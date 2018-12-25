Как сохранить зрение ребенка

Малыши чаще всего не понимают, что видят плохо, поэтому вся забота об их зрении лежит на плечах родителей.

Малыши чаще всего не понимают, что видят плохо, поэтому вся забота об их зрении лежит на плечах родителей.

Малыши чаще всего не понимают, что видят плохо, поэтому вся забота об их зрении лежит на плечах родителей. Когда нужно приходить на профилактические приемы, почему гаджеты — главный друг слепоты и как отвлечь глаза от долгих занятий, рассказывает врач многопрофильной клиники «Медикейт».

— Какие болезни глаз чаще всего встречаются у детей?

Лидия Павлутина - Самая распространенная детская проблема — это близорукость, и важно выявить ее как можно раньше. Планово офтальмолог осматривает детей в возрасте месяца. В это время можно выявить врожденную катаракту или глаукому. Но сейчас, к сожалению, не предусмотрен визит к офтальмологу, когда ребенку исполняется год. А ведь именно в этом возрасте уже можно заметить нарушения рефракции зрения: близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Если запустить эти заболевания, у ребенка может развиться косоглазие.

— Как заметить, что ребенок видит хуже?

- Это непросто. Даже если зрение падает постепенно, ребенок может этого не почувствовать. Особенно острой эта проблема становится в школе, когда он плохо видит написанное на доске, из-за этого падает успеваемость, ребенок начинает нервничать, учеба не ладится и вызывает только раздражение. Таких примеров очень много.

Родители должны помнить о важности профилактических осмотров и показывать ребенка офтальмологу, даже если его нет в перечне обязательных врачей при диспансеризации. Причем желательно попасть на прием именно к детскому специалисту, потому что специфика заболеваний и лечения у детей и взрослых очень отличается.

— В последнее время все говорят о вреде гаджетов. Как они влияют зрение?

- Однозначно плохо. Ко мне часто приводят детей, которые даже на приеме у врача не могут оторваться от телефона или планшета. Дети смотрят в гаджеты и сами не замечают, как они сгибаются в этот момент: в напряжении находится шейный отдел позвоночника и глазные мышцы. Из-за этого ухудшается кровоснабжение мозга, ему не хватает питания, и, как следствие, снижается зрение. Не говоря уже о том, что маленькие экраны и так очень вредны для глаз.

Детям до семи лет вообще не стоит давать гаджеты или, по крайней мере, ограничивать их использование.

— Дайте, пожалуйста, совет, как сохранить зрение.

В первую очередь, соблюдать режим труда и отдыха. Во время занятий нужно сидеть прямо, почаще делать перерывы в работе с компьютером, чтобы не допустить синдрома сухого глаза. Можно также делать простые упражнения: поморгать, посмотреть вдаль, крепко зажмурить и открыть глаза, повращать ими.

Следите за тем, чтобы дети писали, делали уроки или смотрели в телефон, не наклоняясь. Наши предки были охотниками, они смотрели вдаль, и людям это свойственно. Глаза не любят, когда мы работаем на близком расстоянии. Желательно при также делать «пальминг» — это упражнение для глаз, которое заключается в том, чтобы закрыть глаза и на несколько минут прикрыть их ладонями. В результате глаза расслабляются. Как это делать правильно, можно посмотреть в интернете. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, двигаться. Я всегда говорю своим юным пациентам: чем сильнее мышцы тела, тем крепче глазные мышцы. Конечно, это относится не к занятиям профессиональным спортом, а к обычной физкультуре, которая полезна большинству из нас. Кстати, все эти советы также относятся и к взрослым.

— Как подобрать очки детям?

- Подбирать очки должен обязательно детский офтальмолог. Сейчас многие подбирают очки в оптиках, но этот вариант хорош только для взрослых. У детей еще не до конца сформировавшийся орган зрения, поэтому нужно выяснять истинную ре-фракцию. Результаты во время первичного и вторичного приема могут отличаться, поэтому перед первым подбором очков детям три дня капают в глаза. Во время второго подбора закапать капли можно уже прямо в кабинете врача.

Коллектив многопрофильной клиники «Медикейт» поздравляет всех с наступающим новым годом!

Клиника работает c 3 по 6 января. Режим работы в праздничные дни уточняйте по телефону.

Многопрофильная клиника «Медикейт»:

Тула, ул. Вересаева, 2.

Тел.: (4872) 52−03−03, 8−950−922−93−83.

meditula.ru