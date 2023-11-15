Как отменить судебный приказ: инструкция Myslo

Решение выносится судом без разбирательства и вызова сторон — лишь на основе представленных взыскателем документов, подтверждающих наличие долга.

Поводы для отмены судебного приказа могут быть самыми разными — от несогласия должника с суммой претензий до ошибочного начисления долга, например в случае взыскания задолженностей по оплате счетов за ЖКУ. О том, как правильно отменить судебный приказ, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская:

Законодательство ограничивает сумму имущественных требований для приказного производства — не более 500 тысяч рублей. Как правило, судебный приказ выносится в случаях, когда должник не оспаривает наличие долга, например при неуплате алиментов, взносов по кредиту или больших задолженностей за «коммуналку». Но иногда возникают спорные ситуации, и для их разрешения предусмотрен механизм отмены судебного приказа.

Причины для отмены судебного приказа юридически не утверждены — должник может уведомить суд о своём несогласии с вынесенным приказом, и приказ будет отменён. В таком случае взыскатель будет обязан подать исковое заявление, и ситуация будет рассматриваться судом общей юрисдикции.

Для успешной отмены судебного приказа важно учитывать срок, прошедший с момента его вынесения, — подать заявление на отмену можно в течение десяти дней с момента вынесения. Если возражения от должника поступят вовремя — в соответствии со ст. 128 и 129 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ судья будет обязан внести определение об отмене судебного приказа и направить документ обеим сторонам разбирательства — должнику и взыскателю.

Как и в случае с вынесением судебного приказа, никаких заседаний и слушаний не проводится — суд выносит решение и уведомляет о нём заинтересованных лиц.

Как составить заявление на отмену судебного приказа

Соответствующий бланк можно найти на сайте суда или получить при личном обращении в канцелярию. В заявлении обязательно нужно указать:

наименование судебного участка;

данные должника и взыскателя;

сумму и причину образования долга;

номер судебного приказа, на который подаётся возражение;

причины несогласия с приказом. Если они подтверждаются документально — приложите к заявлению копии документов.

Что делать, если десятидневный срок подачи заявления на отмену пропущен?

В таком случае нужно направить в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока, изложив обстоятельства и причины пропуска (например, должник не проживает по месту прописки или не смог получить вовремя судебный приказ, потому что находился в больнице или командировке).

В данном случае должнику придётся доказывать суду конкретный срок, когда ему стало известно о вынесении судебного приказа, и подтверждать свои слова документально. Если суд сочтёт доводы должника убедительными, в соответствии со ст. 112 ГПК РФ срок подачи заявления на отмену судебного приказа будет восстановлен.

Что произойдёт после отмены судебного приказа?

Будут отменены все меры принудительного взыскания и ограничения, наложенные службой судебных приставов.

Будет снят арест со всех банковских счетов и карт.

Должник сможет подать в заявление о повороте судебного приказа и возврате удержанных денежных средств, даже если он является злостным неплательщиком.

В таком случае судом будет вынесено отдельное определение об отмене исполнения судебного приказа, а на его основе будет выдан исполнительный лист, с которым следует обратиться в отдел ФССП России, осуществивший взыскание.

Может ли взыскатель после отмены судебного приказа продолжать требовать деньги с должника?

Да, но только в порядке искового производства — придётся готовить иск и в судебном заседании доказывать обоснованность долга. Поскольку гражданское судопроизводство основано на принципе состязательности сторон, должник имеет право представить суду свои возражения и документально обосновать их.