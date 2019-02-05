Как развивается в Туле женский мини-футбол

Фото Дмитрия Дзюбина.

В свою секцию Дмитрий набрал дев­чонок разных возрастов. Сейчас у него занимаются около 50 спортсменок в младшей, средней и взрослой группах. Их помогают обучать двое студентов.

Дмитрий Шароваров – Изначально я тренировал студенческую команду. Это скорее было как хобби. Мы начали выезжать на соревнования, и я увидел, как хорошо играют соперницы. Но как этого добиться? Ответ был очевиден – нужно растить футболисток с младшего возраста. Я начал узнавать про женский футбол, обращался в академии: выяснял, как проводится набор, как проходит подготовка. После этого начал набирать девчонок.

Дмитрий рассказывает, что он обращался в различные ДЮСШ с просьбой открыть отделение для девочек, но ему отказывали.

– Никто не верил, что можно набрать нужное количество человек, мол, этот вид спорта не популярен в Туле. Тогда я сам открыл набор: давал объявления в школах, приглашал девчонок на тренировки. В сентябре 2017 набрал первую группу – 2008 года рождения. С тех пор прошло полтора года, сейчас у меня занимаются 30 девочек от 2006 до 2012 г.р. и 20 девчонок – от 2005 г.р. и старше. Как я и предполагал, к женскому мини-футболу среди тулячек есть интерес!

По словам Дмитрия, поддержки ни от кого он так и не получает. Ему предлагали работать в ДЮСШ в поселке Ленинский, но это далековато. Постоянно возить туда воспитанниц невозможно.

– Я не знаю, что делать дальше. Хочу тренировать девочек, развивать женский мини-футбол. Но одному тащить на себе это сложно. Сейчас мы скитаемся по разным залам, постоянного места для тренировок у нас нет. Самое главное – девочки хотят играть в футбол, хотят ездить на соревнования, пробовать свои силы, бороться за медали. Недавно нам пришел вызов – поехать на состязания. Но на проезд, проживание, взнос нужны деньги. Ездить постоянно за счет родителей – это не выход.

Дмитрий Шароваров уверен, что женский мини-футбол в Туле возможно возродить – для этого он уже подготовил почву, есть смена поколения.

Тренер считает, что старшей команде вполне по силам сражаться в Первой лиге мини-футбола чемпионата России. Тогда бы и у младших девчонок появилась более серьезная мотивация тренироваться и развиваться.

– Родители несерьезно относятся к увлечениям дочерей, не видят перспектив развития мини-футбола в Туле, потому что нет взрослой сильной команды. Такой, которая будет поддерживаться властями, у которой будет спонсор, – рассуждает Дмитрий.

Несмотря на проблемы, с которыми тренер сейчас столкнулся, он не намерен отступать от своего дела. Да и как бросить футболисток, которые мечтают стать профессио­налами и играть за крутые команды, которые полностью выкладываются на трени­ровках?

– Я буду делать дополнительный набор девочек 2012 года. Это нужно делать сейчас, пока они не ушли в другой спорт. Даже если девочка не станет футболисткой, она получит другие важные качества: будет уверенной в себе личностью, научится работать в команде, поймет, что такое ответственность, – считает Дмитрий.

Найдет ли дело Дмитрия Шароварова поддержку среди властей или спонсоров, пока неизвестно. Myslo обратился за комментарием к председателю комитета по спорту Тульской области Дмитрию Яковлеву:

– Ведем общение с Дмитрием Шароваровым, предлагаем ему варианты, чтобы он рассматривал их для дальнейшего развития.