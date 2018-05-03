Сельские жители Тулы: «В деревне ты по-настоящему жив!»

Скоро лето, туляки вновь поедут на свои загородные участки — работать на огороде.

А мы хотим рассказать о тех, кто трудится на селе в любое время года.

Фермер, доярка, школьный учитель, повар, животновод и художественный руководитель — о жизни и работе в селах Дубенского и Ленинского районов.

Леонид Нефёдов, фермер:

- В 90-х мой отец задумал заняться растениеводством, всю свою жизнь вкладывался в ферму в селе Негелево Дубенского района, развивал ее. Он умер три года назад. И я решил, что просто обязан продолжить его дело.

На моих полях общей площадью 300 га растет пшеница, ячмень и овес. Что-то я выращиваю для продажи, а что-то — на корм коровам, которые также обитают у меня на ферме. Их пока немного, но я планирую развивать дело в этом направлении.



Я бы хотел увеличить посевные площади. Тем более, ближайшие поля запущены, они зарастают — еще года 2−3, и восстановить их будет невозможно. Я хотел бы взять эти участки в аренду, но их владелец предъявляет слишком высокие требования.



В моей работе много положительных моментов. Например, помощь местной администрации: мне не раз выделяли щебень для подведения дороги к моей ферме. Приятно, что о нас, фермерах, заботятся.



Также я доволен своим коллективом. У меня работают всего пять человек, но их стараний хватает для развития фермы. Иногда часть их работы я беру на себя: трудиться на земле — благородное дело.



О переезде в город я никогда не задумывался. Мне комфортнее здесь — на земле, которую всю жизнь возделывал мой отец. К тому же ферма для меня — не просто бизнес: я искренне люблю то, чем занимаюсь.

Елена Антонова, школьный учитель:

- В детстве мы с подружками играли в школу — ставили друг другу воображаемые оценки, проверяли уроки, заполняли журналы. Уже тогда я поняла, что хочу стать учителем. После 8-го класса поступила в педагогическое училище. Окончив его, пошла работать учителем начальных классов в школу села Протасово, а спустя несколько лет, после декретного отпуска, перевелась в Надеждино Дубенского района. Сейчас я преподаю малышам 1−4 классов математику, русский язык, литературу, природоведение, ИЗО и физкультуру — предмет, который я сама не любила в школе.



Многие говорят, что сельские дети сильно отличаются от городских. Я так не думаю: наши ребята так же увлечены гаджетами, обсуждают интернет-игры, весело общаются. Городские дети, наверное, просто более раскрепощенные, так как у них с малых лет круг общения больше (например, они посещают детский садик). В нашем селе детский сад закрыли. Да и в школе народу мало: первый класс объединен со вторым, третий — с четвертым. Это всего 13 детей! Молодые семьи уезжают из села в город. Там и работа, и условия для развития детей, и перспективы. Их можно понять.



Среди моих учеников много одаренных ребят. Они занимают призовые места на районных олимпиадах, интересуются предметами, многие уже даже выбрали для себя профессию. Девочки хотят стать ветеринарами, балеринами и учителями, мальчики — фермерами и шоферами. Дети много времени отдают спорту. Да и вообще деревенские ребята более закаленные, физически развитые, чем городские: они не сидят дома, а выходят на улицу — бегать, заниматься на турнике, играть на свежем воздухе.

Я люблю своих учеников как родных детей. И они отвечают мне тем же. Так как мы полдня проводим вместе, ребята считают меня своей второй мамой. Иногда даже оговариваются: «Мам, я сделал задание», а потом извиняются, краснеют.

Это очень мило и трогательно. Ради таких моментов стоило 30 лет работать учителем.

Владимир Бидиляк, животновод и сварщик:

- После армии я уехал работать в Москву, но потом по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в родное село Протасово Дубенского района. Да и, если честно, возраст уже не позволял оставаться в столице, где ритм города слишком быстр для пенсионера. Устроился на ферму.



Особенность работы на ферме в том, что здесь ты можешь выполнять несколько не связанных между собой обязанностей. Так, я выполняю сварочные работы и ухаживаю за животными.

Если к первому делу я давно привык, то со вторым познакомился не так давно. Я сразу влился в атмосферу фермы, приспособился к рабочему графику, научился общаться с коровами, кормить и поить их. Занятное дело! У каждого животного свой характер. Они как люди: я сразу вижу, когда корова чем-то недовольна, плохо себя чувствует или голодна. Раньше я и подумать не мог, что так проникнусь работой со скотиной. Но жизнь, оказывается, непредсказуемая штука.



В город не вернусь ни за что! В селе жизнь течет спокойнее, медленее, что позволяет насладиться каждым ее моментом. Здесь я осознал, сколько сил оставил в Москве, гоняясь за высокооплачиваемой работой и связями.

Анна Малышкина, доярка:

- Когда мне было 13 лет, бабушка забрала меня в деревню. Там я впервые подоила корову. Мне так понравилось общаться с животными, что я решила связать с ними свою профессию.



Сейчас я работаю дояркой на ферме в деревне Федоровка (Ленинский район). Устраиваясь туда, я была полностью готова к ненормированному рабочему графику, ведь животные могут заболеть, и тогда им понадобится более тщательный уход и забота.

Я ухаживаю за 50 козочками. Это милые, нежные, ласковые создания, доверчивые, как собаки. Они не только передают мне свое настроение, но и «считывают» мое состояние. Когда мне грустно, я иду к ним: меня успокаивает, воодушевляет общение с этими животными.



У меня пятеро детей, мы живем все вместе, в деревне. Пока никто из них не хочет пойти по моим стопам, но я верю, что они выберут себе достойную профессию. Пусть даже и не в селе…

Светлана Ермакова, заведующая сельским клубом:

- К творчеству я была неравнодушна всю жизнь. В 16 лет я играла в деревенской музыкальной группе села Надеждино. Мы ездили с выступлениями по всей Тульской области.

Меня заметила глава районного комитета по культуре и дала направление в Тульский областной колледж культуры и искусств. Отучившись там, я вернулась в родное село. Мысли остаться в городе у меня не было: в Надеждино жили мой дед, прадед, отец, и я вросла корнями в эту землю. Здесь я чувствую себя на своем месте.



Почему-то многие горожане считают, что в селах нет культурной жизни. Это не так: для детей мы организовываем развлекательные программы, для молодежи — дискотеки, для взрослых — концерты.

Аниматорами, актерами и исполнителями являются жители села. Все вместе мы репетируем сценки, читаем стихи, поем песни, рисуем, придумываем танцы. Даже сценические костюмы шьем! Скучно не бывает никогда.

Выступления, которые я организовываю, пользуются большой популярностью даже у соседей из ближайших деревень. Помню, моя постановка «Сказка на новый лад» по мотивам «Снежной королевы» собрала столько народу, что они даже не умещались в довольно просторном зале сельского клуба. Людям нравится мое дело, это очень приятно.

Ольга Фомина, повар:

- Мечты стать поваром у меня не было. В 90-х с выбором профессии в моем родном селе Надеждино Дубенского района было туго: либо идти работать в школу, либо в сельский клуб, либо в медпункт. Я хотела быть медсестрой, но не смогла поступить в медицинский колледж. Пришлось пойти в кулинарное училище. Так или иначе, белый халат меня всё же настиг (смеется. — Прим. автора).



Окончив училище, я устроилась в местную школу, но не поваром, а уборщицей: рабочих мест по моей специальности не было.

Уезжать из села мне не хотелось, у меня 9 братьев и сестер, и надо было помогать маме их растить.

Через несколько лет школьный повар ушла на пенсию, я заняла ее место. И, наверное, только тогда поняла, что сделала в жизни правильный выбор.

Работать с детьми здорово: они веселые, отзывчивые, непосредственные. С ними я всегда чувствую себя счастливой!

