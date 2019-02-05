Фото Дмитрия Дзюбина.
Как развивается в Туле женский мини-футбол
Дмитрий Шароваров – тренер-энтузиаст. Собственными усилиями он создал базу для развития этого вида спорта в нашем городе.
В свою секцию Дмитрий набрал девчонок разных возрастов. Сейчас у него занимаются около 50 спортсменок в младшей, средней и взрослой группах. Их помогают обучать двое студентов.
Дмитрий Шароваров
– Изначально я тренировал студенческую команду. Это скорее было как хобби. Мы начали выезжать на соревнования, и я увидел, как хорошо играют соперницы. Но как этого добиться? Ответ был очевиден – нужно растить футболисток с младшего возраста. Я начал узнавать про женский футбол, обращался в академии: выяснял, как проводится набор, как проходит подготовка. После этого начал набирать девчонок.
Дмитрий рассказывает, что он обращался в различные ДЮСШ с просьбой открыть отделение для девочек, но ему отказывали.
– Никто не верил, что можно набрать нужное количество человек, мол, этот вид спорта не популярен в Туле. Тогда я сам открыл набор: давал объявления в школах, приглашал девчонок на тренировки. В сентябре 2017 набрал первую группу – 2008 года рождения. С тех пор прошло полтора года, сейчас у меня занимаются 30 девочек от 2006 до 2012 г.р. и 20 девчонок – от 2005 г.р. и старше. Как я и предполагал, к женскому мини-футболу среди тулячек есть интерес!
По словам Дмитрия, поддержки ни от кого он так и не получает. Ему предлагали работать в ДЮСШ в поселке Ленинский, но это далековато. Постоянно возить туда воспитанниц невозможно.
– Я не знаю, что делать дальше. Хочу тренировать девочек, развивать женский мини-футбол. Но одному тащить на себе это сложно. Сейчас мы скитаемся по разным залам, постоянного места для тренировок у нас нет. Самое главное – девочки хотят играть в футбол, хотят ездить на соревнования, пробовать свои силы, бороться за медали. Недавно нам пришел вызов – поехать на состязания. Но на проезд, проживание, взнос нужны деньги. Ездить постоянно за счет родителей – это не выход.
Дмитрий Шароваров уверен, что женский мини-футбол в Туле возможно возродить – для этого он уже подготовил почву, есть смена поколения.
Тренер считает, что старшей команде вполне по силам сражаться в Первой лиге мини-футбола чемпионата России. Тогда бы и у младших девчонок появилась более серьезная мотивация тренироваться и развиваться.
– Родители несерьезно относятся к увлечениям дочерей, не видят перспектив развития мини-футбола в Туле, потому что нет взрослой сильной команды. Такой, которая будет поддерживаться властями, у которой будет спонсор, – рассуждает Дмитрий.
Несмотря на проблемы, с которыми тренер сейчас столкнулся, он не намерен отступать от своего дела. Да и как бросить футболисток, которые мечтают стать профессионалами и играть за крутые команды, которые полностью выкладываются на тренировках?
– Я буду делать дополнительный набор девочек 2012 года. Это нужно делать сейчас, пока они не ушли в другой спорт. Даже если девочка не станет футболисткой, она получит другие важные качества: будет уверенной в себе личностью, научится работать в команде, поймет, что такое ответственность, – считает Дмитрий.
Найдет ли дело Дмитрия Шароварова поддержку среди властей или спонсоров, пока неизвестно. Myslo обратился за комментарием к председателю комитета по спорту Тульской области Дмитрию Яковлеву:
– Ведем общение с Дмитрием Шароваровым, предлагаем ему варианты, чтобы он рассматривал их для дальнейшего развития.
Корреспонденты Myslo пообщались с юными футболистками на тренировке.
Катя Кольцова, 11 лет:
– Я занимаюсь футболом с 2017 года. Все мои друзья играли в него во дворе, я тоже увлеклась, стала нападающим. За игру могу забить 2-3 гола. Мечтаю стать профессиональной футболисткой! Хочется почаще выезжать на соревнования, я готова сражаться с другими командами. Любимая команда – тульский «Арсенал», игрок – Игорь Горбатенко.
Аня Кузнецова, 8 лет:
– Я занимаюсь футболом примерно месяц. Мне очень нравится этот вид спорта, я всё лето играла с мальчишками во дворе! Меня поддерживают родители, мой старший брат тоже футболист. Я играю в нападении, чтобы много забивать голов, нужно усердно тренироваться и быть быстрее.
Кира Булдина, 10 лет:
– Играю в футбол два года. Мне здесь очень интересно, хоть и бывает тяжело. Иногда сложно делать разные финты, я путаюсь и делаю всё неправильно, но исправляюсь. А еще смотрю в инстаграме разные упражнения и пытаюсь повторить. Родители меня очень поддерживают. Я хочу стать профессиональной футболисткой и уйти в классную команду.
Внимание! Команда по мини-футболу ищет спонсоров. Если вы готовы помочь со спонсорством женской мини-футбольной команде, обращайтесь в редакцию Myslo по телефону 8(4782) 57-07-07 (доб. 232).
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