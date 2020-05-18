Назад в будущее: Чем жили туляки в мае прошлого года

Год назад наша жизнь была совсем другой. Давайте вернемся на год назад, в май-2019. А помогут нам в этом фотографии Алексея Пирязева.

Этот фотопроект мы назвали «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — всё вернется! Всё лишнее останется в прошлом, а жизнь будет еще лучше, ярче и насыщеннее. Когда? Зависит от нас самих.

Сегодня мы предлагаем вам подборку 10 самых ярких майских событий в Туле. Мы знаем, что вы делали в прошлом мае! ;)

День Победы. Настоящий праздник со слезами на глазах. Великолепная погода, парад военной техники, ветераны в орденах, тысячи людей на проспекте и в парке. Яркий салют, концерт на площади, всё как надо.

ВелоБегоДень. Традиционный велопарад. Город на один день сдавался в плен к велосипедистам!

Футбол. «Краснодар», «Локомотив» и «Урал». Тула скучает по футбольным страстям. Скоро всё обещали вернуть, но футбол без зрителей — это как бутерброд без масла.

А вот дождливой погоды хватало как и сейчас. Правда на троллейбусе ездили чаще на работу и по делам. Теперь либо пешком, либо на своём авто, либо на такси — так безопаснее.

Поленово. А можно было махнуть в жемчужину Тульской области — усадьбу Поленово. Приобщится к великому искусству и побродить среди сосен, спустится к Оке. И может самому попробовать взять в руки кисть, а что, а вдруг!

Вечерком пойти в «Типографию» на концерт любимой группы. Общаться с друзьями, пить вкусные напитки и радоваться вместе оффлайн.

Или на творческую встречу с интересным человеком и талантливым режиссером. Например, с Юрием Быковым. В «Октаву», конечно! Сейчас же все встречи только на безопасном расстоянии.

А сколько мероприятий для всех и каждого было на Казанской набережной. Море!

Куда же без посиделок на верандах в «Искре»? Это всё было так просто и обыденно, а как же сейчас этого не хватает.

А вот цветение было и остаётся точно таким же — майским, прекрасным и свежим, не смотря ни на что!

У каждого есть свои впечатления из мая прошлого года. Делитесь свои воспоминаниями, сожалениями, фотографиями, мыслями о прошлом и будущем! Лучшие мы обязательно опубликуем!