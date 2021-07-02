Жестокая правда о хищных растениях и мастер-класс в «Октаве»: выходные в Туле 2-4 июля
А еще психологический клуб в «Типографии». Это были третьи ковидные выходные, мы выживали как могли...
Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности
Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Мейкер-студия: «Коптский переплет»
Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 500 руб.
Выставка «Мир на окне: зеленые любимцы»
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.
Счастливые дни
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Проклятый чиновник
Обиженная старушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается... Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.
Огрики
Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.
Хороших выходных!