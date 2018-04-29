Алексей Брянцев: Шансон – всё, что нас окружает

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Вот уже в четвертый раз в Тулу с большим сольным концертом приехал популярный шансонье Алексей Брянцев.

Оказывается, в нашем городе много поклонников этого молодого исполнителя: «Городской концертый зал» был полностью заполнен. Зрители танцевали и пели вместе с Алексеем. Было душевно!

Артист вышел на сцену под бурные овации туляков. «Привет, Тула», — бархатным голосом поприветствовал публику Алексей. Зал оживился, люди подняли в воздух мобильные телефоны, чтобы сфотографировать кумира. Однако спешить не стоило: после концерта Брянцев провел автографсессию, где каждый мог пообщаться и сфотографироваться с артистом.

Перед концертом артист пригласил нас в свою гримерку и в эксклюзивном интервью рассказал, почему волнуется перед каждым выступлением и какими дуэтами хочет порадовать публику в ближайшее время.

— Алексей, что нового ожидается в Вашей творческой жизни? Над чем работаете?

- Сейчас я работаю над следующим альбомом, планирую его выпустить весной 2019 года. Недавно вышел клип, который мы делали в феврале. На осень запланирована еще одна съемка. Но трек к предстоящему клипу еще не готов: есть время на его доработку.

— В юности Вы учились в музыкальной школе. Как считаете, нужно ли начальное музыкальное образование современному талантливому артисту?

- В период обучения в музыкальной школе я не знал, в какую профессиональную среду попаду в будущем. Поэтому учился неосознанно, даже лениво — скорее, чтобы просто не разочаровать родителей, потративших силы на мое хобби.

И только с годами я понял, насколько полезным было это образование.

Я считаю, в любом случае это всегда плюс для любого артиста. Более того, учиться надо в любом возрасте. Я до сих пор занимаюсь вокалом с педагогом. Возможно, именно благодаря этим урокам я остаюсь довольно востребованным исполнителем.

— В начале карьеры Вас постоянно сравнивали с Михаилом Кругом. Вам льстило это сравнение или, напротив, разочаровывало?

- Думаю, изначально неправильно было нас сопоставлять. Да, согласен, у нас есть схожесть в тембре, некоторых песнях, но все же мы совсем разные. Как-то я пытался записать в студии несколько его произведений. Но, прослушав записи, понял, что это не звучит, песни Михаила Круга не подходят мне по голосу. Профессионалы это видят сразу.

Я считаю, люди стали нас сравнивать только потому, что я долгое время пел дуэтом с Ириной Круг.

Если бы моей коллегой была бы не жена Михаила, а, допустим, Любовь Успенская или София Ротару (а предложения о сотрудничестве были), то такой «легенды» бы и не родилось.

— Вы впервые выступили на большой сцене на 9-летии радиостанции «Шансон», в Киеве. Вспомните свои ощущения.

- Было очень страшно. Я стоял за кулисами и видел вокруг себя уже состоявшихся звезд шансона — Вилли Токарева, Владислава Медяника, Игоря Слуцкого, Любовь Успенскую. Ноги подкашивались от осознания того, какая ответственность на меня возложена. Если честно, я тогда даже забыл, что мне нужно делать. Но, выйдя на сцену, быстро взял себя в руки и спокойно, уверенно исполнил две песни. Всё получилось само-собой.

— А сейчас, когда Вы провели уже много концертов в разных городах страны, осталось ли это трепетное, волнительное ощущение?

- Да, я волнуюсь перед каждым выходом на сцену. И это в порядке вещей. Если у артиста нет этого чувства, значит, он нечестно делает свою работу, обманывает своего слушателя.

— Как изменился шансон с момента вашего первого выступления? Какое «лицо» у него сейчас?

- Думаю, жанр просто идет в ногу со временем. Большинство людей привыкли считать за шансон песни мастодонтов жанра — Высоцкого, Шуфутинского, Круга, Розенбаума. Некоторые называют и Григория Лепса. Да, он совершенно прекрасен, но, скорее, больше ушел в поп-рок и здорово звучит в своем жанре. Каждый шансонье нашел свою нишу и успешно существует в ней. На днях я посмотрел «Шансон года» в Кремле. Раньше было сложно представить, что концерт с таким названием соберет на одной сцене таких артистов как Кристина Орбакайте, Алексей Глызин, певица Слава. А сейчас это работает! Значит, границы жанра уже настолько размыты, что теперь даже не существует его конкретного определения. Как многие говорят, шансон — это просто хорошая песня.

А хороших песен у нас как правило много: каждая находит своего слушателя. Получается, шансон — вся музыка, которая нас окружает.

— Какую музыку слушаете Вы?

- У меня в машине и в наушниках играет совершенно разная музыка, здесь я «всеяден». Нет артиста, который бы мне не нравился. Я считаю, что не могу кого-то судить, являясь лишь исполнителем. Вот если бы я был мегакрутым композитором, разбирающимся в тонкостях звучания, то имел бы право открыто высказывать свое мнение.

— Есть ли в планах неожиданный дуэт? Например, с каким-нибудь поп-исполнителем?

- Такого точно не будет. А вот с артистами жанра шансон — возможно. Периодически всплывают предложения о сотрудничестве. Были переговоры, чтобы возобновить дуэт с Ириной Круг. Но пока всё это на начальной стадии.

— Вы общаетесь с поклонниками? Отвечаете им в соцсетях?

- А меня в соцсетях вообще нет, я даже не знаю, как туда попасть. Да, существуют страницы «ВКонтакте» и «Одноклассниках», но ими занимается другой, посторонний человек. И не так активно. Люди часто говорят мне: «Алексей, мы Вам писали, почему Вы не отвечаете?». А я даже войти в профиль не могу, нет доступа. Да и, если честно, мне это не интересно.

Общение в соцсетях отнимает слишком много времени, да еще и нужно периодически обновляться, выставлять новости, фотографии.

Я за живое общение! Раньше на концертах поклонники передавали мне записки со своими вопросами, а я в перерывах между песнями отвечал на них со сцены. Но позже я перешел к еще более близкому формату: теперь люди могут просто подойти к моей гримерке после концерта, сфотографироваться со мной, спросить о чем-то, взять автограф. Так гораздо спокойнее и интереснее.

— Поклонники дарят вам много подарков. Какой из них самый запоминающийся?

- Да, подарков, и правда, много. Я очень благодарен всем, кто их делает. Но хочу, чтобы люди знали: я выхожу на сцену не за подарками, а за любовью своих зрителей. Очень запомнился мой портрет, выполненный карандашом, гитара из конфет и набор подушек с фотографиями.

— Многие исполнители регулярно участвуют в тв-шоу, снимаются в фильмах. Почему Вас не видно на экранах?

- Предложения были, но я уверен, что на всякого рода шоу я буду чувствовать себя некомфортно. Когда еще «Пусть говорят» вел Андрей Малахов, меня звали сняться в выпуске, посвященном Михаилу Кругу. Я не поехал. Не люблю обсуждать своих знакомых с другими своими знакомыми, это никому не нужно. Многие артисты идут на такие шоу ради пиара. Я же считаю, что приняв участие в таком проекте, сделаю себе, скорее, антирекламу, оттолкну от себя людей. А что касается фильмов… Не хочу лезть в сферу, в которой не считаю себя профессионалом.

— Вы уже в 4-ый раз приехали в Тулу с концертом. Удалось посмотреть город?

- К сожалению, гастроли всегда ограничивают тебя. Ты видишь только вокзал (или аэропорт), гримерку и концертную площадку. Мне бы очень хотелось погулять по Туле. Я живу в Воронеже — это не так далеко от вашего города. Сейчас у меня заканчивается концертный тур, и я буду много времени проводить дома. Надеюсь, наконец, приеду посмотреть Тулу. С удовольствием посетил бы экскурсию по Тульскому оружейному заводу.

досье myslo