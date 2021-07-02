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Жестокая правда о хищных растениях и мастер-класс в «Октаве»: выходные в Туле 2-4 июля

Жестокая правда о хищных растениях и мастер-класс в «Октаве»: выходные в Туле 2-4 июля

А еще психологический клуб в «Типографии». Это были третьи ковидные выходные, мы выживали как могли...

Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности

Когда: 4 июля, воскресенье, 14.00.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Тренинг по развитию креативности

4 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Креативность – полезный навык, помогающий человеку в современном постоянно меняющемся мире. Она помогает дизайнерам создавать оригинальные образы, художникам — художественный стиль, бизнесменам – коммерческие идеи.
 

Мейкер-студия: «Коптский переплет»

Когда: 3 июля, суббота, 14.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 500 руб.

Мейкер-студия: «коптский переплёт»

3 июля в творческом кластере «Октава» пройдут мастер-классы для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для взрослых. Коптский переплет — древнейший способ книжного переплета, при котором тетради пришиваются одна к другой вручную, нитками, и игла движется через дырочки в тетрадях «по цепочке».
 
Еще в IV веке этот способ использовался для сшивания книг-кодексов. В стоимость занятия включены все материалы.
 

Выставка «Мир на окне: зеленые любимцы»

Когда: 3 июля, суббота, 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.

Выставка «Мир на окне: зеленые любимцы»

3 июля в Тульском экзотариуме состоится открытие выставки «Мир на окне: зеленые любимцы». На новой экспозиции всю жестокую правду о хищных растениях расскажет особый гость Сергей Куницын – самый знаменитый заводчик и популяризатор насекомоядных растений в России.
 

Счастливые дни

Когда: 3 июля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. 

Счастливые дни

3 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
 
А что в кино?
 

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Проклятый чиновник

Обиженная старушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается... Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

 

Огрики

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:02 0
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