Тракторист-блогер, электромонтер-герой, волонтер и врачи: за что награждают в Тульской области

10 сентября в Доме дворянского собрания прошла церемония вручения государственных и региональных наград . Myslo пообщался с героями и рассказывает о них.

Григорий Кротень, тракторист ПХ «Лазаревское»: «На моем канале «Трактористы-Комбайнеры» больше 18 тысяч подписчиков!» Григорий награжден благодарностью губернатора Тульской области. – Я свою профессию очень люблю, хотя в детстве мечтал не о ней. Когда был совсем маленьким, хотел стать милиционером, чуть позже – водителем. А стал трактористом! Свои первые тракторные права я получил еще в школе, в 11-м классе, – мы сдавали экзамен на вождение колесного и гусеничного трактора. После окончания школы поступил в Иваньковский сельскохозяйственный техникум, отучился год, не окончил и ушел в армию. После вернулся и устроился работать трактористом в племенное хозяйство «Лазаревское». Работал на тракторе, потом попробовал работать на комбайне – получилось! Был у меня период в жизни, когда я уволился и решил поработать в других областях: водителем, охранником… Но потом всё равно вернулся в «Лазаревское», на трактор. Я работал на всей технике, какая только есть. Начинал на стареньком тракторе Т40, на комбайне «Нива» молотил… Два года назад я получил новый трактор «Джон Дир», к нему плуг и картофельную сажалку «пять в одном». На прошлой неделе пришла новая телега «Флигль». В прошлом году получил новый комбайн «Джон Дир», на нем я убираю зерно. У многих стереотип, что тракторист – человек в засаленной одежде, грязный, только зубы белые сверкают. Но это заблуждение. Я, например, работаю в белой рубашке. У нас импортная техника, климат-контроль в кабине, внутри всё светло и чисто. Я убираюсь в кабине каждый день, вытираю пыль, у меня постелен коврик, я разуваюсь и езжу босиком. Работаем мы много. В сельском хозяйстве, как говорится, день год кормит. Весной начинается посевная, работаем в поле с семи утра и до восьми вечера. Бывает и в две смены, если погода хорошая. После посевной, пока ждем уборочную, можно взять отгулы, отпуск и съездить на море, к родным. А в июле уже начинается уборочная. Потом осенний сев, уборка кукурузы, заготовка кормов: сенаж, силос. Зимой подменяем трактористов, которые задействованы на перевозке поросят ко комплексу, и готовим технику к весне. Так что трудимся круглый год. Работа тракториста интересна людям. В этом я убедился, когда в 2014 году на YouTube начал вести свой канал «Трактористы-Комбайнеры». Я рассказываю здесь всё, что знаю. После первой тысячи подписчиков я решил, что надо активно развивать канал. Сейчас подписчиков уже больше 18 тысяч! Многие интересуются, как комбайн настроить, пишут из разных городов России, из Германии даже… Раньше снимал ролики по 2-3 минутки, а сейчас делаю гораздо длиннее, мне это очень нравится. Компания «Ростсельмаш» приглашала меня на свой завод снять о них материал, а в октябре по их приглашению я еду на выставку сельскохозяйственной техники в «Крокус-Сити», тоже буду снимать материал для своего блога. Мне моя работа очень нравится, в удовольствие. Я работаю с землей, на природе – от них заряжаешься энергией. Если ты с душой сеешь, например пшеницу, то и на уборочной будет приятно работать. Включается азарт, хочется намолотить больше бункеров, набрать больше зерна. У нас даже есть соревнования, два года подряд я занимал первые места – мне дарили телевизор, компьютер, денежные премии. А еще престиж и почет!

Елена Васильевна Судакова, руководитель Штаба студенческой молодежи. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– В советские времена я прошла школу студенческих отрядов, поэтому мне очень не хотелось, чтобы после развала Союза эта организация канула в лету. Это и стало поводом, чтобы 30 лет назад я создала Штаб студенческих отрядов. На тот момент я являлась командиром областного штаба студотрядов. И мне не хотелось, чтобы на мне история закончилось. В 90-е годы только 10 отрядов по всей стране продолжили работать, и очень приятно, что тульский тоже не прекратил свою деятельность.

Одна из главных задач нашей организации — трудоустройство студенческой молодежи в свободное от учебы время по таким направлениям, как строительство, педагогика, проводники поездов. Наши ребята получают не только образование по дополнительным специальностям, но и официально трудоустраиваются. Они получают полное юридическое сопровождение трудоустройства. Сами найти работы студенты могут, но устроиться часто недостаточно — нужно еще и получить потом зарплату. На железную дорогу сами они не устроятся — сначала должны пройти обучение, которое у нас предлагается. По его окончании ребята получают профессию «Проводник пассажирского вагона 3-го разряда». Также они могут стать сертифицированными вожатыми, обучение по этой специальности длится с сентября по март.

Но студенческие отряды — это не только про работу.

Это большое количество мероприятий: всероссийский слет, спартакиада студенческих отрядов, различные конкурсы, творческие фестивали профмастерства, «Мистер» и «Миссис» студенческих отрядов России.

Мы работаем со студентами абсолютно всех учебных заведений: и вузы, и сузы, и даже со школьниками — ребятами от 14 лет. Выпускники вузов, ребята не исчезают с нашей орбиты — они переходят в разряд ветеранов отрядов, и мы продолжаем общаться, встречаться, организовывать мероприятия, делиться опытом и т. д.

2020 год знаменателен для тульских отрядов тем, что нам 55 лет, за которые через них прошли около 1,5 млн студентов. Несмотря на обстановку, которая сопровождает этот год, ребята смогли прекрасно поработать летом.

В наших рядах говорят так: если ты прошел школу студенческих отрядов, то можешь состояться в любой сфере деятельности. Тут ребят учат трудиться, а труд — это главное в нашей жизни, а также управлять коллективом и руководить им. Наши ребята — это будущее страны, из студенческих отрядов вышли многие руководители, в том числе и первое лицо государства Владимир Путин.

Пожелать нам хочу расти, развиваться дальше, ну и помещение свое. Сейчас у нас его нет, поэтому мероприятия проводим на базе других образовательных мероприятий.

Александр Мусатов: «Страшнее было знать, что мог помочь человеку и не сделал этого» Александру Мусатову 34 года, он электромонтер. Сегодня его наградили медалью «Честь и мужество» за спасение человека при пожаре. 7 августа в родном селе Большое Огарево Тепло-Огаревского района он, рискуя собственной жизнью, спас женщину. – В тот день я приехал с работы, прилег отдохнуть. В окно постучала соседка: «Пожар! Дом горит!» Я посмотрел — дом действительно был окутан дымом. Я понял, что нужно действовать быстро: в горящем доме была наша соседка. У меня с прошлой работы остались огнетушитель и противогаз, – явно пригодятся, — схватил и побежал. Правда, огнетушитель оказался разряженным… Разбил все окна, высадил дверь, пробрался в дом. Действовать нужно было быстрее, времени на раздумья не оставалось! – Это хорошо, что я примерно знал расположение комнат в доме соседей, а то из-за дыма ничего не было видно. Соседку Александр нашел на пороге комнаты. Она была без сознания, изо рта шла пена. – Я понял, что она надышалась угарным газом. Стал тащить ее к выходу, двигался ползком, на ощупь. В доме находился газовый баллон, и я понимал, что рано или поздно он рванет. И горящая крыша уже начала осыпаться, Александр рисковал. Но, к счастью, всё обошлось: пожарные прибыли вовремя, потушили всё. А главное, соседка осталась жива. – Было ли мне страшно? Да! Но гораздо страшнее было знать, что мог помочь человеку и не сделал этого. (Про поступок Александра Myslo писал здесь). Про поступок Александра Мусатова написала местная газета, а вслед за ней – все региональные СМИ. И вскоре мужчина узнал, что его представили к награде. Как и большинство настоящих героев, Александр скромничает, мол, «какой я герой, на моем месте так каждый бы поступил». Но тем не менее награду ему получать приятно — впервые такое! – Смущаюсь немного, волнуюсь – я же живой человек. Но я ведь так поступил не ради того, чтобы пропиариться, – говорит Александр. – Для меня самая главная награда – это то, что соседка жива и здорова. Это отлично!

Александр Васильевич Игнатенко, 54 года, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Ефремовской районной больницы Получил звание заслуженного врача РФ. – Эта награда для меня — приятная неожиданность. До сих пор не могу прийти в себя, даже немного неловко. Считаю, что это звание — признание не только моего труда, но и всего моего коллектива. Александр Васильевич работает в этой профессии с 1981 года, а заведует отделением с 1992 года. Говорит, работа тяжелая как морально, так и физически. Бывали моменты, когда хотелось всё бросить. – Сложностей в нашей работе много. Некоторые наши врачи ушли работать в «красную зону». Но мы же никуда не денем хирургию, травматологию, рожениц, новорожденных… Основная группа медиков осталась здесь — закрывать оперативную деятельность. На них легла огромная нагрузка. Ефремовская больница — старой постройки. Операционные находятся в разных зданиях. По ночам в отделении остается один дежурный врач, и иногда ему приходится оперативно перемещаться между корпусами. Не дай бог ситуация, когда операция еще в одном месте не закончилась, а ты срочно нужен в другом месте. Приходится решать вопрос, могут ли там подождать… Если нет, вызываем кого-нибудь из дома. Так что в нашей работе нужно быть 24 часа на связи. Ну и плановую работу никто не отменял. Отдыхать нам практически некогда. По словам Александра Васильевича, работа врача напряженная, за годы практики он повидал многое. Но полностью отстраниться в эти моменты не получается. – Всё равно что-то пропускаешь через себя, думаешь об этом потом, анализируешь, делаешь выводы. Самое главное в нашей работе — быстрота реакции, нужно принимать решения молниеносно, здесь и сейчас. Улучшения наступают медленно, а вот ухудшения — очень быстро. Часто большую роль играет случай. Юрий Анатольевич Кузьмин — врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Награжден медалью «За самоотверженность и единство».