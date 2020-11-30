Многодетные мамы Тулы: как не сойти с ума и быть счастливой. Часть 2

Автор Анна Чекмазова. Фото из семейного архива героинь.

Продолжаем рассказ о мамах, которые успевают и детей воспитывать, и самореализовываться. Что и как они делают, чтобы гармонично совместить эти две сферы?

Первую часть статьи вы можете прочитать здесь. А сейчас вас ждут новые истории.

Ольга Мельшиян, 46 лет, IT-инженер, инструктор по хатха-йоге; дочери 26 лет и 21 год, сын 22 года.

Очень любит активный отдых. В разное время пробовала себя в таких разных видах спорта, как большой теннис, акробатика, верховая езда, волейбол, йога, ролики, парапланы, дайвинг, кроссфит, плавание, ушу, лёгкая атлетика, коньки, горные лыжи (около десяти раз была на Эльбрусе). Занималась туризмом и даже покорила самый высокий действующий вулкан на Евразийском континенте — Ключевскую сопку (Камчатка). Обожает баню и нырять в ледяную прорубь. В 45 лет переехала из Тулы в Германию.

— Ольга, как проводили время с детьми раньше и как проводите его сейчас?

— Пока дети были маленькие, они везде были с нами, с родителями, и пробовали то же, что и мы. Например, все трое осваивали горные лыжи с 3-х лет. А сын — ещё и сноуборд. И, конечно, бывали с нами на Эльбрусе.

Активный отдых распространяется и на детей. До сих пор при встречах мы придумываем, как интересно провести время. Например, гоняем на картинге. Отличие в том, что теперь уже дети организуют отдых и вытаскивают меня, а не я их. А вообще мы всё можем делать вместе, нам в любом случае комфортно и интересно, и при душевных разговорах, и при дурачествах. А подурачиться мы очень любим.

— Какое участие папа принимал в воспитании детей?

— Папа очень интересный и разносторонний человек, и, как правило, именно он являлся организатором всех серьезных мероприятий и поездок. Ну а я как мама отвечала за мелочи: проверить, чтобы все вещи были упакованы, приласкать обиженных, подбодрить уставших, термос с чаем с собой заварить.

— Как получалось совмещать активную жизненную позицию и воспитание трех детей?

— Главное — правильно расставлять приоритеты. При всем моем педантизме и скрупулезности я могла не помыть посуду или не прибраться дома в пользу важного для ребенка разговора.

Кроме того, если детям даёшь определенную степень свободы, то, хоть это и связано с некоторым риском, такой подход учит их самостоятельности и в какой-то степени облегчает жизнь маме. Если проживать за каждого ребенка каждый шаг, то времени ни на что больше не хватит. Надо иногда позволять детям самим падать и подниматься.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой? И как быть хорошей многодетной мамой?

— Я никогда не придавала особого значения слову «многодетная». При любом количестве детей ты либо хорошая мама, либо нет. Можно быть многодетной и совершенно безалаберной, и это не делает из тебя героиню. А можно воспитывать одного так, что всем яркий пример.

Лично мне очень помогало быть хорошей многодетной мамой то, что я сама отлично помнила, каково быть ребенком.

Для взаимопонимания с детьми важно всегда быть немного ребенком. Это приводит к доверию, умению не принимать всерьез пустяковые ситуации, спустить что-то на тормозах, перевести в шутку. Это сберегло массу нервов и мне, и детям.

Марина Абрамова, 37 лет, пряничных дел мастер; замужем; дочь 14 лет, сыновья 8 лет и 3 года

Марина — человек творческий: очень любит готовить, печь и украшать кондитерские изделия, особенно пряники. С огромным удовольствием лепит из глины, работает на гончарном кругу. Обожает вязать: «Всегда приятно, когда дети носят твои изделия». Занимается декупажем. Нравится всё новое и интересное.

— Марина, как проводите время с детьми?

— Нам вместе легко и просто. Мы любим новые места, путешествовать по России, заниматься туризмом, отдыхать с палатками. Несколько лет всей семьей посещали Межрегиональный фестиваль народного творчества «Поляна» — это недельный палаточный лагерь в Тульской области, позволяющий всем желающим обучиться лепке из глины, гончарному искусству и многому другому. Любим всё, если родные рядом!

С детьми мы много гуляем, очень много разговариваем, обсуждаем каждое событие, каждый поступок, стараемся радоваться любой мелочи и искать приятное во всем. Дети много чем увлекаются. Дочь занимается эстетической гимнастикой уже несколько лет, рисует. Старший сын — плаванием, тоже рисует. А маленький — еще маленький (улыбается).

— Какое участие папа принимает в воспитании детей?

— Папа при каждой возможности бывает с детьми, с удовольствием гуляет с ними. Они очень любят проводить время с ним. И традиция у нас есть: каждый вечер папа читает детям перед сном. Они ждут с нетерпением и очень переживают, если не всегда это получается.

— Как получается уделять всему время?

— Дело в том, что моя семья и есть моя жизнь. Я не уделяю ей время, я живу в ней! Мне нравится быть с детьми, нравится готовить для них. А для себя личное время нахожу благодаря мужу и маме, они помогают по возможности.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой? И как быть хорошей многодетной мамой?

— Быть многодетной мамой — огромное счастье! Да и три ребенка — совсем не много (улыбается). Многодетная семья — это не скучно, всегда динамично и интересно. Я считаю, в доме должны быть дети, кошки, собаки и товарищей полный мешок. Для себя другой жизни не представляю.

Дети — мой стимул быть лучше, выглядеть лучше, развиваться.

За последние годы я прочитала больше книг, чем за предыдущие лет десять. Узнала и научилась очень многому, и останавливаться не собираюсь.

Яна Семина, 33 года, доула, специалист по подготовке к мягким родам, автор курса «Чудо рождения», массажист; замужем; мама пяти детей: дочери 13 лет и 2 года, сыновья 10 и 7 лет, 4 года.

Профессия Яны связана с материнством и родами. Она доула: несет свой позитивный опыт в этот мир и помогает женщинам готовиться к родам, легче рожать. «К сожалению, положительных примеров родов с хорошим настроем и минимальным стрессом мало, — рассказывает Яна, — И я вижу свое призвание в том, чтобы помогать будущим мамам пройти этот путь радостно».

— Яна, как проводите время с детьми? Какое участие папа принимает в воспитании?

— Мы 90% времени проводим вместе. И я бы даже сказала, что больше папа занимается развитием детей. Он взял на себя домашнее обучение: наши дети не ходят в школу, учатся сами и проходят дополнительные образовательные программы.

Мы все вместе готовим, организовываем праздники, отдыхаем.

Мы живем за городом и вместе ездим в Тулу на нашей вместительной машине, чтобы отвезти кого-то в секцию: старшую дочь — на танцы, вокал, сыновей — на футбол. После насыщенного дня любим проводить вечера у камина.

— Как получается уделять всему время?

— Дети ответили на этот вопрос, что, оказывается, они сами воспитываются и чуть-чуть им родители помогают (улыбается). На самом деле почти всё успевать получается, потому что мы с мужем работаем в команде. Это касается и воспитания, и нашего дела.

Также мы стараемся не разделять жизнь родителей и детей, они активно участвуют и в бытовой составляющей: мы вместе убираемся, ходим по магазинам. Большое значение имеет правильно выстроенное расписание и самостоятельность старших детей: они могут сами куда-то доехать, помогают с младшими.

— Что для Вас значит быть многодетной мамой?

— Мы никогда не планировали быть многодетными. Этот статус оказался следствием нашей любви друг к другу. Мне здорово осознавать, что я рожаю детей для мужа, и он всегда это поддерживает.

Быть многодетной мамой — это образ жизни, мое нормальное состояние. Это, безусловно, счастье. Я понимаю, что ничто в жизни не принесет столько положительных эмоций, сколько дети. Просто своим нахождением рядом с нами.