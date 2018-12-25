Тульские каратисты: об итогах года и золотой медали на Кубке Европы

Фото Максима Останкина.

В Туле прошли областные соревнования по восточному боевому единоборству. В них приняли участие около 500 спортсменов разных возрастов – от самых юных до взрослых мастеров.

В программу соревнований входили выступления по ката с традиционным японским оружием бо и нунчаку и без него, а также поединки по версии ограниченного контакта и полноконтактные.

Это мероприятие традиционно завершает календарный год Федерации восточного боевого единоборства, по его итогам формируется сборная команда Тульской области.

В этом году кроме спортсменов областного центра в соревнованиях приняли участие команды из Ясногорского, Дубенского, Узловского, Киреевского, Алексинского, Плавского и Веневского районов, а также новички – Тепло-Огаревский район и Одоев, где секции открылись только в уходящем году.

Вообще, если говорить об итогах, то количество занимающихся с каждым годом растет, и это, несомненно, большое достижение. Что же касается спортивных результатов, то президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области Антон Кондратьев оценивает их как очень хорошие:

Антон Кондратьев – Весной уходящего года мы вручили первое в нашем регионе удостоверение мастера спорта Марии Ворониной. А совсем недавно этот норматив выполнили еще три наших спортсмена – Константин Чуркин, Максим Авдошин и Максим Полохин. Это очень весомо для нас, мы рады этому событию. Конкуренция на чемпионатах России очень жесткая, соперников много. К тому же каждый поединок отбирает очень много сил, поэтому надо быть очень хорошо подготовленным спортсменом, чтобы двигаться дальше.

- И как показатель высокой конкуренции – в Рязани, где Максим Авдошин оказался в тройке призеров среди российских спортсменов, одновременно проходил международный турнир. И вот там он занял первое место. Также одно из серьезных достижений года – золотая медаль на Кубке Европы Марии Ворониной, тоже первая для тульских спортсменов.

Свои итоги года мы попросили подвести и Константина Чуркина, которого его тренер назвал в числе одного из главных действующих лиц уходящего года.

Константин Чуркин – Для меня год получился непростым. Я некоторое время не тренировался, только смотрел со стороны за соревнованиями. И, конечно, внутренне очень переживал это. У меня была травма – надрыв мениска, пришлось восстанавливаться после операции. Но все это время я старался придерживаться спортивного режима, держать себя в форме, работал над тактикой. И все равно то, что довольно быстро после возвращения сумел выполнить норматив мастера, стало для меня в какой-то степени неожиданностью.

– Что помогло?

– Все в совокупности. И помощь тренера, и собственная уверенность в себе, и везение, конечно. Уровень спортсменов в Рязани был очень высоким, все примерно равны по силам. Каждый поединок был на грани, мог сложиться удачно в обе стороны.

– Вы уже давно в этом виде спорта. Что привлекает в нем сейчас?

– Действительно, я начал заниматься у Антона Николаевича Кондратьева еще в шесть лет, меня привели в секцию родители. Когда начали появляться спортивные результаты, интерес к тренировкам увеличивался. А сейчас я уже сам тренирую, мои подопечные выступают на российских соревнованиях. Пытаюсь делиться с ними опытом, воспитывать своим примером. Поначалу самое главное – заинтересовать. Ведь первое время для детей любой вид спорта – это игра. А потом уже надо объяснять про соревнования, полезность занятий.

– Что интереснее – тренироваться самому или тренировать других?

– Это взаимосвязанные процессы. Тренировать тоже интересно. Много разных детей – и способных, и не очень, с разными характерами, и всех нужно увлечь этим видом спорта, воспитывать. Многие уже показывают и хорошие результаты. Среди моих подопечных есть ребята, которые выигрывали призовые места на российских, зональных соревнованиях, победители первенства Тульской области

Мнением о соревнованиях мы поинтересовались и у главного судьи турнира, судьи всероссийской категории Сергея Юткина из Рязани. Сергей Викторович уже третий раз приезжает на подобное мероприятие в Тулу, и признается, что будет рад ездить и дальше.

Сергей Юткин – Мне нравится боевой дух тульских спортсменов, который я здесь вижу. Когда они выступают, видно, что ребята занимаются не просто какими-то разделами единоборства, у них настоящее боевое искусство, настоящее каратэ. Всегда приятно смотреть на спортсменов, которые с уважением относятся к старшим, вообще понимают, что каратэ основано на уважении.

– Но уважение – это ведь один из главных постулатов этого вида спорта. Неужели где-то не так?

– К сожалению, нет. Сейчас очень многое выхолащивается, идет олимпийское, так называемое спортивное каратэ, в котором эти моменты не учитываются. Главное – получение медали, а личность спортсмена, тренера отходят на второй план, уважение к залу, уважение к старшим – не воспитывается. Я не говорю, что так везде. Но, к сожалению, такая тенденция появилась.

– Что надо для того, чтобы этого не было?

– Сохранять традиции. Дети, повзрослевшие на правильных требованиях к себе, и дальше будут это нести в жизнь, требовать от других. И в Туле, повторюсь, руководство федерации проводит правильную политику, развивает уровень спортсменов, судей. Так что всегда рад приезжать к вам в гости.