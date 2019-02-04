Одна из лучших мини-футболисток мира: о Ефремове, спортивной мечте и сборной России

Фото из архива героини публикации.

Александра Самородова – капитан сборной России по мини-футболу. По версии издания Futsalplanet, вошла в топ-10 лучших игроков мира. Мало кто знает, что первые спортивные шаги Саша делала в Ефремове.

Myslo пообщался с Александрой Самородовой. Спортсменка рассказала о сборной России, развитии мини-футбола в стране, о своей мечте и о многом другом.

— Саша, как Вы связаны с Тульской областью?

– Мой папа был военным, поэтому мы часто переезжали. В Ефремов с семьей приехали, когда мне было шесть лет. Там же я окончила школу, поэтому все мои спортивные начинания зародились именно в Ефремове.

— Когда решили, что мини-футбол — это ваше на 100%? Почему именно этот вид спорта? Поддержала ли Ваше решение семья?

– Мне всегда нравился спорт во всех его проявлениях, будь то командный вид или индивидуальный. Занималась гимнастикой, теннисом, лыжами, волейболом, даже бальными танцами, но в футбол играла каждый день с ребятами во дворе.

Понемногу каждый вид спорта отпадал сам по себе, а футбол всегда оставался. Даже не могу сказать, в какой именно момент он стал главным в моей жизни. Я, конечно, мечтала играть в профессиональной команде, выступать за сборную страны, зарабатывать футболом, но это были мечты (как мне казалось).

Семья тоже думала, что это всё несерьезно, со временем пройдет, но жизненные ситуации и обстоятельства вновь и вновь вели меня по футбольной тропе.

Определяющую роль в моих первых шагах в мини-футболе сыграли Александр Александрович Зайцев, Николай Иванович Конев, Юрий Марадудин, Владимир Анатольевич Илюхин и, конечно же, папа.

Сначала нас было не так много, затем мы объединились с девчонками из Новомосковска и начали выступать на уровне чемпионата России.

— Вспомните первые серьезные матчи, первые эмоции. В составе какой команды играли, каким был исход матчей?

– Конкретно первый матч не могу вспомнить, но очень запомнилась игра против команды из Казани, лидирующей на тот момент. Хоть мы и сыграли вничью — 3:3, эмоции были настолько искренние, что не передать словами! Особенно я запомнила слезы радости у тренера – пусть и не от победы, но от гордости и удовлетворения результатом.

— Никогда не хотелось сменить мини-футбол на большой футбол? Как считаете, заиграли бы?

– Я не однажды пробовала окунуться в большой футбол, но так и не смогла влюбиться в него. Хотя были хорошие перспективы.

— Расскажите, как оказались в тюменской команде «Запсибколледж»? Какой путь пришлось преодолеть?

– В школе я играла за тульскую «Славию», а, переехав в Москву, перешла в команду «Снежана-Котельники». Отыграла там три года, затем три сезона в нижегородской «Виктории». Сейчас я уже шестой год живу и играю в Тюмени.

— Когда пришел вызов в сборную, что почувствовали? Были уверены в своих силах?

– В сборной я играю с самого начала ее существования — с 2010 года. Я была очень рада вызову и возможности играть на таком уровне, старалась проявить свои лучшие качества.

— Когда стали капитаном сборной? Насколько это для Вас важно?

– Быть капитаном для меня не значит иметь какие-то привилегии перед остальными девчонками и партнерами по команде, это значит быть связующим звеном между командой и тренером, решать проблемы внутри коллектива, быть поддержкой и примером. Идеальных не бывает, но я стараюсь. И я всегда благодарна за доверие.

— Как считаете, насколько развит мини-футбол в России? Конкретно женский? Есть ли серьезные перспективы развития?

– Конкретно женский мини-футбол еще набирает обороты в развитии и становлении. Появляются разные проекты, такие как «Мини-футбол в школу», «Мини-футбол в вузы», в которых каждый год принимает всё больше и больше команд из разных уголков нашей страны.

В феврале наша сборная примет участие в первом официальном чемпионате Европы среди женских команд. Я думаю, что это только начало.

— Какая Ваша личная цель в спорте? Есть ли спортивная мечта?

– Моя личная цель — играть, получать удовольствие от игры, всегда бороться за медали, получать новые знания и дарить их девчонкам, делающим только первые шаги в мини-футболе. Конечно, хотелось бы сыграть на Олимпиаде, но, возможно, уже в качестве тренера.

— На какого игрока равняетесь, есть ли у Вас кумир?

– Кумира нет, но мне импонирует игра многих наших ребят из Суперлиги мини-футбола, ну и нельзя не отметить мастерство и вклад, который внесли в мини-футбол Рикардиньо и Фалькао.

— Вы считаете себя успешной спортсменкой? Всё ли получилось из задуманного?

– Успех не имеет предела, поэтому я ещё не всего добилась.

— Приоткройте секрет, сколько получают мини-футболисты.

– Что касается денежного вопроса в женском мини-футболе, то зависит всё от клуба. Большой зарплаты, к сожалению, мы не получаем.

— Саша, знаете ли Вы, что в Ефремове есть спортивный музей? Там, в том числе, есть информация и о Вас.

– Я слышала об этом и обязательно приеду в музей при первой возможности.

— Вы вошли в десятку лучших мини-футболисток мира. За счёт чего, как думаете? Реально ли стать лучше бразильянок, которые традиционно считаются сильнейшими?

– В нашей жизни всё реально, главное – старание, желание, дисциплина, правильное отношение к делу. Неважно, в какой стране ты родился, хотя условия много значат для дальнейшего развития и карьерного роста.

из досье myslo

Александра Анатольевна Самородова

Родилась 7 июня 1988 года в Архангельске.

Живет в Тюмени, выступает за местный «Запсибколледж».

Любимый фильм: «Титаник».

Любимая книга: «Мастер и Маргарита».

Любимое блюдо: сырники.

Хобби: путешествия.

Болеет за МФК «Тюмень».