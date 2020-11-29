Украшаем дом к Новому году. Советы от «Леруа Мерлен»
Выбираем, из чего можно создать чудесное новогоднее настроение и особую атмосферу в доме.
До 31 декабря осталось совсем немного. Очень скоро начнутся приятные хлопоты, связанные с замечательным праздником – Новым годом. Зачем тратить время на беготню по нескольким магазинам, если в «Леруа Мерлен» уже позаботились о том, чтобы купить всё в одном месте и сделать встречу Нового года яркой, атмосферной и запоминающейся? Давайте же посмотрим, что у них есть.
В ассортименте «Леруа Мерлен» более 20 видов новогодних красавиц размером от 50 см до 5 метров. Главные плюсы качественных искусственных елок – они не пахнут пластиком и долго служат. Хвоя бывает трех видов – из ПВХ, полирезины (литая) и комбинированная.
Первая дешевле, вторая смотрится, как живая, так как каждая ветка изготавливается сразу целиком в специальной форме, а третья – компромисс в цене, если есть необходимость сэкономить. Кстати, производители обещают, что елка из полирезины может прослужить до 15 лет!
Максим Пимчев, менеджер отдела
– Современные модели, даже самого дешевого сегмента могут прослужить 5-7 лет, если не ломать и деформировать специально. Для улицы лучше выбрать елку из полирезины – она более устойчива к солнечному ультрафиолету. В ассортименте есть елки и для квартиры, и для офиса, и для помещения с высокими потолками.
В последнее время покупатели интересуются елками с эффектом заснеженности, который достигается за счет хлопкового напыления. Есть варианты с шишками и гроздьями рябины, которые можно даже почти не украшать – достаточно нескольких разноцветных шаров и гирлянды для прекрасного новогоднего настроения. Модная тенденция – полностью белая елка. На ней из-за контраста необычно смотрятся разноцветные украшения – этакий вау-эффект.
Ветки у большинства моделей крепятся на специальных шарнирах – после праздника с елки нужно снять украшения, перевернуть ее, и она сама сложится, как зонтик, – просто и очень удобно.
Для установки на улице можно выбрать светящиеся конструкции в виде деревьев, животных и различных новогодних персонажей. Многие модели можно установить на улице.
В «Леруа Мерлен» большой отдел с новогодними игрушками из дерева, текстиля, металла и пластика.
Особым спросом в этом году пользуются шары пастельных оттенков: белые, нежно-розовые, но в ассортименте есть и традиционные ярко-красные, синие, золотые, а также серебряные.
Особую атмосферу помогут создать и интерьерные мягкие игрушки – снеговики, лоси, Деды Морозы и Снегурочки – их более 50 наименований. Одна из новинок этого года – железная дорога с паровозом, который будет светиться, гудеть и ездить вокруг елки. Работает от батареек или аккумулятора.
Наверное, самый красивый сейчас в «Леруа Мерлен» отдел, – тот, где продают новогодние гирлянды. Их более 250 видов: светодиодные, модульные, лофтовые в виде старых лампочек, дискошары и дисколампочки (можно поставить в обычную люстру или бра). Есть варианты уличных гирлянд с беспроводными дистанционными пультами.
Ну и как завершающий штрих праздничного оформления – украшения для окон, дверных проемов, подсвечники на стол и масса всевозможных подарочных пакетов, коробок, мешков для сладостей, а также костюмы главных новогодних персонажей.
Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.
Телефон (4872) 25-27-88.
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