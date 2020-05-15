Онлайн-выходные в Туле: 15-17 мая
Россия большая и меня здесь не найти, потому что все свои выходные я провожу в сети! И повод есть: VK Fest, Ночь музеев, лекции, концерты, мастер-классы и конечно же хорошее кино — все это в нашем обзоре выходных.
На Ночь музеев у нас большая афиша онлайн-мероприятий: смотрите ее по ссылке.
VK Fest 2020
Когда: 15-21 мая.
Как попасть: заходить в назначенное время в сообщество фестиваля.
Один из крупнейших и популярнейших фестивалей России ушел в онлайн. VK Fest 2020 продлится целую неделю и будет полностью бесплатным и доступным в официальном сообществе в «ВКонтакте». Состав исполнителей впечатляет: Баста, GONE.Fludd, Cream Soda, Flesh, Lizer, OG.Buda, кис-кис, Feduk, Джиган, Жак-Энтони, Звонкий, Лауд, Леван Горозия, Iroh, Flipper Floyd, Тима Белорусских, Мот, Тимати, Хлеб, ЯАVЬ, RSAC и другие артисты — всего их 70, и список будет пополняться.
«Ночь музеев» в Тульском музее оружия
Когда: 16 мая, суббота, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время на сайт или в сообщества музея «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
16 мая в 17.45 на сайте музея и его официальных страницах в социальных сетях состоится видеотрансляция торжественного открытия акции.
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17.45 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев»
Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им.
И. А. Михайловского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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18.00 «Они сражались за Родину»
Музыкально-театрализованное представление военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия.
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18.15−22.00 «Символы Тульского музея оружия»
Цикл публикаций с сопровождением видеоматериалов.
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18.30−23.45 «Оружие как символ Великой Победы»
Интернет-викторина.
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18.45−22.45 «Музейка в поисках сокровищ»
Онлайн-конкурс.
- 00.00 Светомузыкальное представление Тульского музея оружия
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
15 мая
20.00 «Лицом к…». Прямой эфир с участием руководителя Ансамбля русской песни Павла Бубнова.
21.30 Онлайн-спектакль.
16 мая
19.00 Встречи при свечах. Прямой эфир.
17 мая
17.00 Викторина «Своя игра online»
20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Директор Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик» Марина Мазанова.
Литературный онлайн-клуб: От масскультуры к книгам
Когда: 15 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
15 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.
На прошлых встречах уже рассказывали о книгах, породивших фанатские движения, фильмы и сериалы, компьютерные игры. Но иногда бывает наоборот: какая-то идеи, родившаяся в недрах массовой культуры, порождает литературу. О таких произведениях и пойдет речь. Присоединяйтесь!
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00 и в субботу в 23.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
15 мая:
- 11.00 Кошачьи лемуры и лучистые черепахи.
- 16.00 Гадюка-носорог. Реинтродукция редких видов.
- 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
16 мая:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
- 23.00 Ночь в музее. Символы в жизни животных.
17 мая:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
Ночь музеев на Куликовом поле и в «Тульских древностях»
Когда: 16 мая, суббота, 20.00 и 21.00.
Как попасть: в назначенное время зайти в сообщества музейного комплекса «Куликово поле» в «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассниках» и группу «Тульских древностей».
16 мая Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом расскажет об архитектурном символизме здания музея. Филиал музея-заповедника в Туле - о символике средневековых миниатюр и знаках, которые предвещали победу воинам Дмитрия Донского.
Интерактивный тест составлен на основе литературного произведения о Куликовской битве XV века - «Сказания о Мамаевом побоище» - и одноименной музейной экспозиции музея «Тульские древности». Иллюстраторы древнерусского литературного памятника в дополнение к тексту создали свое повествование, которое имеет свои законы и смыслы. Приглашаем разобраться в них вместе с нами.
Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни
Когда: 16 мая, суббота, 12.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
16 мая в «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук проведет второе занятие онлайн-курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн».
На втором занятии Анастасия затронет тему оформления кухни. Чтобы вкусно готовить и экспериментировать, в первую очередь нужен комфорт и уют, который можно организовать самостоятельно при помощи деталей вне зависимости от размеров самой кухни. Настя поделится полезными ссылками, расскажет про организацию пространства, а также раскроет небольшой, но важный секрет, как при помощи акриловой краски и виниловой пленки полностью обновить свою кухню. На мастер-классе будет и практическая часть.
«Квартирник БГ»: Борис Гребенщиков (онлайн-трансляция)
Когда: 15 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Онлайн концерт группы Iowa
Когда: 15 мая, пятница, 21.00.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».
Онлайн-концерт Егора Крида
Когда: 16 мая, суббота, 17.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Один из самых продуктивных участников лейбла Black Star, Егор Крид из пензенского мальчика, сделавшего кавер-видео на песню «Не сходи с ума» Тимати, вырос во всероссийскую поп-звезду, в свои двадцать с небольшим собирающую тысячные залы. Русский Джастин Бибер умело пользуется врожденным обаянием и привязчивыми мотивами, которые сочиняет сам, поэтому в 2019 году ушел из Black Star, подписался с Warner Music и дебютировал в главной роли в кино. Впервые музыкант исполнит новые треки из нового альбома «58», ответит на вопросы от подписчиков и просто немного пообщается со слушателями после долгой разлуки!
Онлайн-марафон памяти жертв СПИДа
Когда: 17 мая, воскресенье, 18.00.
Как попасть: в назначенное время перейти в сообщество «Родной звук» в «ВКонтакте» или на ютуб-канал.
Медиа «Родной звук» и «СПИД.Центр» проведут онлайн-марафон с тремя музыкальными выступлениями. Группа под управлением двух эффектных девушек «Комсомольск» представит постмодернистский фьюжен из советского тви-попа и злободневной иронии. Сверкавшая в эпоху перестройки нью-вейв-формация «Альянс» исполнит свой главный хит «На заре» и другие песни. Уважаемый в Москве басист, участник групп «Интурист» и On-the-Go Дима Мидборн попытается преодолеть странность своего дебютного щегольского альбома «Мужчина средних лет».
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Я тоже хочу
Приближается тот момент, когда ты, мой дорогой друг, сможешь спокойно пройтись по улицам города, насладиться летними закатами и обсудить последние сплетни со своим другом или девушкой. Ограничения, связанные с распространением коронавируса постепенно снимаются, но многие люди еще продолжают соблюдать самоизоляцию. А поэтому мы продолжаем делать свое маленькое, но для кого-то нужное дело. На этот раз мы подготовили для вас подборку фильмов одного режиссёра, который внёс огромный вклад в российское и не только кино.
В мае текущего года культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2» исполнилось 20 лет. Криминальная драма является продолжением нашумевшего «Брата». Главную роль в обоих частях картины сыграл Сергей Бодров-младший. Спустя два года после премьеры «Брата-2» актер трагически погиб в Кармадонском ущелье. Его тело так и не было найдено. Поэтому сегодняшняя подборка выглядит именно так.
И первой на очереди у нас драма, рассказывающая о страстном, порой даже отчаянном поиске счастья, которого так недостает всем в этой жизни. Ради этого они отправляются в полное неожиданностей фантастическое путешествие к колокольне. По пустынной летней дороге на огромной скорости несется черный джип. В нем находятся Бандит, его друг детства Матвей со своим стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Этих потерянных и одиноких людей объединяет одно: они ищут Колокольню Счастья, которая, по слухам, находится где-то между Питером и Угличем, рядом с заброшенной атомной станцией. По легенде, Колокольня забирает людей в лучший мир, но далеко не всегда и не всех. Каждый в машине втайне надеется, что выберут именно его. Только действительно ли это будет так? Важно отметить, что это последний фильм Алексея Балабанова.
Груз 200
«В черном-пречерном городе, в черном-пречерном доме жил да был черный-пречерный маньяк, который всех убивал и измывался над трупами в свое удовольствие» – такими незатейливыми строчками, как ни странно, можно описать практически любой фильм Алексея Балабанова, любимого режиссера всех киноэстетов. Особенно под это описание подходит одна из самых одиозных его работ – социально-криминальная драма «Груз 200», рассказывающая о проделках провинциального маньяка-убийцы в антураже предперестроечного полуразвалившегося СССР. Дело происходит в маленьком, богом забытом городке во время войны в Афганистане. Ополоумевший капитан милиции по фамилии Журов насилует и похищает юную девушку, которую затем держит у себя дома под присмотром такой же сумасшедшей матери-алкоголички. В это время в город прибывает так называемый «Груз-200», состоящий из нескольких цинковых гробов. Среди погибших есть и жених похищенной девушки, которым заинтересовывается Журов. Далее сюжет развивается по классическим законам шекспировской трагедии, с каждым эпизодом увеличивая количество трупов.
Морфий
Фильм по мотивам знаменитой повести Михаила Булгакова с Леонидом Бичевиным, Ингеборгой Дапкунайте, Андреем Паниным и Сергеем Гармашом в главных ролях. Сценарий к фильму писал Сергей Бодров младший. В смутном 1917 году в захудалую больницу маленького уездного города приезжает молодой двадцатитрехлетний доктор Поляков. Он только закончил курс, и это первая его настоящая практика. Молоденькому врачу частенько приходится выбегать из операционной, чтобы сверить свои действия с учебниками. А однажды, борясь за жизнь сложного пациента, под угрозой болезни оказывается и сам доктор Поляков. Чтобы избежать заражения, медсестра ставит ему укол морфия. Доктор уверен, что он, как человек разумный, профессиональный и волевой, сможет избежать пагубного пристрастия к наркотику, но несколько преувеличивает свои силы. Пока Поляков в занесенной снегами больнице борется за жизни пациентов, а заодно и с все более захватывающим его пагубным пристрастием к морфию, в стране гремит революция. Правда, за всеми своими переживаниями молодой врач не сильно ощущает грядущие перемены.
Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя. Кто-то скажет, что это пожелание cнова повторилось. Да, вы правы, но ведь своей актуальности оно еще не потеряло .