Украшаем дом к Новому году. Советы от «Леруа Мерлен»

Выбираем, из чего можно создать чудесное новогоднее настроение и особую атмосферу в доме.

«Леруа Мерлен» уже позаботились о том, чтобы купить всё в одном месте и сделать встречу Нового года яркой, атмосферной и запоминающейся? Давайте же посмотрим, что у них есть. До 31 декабря осталось совсем немного. Очень скоро начнутся приятные хлопоты, связанные с замечательным праздником – Новым годом. Зачем тратить время на беготню по нескольким магазинам, если вуже позаботились о том, чтобы купить всё в одном месте и сделать встречу Нового года яркой, атмосферной и запоминающейся? Давайте же посмотрим, что у них есть.

«Леруа Мерлен» более 20 видов новогодних красавиц размером от 50 см до 5 метров. Главные плюсы качественных искусственных елок – они не пахнут пластиком и долго служат. Хвоя бывает трех видов – из ПВХ, полирезины (литая) и комбинированная. В ассортиментеболее 20 видов новогодних красавиц размером от 50 см до 5 метров. Главные плюсы качественных искусственных елок – они не пахнут пластиком и долго служат. Хвоя бывает трех видов – из ПВХ, полирезины (литая) и комбинированная.

Первая дешевле, вторая смотрится, как живая, так как каждая ветка изготавливается сразу целиком в специальной форме, а третья – компромисс в цене, если есть необходимость сэкономить. Кстати, производители обещают, что елка из полирезины может прослужить до 15 лет!

Максим Пимчев, менеджер отдела – Современные модели, даже самого дешевого сегмента могут прослужить 5-7 лет, если не ломать и деформировать специально. Для улицы лучше выбрать елку из полирезины – она более устойчива к солнечному ультрафиолету. В ассортименте есть елки и для квартиры, и для офиса, и для помещения с высокими потолками.

В последнее время покупатели интересуются елками с эффектом заснеженности, который достигается за счет хлопкового напыления. Есть варианты с шишками и гроздьями рябины, которые можно даже почти не украшать – достаточно нескольких разноцветных шаров и гирлянды для прекрасного новогоднего настроения. Модная тенденция – полностью белая елка. На ней из-за контраста необычно смотрятся разноцветные украшения – этакий вау-эффект.

Ветки у большинства моделей крепятся на специальных шарнирах – после праздника с елки нужно снять украшения, перевернуть ее, и она сама сложится, как зонтик, – просто и очень удобно.

Для установки на улице можно выбрать светящиеся конструкции в виде деревьев, животных и различных новогодних персонажей. Многие модели можно установить на улице.

«Леруа Мерлен» большой отдел с новогодними игрушками из дерева, текстиля, металла и пластика. большой отдел с новогодними игрушками из дерева, текстиля, металла и пластика.

Особым спросом в этом году пользуются шары пастельных оттенков: белые, нежно-розовые, но в ассортименте есть и традиционные ярко-красные, синие, золотые, а также серебряные.

Особую атмосферу помогут создать и интерьерные мягкие игрушки – снеговики, лоси, Деды Морозы и Снегурочки – их более 50 наименований. Одна из новинок этого года – железная дорога с паровозом, который будет светиться, гудеть и ездить вокруг елки. Работает от батареек или аккумулятора.

«Леруа Мерлен» отдел, – тот, где продают новогодние гирлянды. Их более 250 видов: светодиодные, модульные, лофтовые в виде старых лампочек, дискошары и дисколампочки (можно поставить в обычную люстру или бра). Есть варианты уличных гирлянд с беспроводными дистанционными пультами. Наверное, самый красивый сейчас вотдел, – тот, где продают новогодние гирлянды. Их более 250 видов: светодиодные, модульные, лофтовые в виде старых лампочек, дискошары и дисколампочки (можно поставить в обычную люстру или бра). Есть варианты уличных гирлянд с беспроводными дистанционными пультами.

Ну и как завершающий штрих праздничного оформления – украшения для окон, дверных проемов, подсвечники на стол и масса всевозможных подарочных пакетов, коробок, мешков для сладостей, а также костюмы главных новогодних персонажей.