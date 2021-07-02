Жестокая правда о хищных растениях и мастер-класс в «Октаве»: выходные в Туле 2-4 июля

4 июля в « Типографии » пройдет встреча Психологического клуба . Креативность – полезный навык, помогающий человеку в современном постоянно меняющемся мире. Она помогает дизайнерам создавать оригинальные образы, художникам — художественный стиль, бизнесменам – коммерческие идеи.

Когда: 3 июля, суббота, 14.00.

Где: творческий кластер «Октава».

Стоимость: 500 руб.

3 июля в творческом кластере «Октава» пройдут мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для взрослых. Коптский переплет — древнейший способ книжного переплета, при котором тетради пришиваются одна к другой вручную, нитками, и игла движется через дырочки в тетрадях «по цепочке».

Еще в IV веке этот способ использовался для сшивания книг-кодексов. В стоимость занятия включены все материалы.