиты епифанских шлюзов у основания стен. Взгляд выхватывает фразу из летописной повести «О побоище на Дону» и геральдические знаки княжеств, чьи воины пришли на Куликово поле в 1380-м… Кадры ночной фотосъемки Романа Солопова и подсветка здания подчеркивают смыслы, заложенные в нем автором проекта – заслуженным архитектором России Сергеем Гнедовским.

Музей «Тульские древности»:

20:00 Интерактивный тест «Символика средневековых миниатюр»

Интерактивный тест составлен на основе литературного произведения о Куликовской битве XV века - «Сказания о Мамаевом побоище» - и одноименной музейной экспозиции музея «Тульские древности». Иллюстраторы древнерусского литературного памятника в дополнение к тексту создали свое повествование, которое имеет свои законы и смыслы. Приглашаем разобраться в них вместе с нами.

21:00 История на ночь

В русских сказках и литературных произведениях мы можем прочитать про разнообразные приметы и гадания. В «Сказании о Мамаевом побоище» есть подобный эпизод. В ночь перед Куликовской битвой Дмитрий Донской вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским выезжали в поле, где Боброк прочитал важные знамения. Какие – узнаем из видеозарисовки сотрудников музея.

Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни Когда: 16 мая, суббота, 12.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. 16 мая в «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук проведет второе занятие онлайн-курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн».

На втором занятии Анастасия затронет тему оформления кухни. Чтобы вкусно готовить и экспериментировать, в первую очередь нужен комфорт и уют, который можно организовать самостоятельно при помощи деталей вне зависимости от размеров самой кухни. Настя поделится полезными ссылками, расскажет про организацию пространства, а также раскроет небольшой, но важный секрет, как при помощи акриловой краски и виниловой пленки полностью обновить свою кухню. На мастер-классе будет и практическая часть. «Квартирник БГ»: Борис Гребенщиков (онлайн-трансляция) Когда: 15 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке. «Квартирник БГ» – это домашний концерт Бориса Гребенщикова из Лондона, где музыканта застал карантин. Зрители услышат как проверенные временем любимые хиты, так и новые песни. Квартирник как формат музыкального направления появился в период СССР, когда музыканты собирались на квартирах у друзей и устраивали импровизированные концерты, в основном, в стиле рок. Борис Гребенщиков, один из родоначальников формата, вместе с другими, тогда начинающими исполнителями, а сегодня – уже легендами русского рока – устраивал квартирники и пел свои песни, которые со временем вошли в «золотую коллекцию» российский музыки.