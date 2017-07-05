Cамые дружные семьи Тулы

В День семьи, любви и верности (Петра и Февронии) мы расскажем о тульских семьях, где царят любовь, гармония и взаимопонимание.

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Депутаты Государственной Думы эту инициативу одобрили. Теперь ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые он праздновался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.

Семья Васильчиковых

Андрей и Оксана знакомы восемь лет, семь из них женаты. Недавно у пары родилась дочка Амелия.

Историей своей семьи поделилась Оксана:

— Мне было 19 лет. Как-то в один прекрасный вечер, когда я собиралась гулять, раздался звонок. Это был мой друг. Он уговорил меня приехать к нему на дачу на шашлыки. Все спортивные вещи были в стирке, и пришлось ехать в платье и на каблуках. За мной приехал друг этого парня Андрей (как раз мой будущий муж). Разговор сразу наладился, мы быстро нашли общий язык, много общались, и мне показалось, что мы могли бы стать лучшими друзьями. Но не тут-то было! Андрей взял все в свои руки и начал красиво ухаживать за мной, дарил цветы, писал сообщения, забирал с работы на машине (тогда было очень круто, если у мальчика есть машина). И я, конечно, сдалась. Между нами зародилось большое светлое чувство.

Самое яркое и счастливое воспоминание за последнее время — рождение дочери. Когда я была беременна, то думала, родится ребенок-ураган, похожий на меня. Но я ошиблась: Амелия копия папы. С самого рождения у меня не было с ней проблем, она спокойно засыпала и редко капризничала. А успокоить ее просто: достаточно занести малышку в ванную и дать послушать шум воды.

Дома мы почти не сидим. На выходные приезжаем к бабушке в частный дом и дышим свежим воздухом. Дома у нас тоже куча развлечений. Амелия может спокойно играть сама, если я занята домашними делами. Это очень желанный для нас с Андреем ребенок.

Я родила Амелию недавно, в 26 лет, но я считаю, что это идеальный возраст для материнства, ведь все происходит осознанно и с наибольшей отдачей.

Другое яркое воспоминание из нашей семейной жизни — поездка на Мальдивы. Мы собирались лететь в Турцию, в бюджетный отель, когда вдруг родители сделали нашей семье невероятный подарок — путевку на райские острова. Я плакала от счастья, ведь побывать там — моя давняя мечта. Оформили документы за неделю и отправились в незабываемое путешествие. Когда мы прибыли на место, я не могла поверить своим глазам: кристально чистая вода, голубое небо, идеально белый песок… Все это сводило сума. Мы провели там 11 дней, плавали с экзотическими рыбами, встречали рассветы. Обязательно вернемся на Мальдивы!

Семья Панькиных

Владимир Петрович и Нина Яковлевна Панькины вместе уже 49 лет. В следующем году у них — золотая свадьба.

Историей счастливой семейной жизни бабушки и дедушки поделилась внучка Анастасия Сигунова:

— Бабушка с дедушкой не помнят, при каких обстоятельствах познакомились. Знаю только, что было это в селе Крапивна Щекинского района. Там же они и поженились 10 августа 1968 года. Свадьба прошла в лучших деревенских традициях: гости веселились, пели, задорно плясали, без конца кричали «Горько!» и играли на гармошке. В браке родились двое детей — мальчик и девочка. Александра и Ирину воспитывали кнутом и пряником.

Как-то раз бабушка и дедушка поехали в соседнюю деревню, чтобы помочь убрать там сено. Дедушка так уморился, что уснул прямо в санях. Уснули там и другие мужики. Бабушка приходит и видит картину: ее муж с друзьями лежат без сил, все вымотанные. Что делать? Кому ехать? Но бабушка не растерялась. Настоящая русская женщина: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Села править сама. На пути — крутой спуск. Бабушка едет и не знает, как лошадь себя поведет. Решила: будь что будет, отпустила лошадь, а сама пошла следом за ней. Как она потом рассказывала, в голове была только одна мысль: «Как бы не попадали мужики с саней, а то как я их в одиночку собирать-то буду?» Но все обошлось: лошадь аккуратно спустилась, остановилась и стала ждать бабушку. А мужикам хоть бы хны, спят себе младенческим сном! Бабушка снова взялась за вожжи и развезла всех по домам.

Из таких поступков и складываются счастливые отношения. Готовность Нины Яковлевны сделать все ради своих близких определила будущее Панькиных. «Один за всех, и все за одного», — так звучит их семейный девиз.

Семья Редько

Наталья и Анатолий Редько в ноябре будут отмечать фарфоровую свадьбу. За 20 лет совместной жизни им удалось построить крепкую счастливую семью, воспитать двоих детей — Викторию и Степана.

— Вика закончила школу с золотой медалью в 2016 году, поступила на исторический факультет ТГПУ им. Л. Н. Толстого , — с гордостью рассказывает Наталья. — Мы старались сделать так, чтобы у нее хватало времени не только на учебу, но и на хобби. Поэтому отдали дочку на танцы и эстрадный вокал. Сын Степан перешел во второй класс гимназии. Он у нас активист! Участник различных соревнований в школе, любитель экстрима, как и папа (Анатолий увлекается мотопутешествиями, уже побывал на Байкале, в Абхазии, Крыму, Карелии).

Семейные традиции — основа благополучия семьи Редько. Одна из них — совместное времяпрепровождение трех поколений. В праздники их дом наполняется бабушками, дедушками и внуками, которые всегда рады видеть друг друга. Так будет и на День семьи, любви и верности!

Леша, Паша, Татьяна, Максим, Евгений и Ирина Коровины

Четыре ребенка не дают родителям заскучать. У каждого из них — свое увлечение, которое требует много времени и сил. Так, например, Паша всерьез занимается шахматами. Мальчику всего девять лет, но его уровень мастерства уже настолько высок, что Паше присвоили второй взрослый разряд. И это еще не предел: сейчас он уверенно идет на первый! Старший сын Максим неплохо владеет компьютером. Парень, в отличие от многих ровесников, не только играет в компьютерные игры, но и работает в сложных программах, освоить которые непросто даже взрослому. А пятилетний Алеша — танцор. Родители водят его в танцевальный кружок, где мальчик делает успехи.

До 2016 года Коровины жили вчетвером. Однако Татьяна и Евгений решили не отступать от своих желаний: раз хотят девочку, надо идти до конца. И вот в апреле прошлого года на свет появилась красавица Ира.

— Мы так счастливы! — радуется Татьяна. — Все мальчики помогают нам с воспитанием Ириши. Пока всерьез не думали о новом пополнении в семье, но кто знает, как сложится судьба.

Анна Молодцова и Илья Ростовцев

Ребята знакомы год, женаты два месяца. За это короткое время они поняли, что созданы друг для друга, и теперь живут беззаботной, счастливой семейной жизнью.

Их история — из первых уст (рассказывает Анна):

— Случилось это в середине июня прошлого года. Подготовка к защите диплома шла полным ходом, когда мне позвонила моя подруга. В процессе разговора мы решили, что сегодня просто не можем жить без пиццы в хорошей компании. Подобные гениальные решения отнюдь не редкость для наших светлых голов. Сказано — сделано. Мы договорились встретиться с друзьями, и один из них сказал, что придет с незнакомым мне приятелем.

Я не подозревала, что в тот летний день встречу своего будущего мужа. После посиделок, где мы с Ильей едва ли сказали друг другу пару слов, все разошлись по домам. Он, как истинный джентльмен, проводил меня, а на следующий день я увидела заявку в друзья в одной из социальных сетей. Так и началась наша история — с теплого вечера и вкусной пиццы.

Далее было еще много встреч. Как-то само собой получилось, что мы стали видеться почти каждый день. Постепенно я поняла, что Илья — неотъемлемая часть моей жизни. Пролетело лето, прошла и неожиданно длинная и холодная осень, постепенно перетекшая в морозную зиму. Нашим отношениям было уже около полугода, когда Илья привез меня на прогулку к мемориалу «Защитникам неба Отечества». Это место многое значило для нас обоих, ведь именно там мы первый раз гуляли наедине.

Я шла и любовалась самолетом и снежинками в лучах прожектора, когда Илья вдруг развернулся ко мне, встал на одно колено и открыл бархатную коробочку.

И прозвучали те слова, которые, полагаю, мечтает услышать каждая девушка: «Ты станешь моей женой?» Мое сердце так колотилось, что я едва смогла произнести взволнованное: «Да!» Тогда Илья счастливо улыбнулся и крепко-крепко поцеловал меня — свою невесту.

Свадьба была в конце мая, вопреки всем суевериям. Скромное и душевное торжество, только самые близкие. Лицо подруги, той самой, которая присутствовала при нашем знакомстве, лучилось счастьем за нас. Трудно передать чувства, когда стоишь в белом платье рядом с Ним. Защищенность, надежность, нежность… А эта дрожь в пальцах, когда ощущаешь прохладу обручального кольца!

После было путешествие в сказочную Италию, но это уже совсем другая история. Хочется сказать, что совсем необязательно встречаться с человеком долгие годы, чтобы распознать в нем свою судьбу. Иногда достаточно нескольких месяцев отношений для принятия самого важного решения о браке. И наша история — тому подтверждение.