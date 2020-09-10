Выдающимся тулякам вручили государственные и региональные награды

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что праздник символизирует единство всех территорий, городов и поселков региона. И именно в единстве — залог общего успеха и движения вперед.

Знаком отличия «За наставничество» наградили начальника железнодорожного вокзала Тула-1 Ольгу Гамоюнову. 45 лет Ольга Викторовна работает на железной дороге. Все эти годы она передает свои знания и опыт молодым. В числе ее подопечных – более 50 человек.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующему отделением реанимации Ефремовской районной больницы Александру Игнатенко. Александр Васильевич внедряет современные методы лечения, участвует в оснащении больницы новейшим оборудованием, отдает все силы и знания врачебной профессии.

Благодарность Президента Российской Федерации объявили председателю совета директоров компании «Щекиноазот» Борису Соколу. Под его руководством предприятие на протяжении многих лет заслуженно остается одним из лидеров российской химической промышленности, внедряет передовые технологии и реализует масштабные инвестиционные проекты. Кроме того, Борис Сокол лично оказывает большую благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, культуры, образования, спортивным и общественным организациям региона.

По традиции в этот день выдающимся жителям региона присваивается звание «Почетный гражданин Тульской области». Им удостоили первого заместителя генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марину Кузину. Она посвятила любимой профессии более 50 лет. Марина Николаевна вносит огромный вклад в развитие культуры и музейного дела не только Тульской области, но и всей России. Активно участвовала в формировании уникальной коллекции изобразительного искусства, которую знают во всем мире. Накануне коллектив музейного объединения был удостоен премии Правительства Российской Федерации в сфере искусства.

Звание «Почетный гражданин Тульской области» также присвоено председателю Тульской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Борису Соколову. Борис Валентинович отдал 35 лет жизни Военно-морскому флоту, прошел путь от лейтенанта до капитана 1-го ранга, командовал атомной подводной лодкой. По окончании службы вернулся в Тулу и активно включился в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он внес большой вклад в увековечение памяти прославленных моряков — уроженцев тульской земли: командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева, первооткрывателя Аляски Алексея Чирикова, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Медалью «За самоотверженность и единство» награждена медсестра инфекционного отделения Новомосковской городской клинической больницы Валентина Морозова. Почти полвека Валентина Григорьевна помогает людям сохранять здоровье. И в непростых условиях борьбы с коронавирусом она также проявила себя как высокопрофессиональный медицинский работник.

Медалью «Честь и мужество» награжден житель Тепло-Огаревского района Александр Мусатов. Рискуя жизнью, он зашел в охваченный огнем дом и спас человека.

Примеры истинного мужества показывают не только взрослые. В числе награжденных — 7-летняя Дарья Павлова из Тулы. Во время отдыха в Крыму она без раздумий пришла на помощь маленькому мальчику, который упал в воду.

«Ваши благородные дела — свидетельство ответственности, трудолюбия, отваги и мастерства. На таких людях, как вы, держится не только Тульская область, но и вся наша страна. Спасибо вам за неравнодушие и профессионализм», – сказал Алексей Дюмин.