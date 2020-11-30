Современный и уютный ремонт в квартире или офисе? Легко!

Фото: dkbau-team.de.

Сегодня в нашем обзоре – компании и магазины, в которых можно приобрести качественные материалы для ремонта или вызвать специалистов на дом, доверив работу профессионалам.



Салон «Ваши двери»





Решили заменить входную или межкомнатную дверь? Добро пожаловать в салон «Ваши двери»! Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции от ведущих производителей. Компания является дистрибьютором завода-производителя « Сударь » и фабрики ProfilDoors

Как выбрать межкомнатные двери?

В первую очередь нужно знать, чем двери одного производителя отличаются от дверей другого, не так ли? И почему одни стоят дороже других?

Расскажем о межкомнатных дверях ProfilDoors. Вы можете быть уверены в высоком качестве исполнения межкомнатных дверей данного производителя. Они отличаются оригинальной основой и конструкцией, а также привлекательной отделкой.

Большим преимуществом дверей данного изготовителя является стабильность отделки. Это значит, что в случае необходимости даже спустя пару лет вы сможете купить дополнительную дверь, которая будет идеально совпадать по цвету с уже установленными.

В погоне за эстетикой мы нередко забываем о том, что даже самая красивая дверь может принести огромный вред здоровью, выделяя в воздух токсичные вещества.

Двери ProfilDoors абсолютно безвредны для человека, их пропитывают специальным антибактериальным составом, поэтому даже склонные к аллергии люди будут себя комфортно чувствовать в помещении.

Еще одной отличительной чертой является оригинальная конструкция межкомнатных дверей серии ХN, L и U, в любой момент можно заменить испорченный элемент двери, так как они являются сборно-разборными, а это немаловажный фактор.

Как выбрать входные двери?

В салоне пополнился ассортимент по входным дверям производителя «Сударь». Это редкий пример предприятия, выпускающего металлические двери на роботизированном производстве. Современная техническая база, высокая квалификация сотрудников и строгий контроль процессов позволяют компании производить действительно качественный продукт.

В чем преимущество дверей « Сударь »?

Толщина металла не в допусках 1,5 мм, а реально выдерживается без учета покрытия — в замковой части вваривается «карман», толщина стали достигает 3 мм!

А также:

количество ребер жесткости не менее шести — за счет этого повышается прочность и жесткость всей конструкции,

цельногнутая конструкция и минимум сварных швов, что также положительно влияет на прочность и жесткость конструкции, более эстетичный внешний вид,

замки повышенного класса взломостойкости (4-й класс защиты),

уникальный двойной утеплитель в двери, благодаря чему повышается акустический комфорт, в доме становится теплее.

Салон « Ваши двери » осуществляет доставку и установку конструкций по Туле и области.

Выбрать и заказать дверь можно на сайте салона. Клиенты получат профессиональную консультацию, качественный продукт от ведущих производителей, возможность оформить рассрочку без участия банков.

Сайт Телефон службы поддержки клиентов 38-40-60. ул. Ложевая, 130, тел. +7 (4872) 42-03-32 , ул. Оборонная, 36, тел. +7 (4872) 55-03-20, ул. Мосина, 2-б, тел. +7 (950) 903-08-81 , ул. Мосина, 2/4, ТЦ «Медведь», место 7-а, тел. +7 (4872) 250-185.

Студия натяжных потолков Valenti



Натяжные потолки в последние десятилетия приобрели огромную популярность, и это неудивительно — их монтаж занимает пару часов, а служат они более 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностей дизайна натяжным потолкам нет равных. Натяжные потолки в последние десятилетия приобрели огромную популярность, и это неудивительно — их монтаж занимает пару часов, а служат они более 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностей дизайна натяжным потолкам нет равных. Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти в компании Valenti На тульском рынке она работает одиннадцатый год, за это время накопила большой опыт и зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно. За что туляки ценят компанию Valenti Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля;

специалисты компании Valenti делают всю работу «под ключ». К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера;

потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие;

доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем;

заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней;

на все виды работ предоставляется гарантия. Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки. Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильники или карниз для штор. Здесь же можно сделать бесплатный вызов замерщика, который при необходимости расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков. Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса.

Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь! Тула, ул. Марата, 100. Тел. 8 (4872) 58-58-58 . valenti71.ru

Компания «Балконофф» На сегодняшний день балкон или лоджия — гармоничное продолжение квартиры: удобная рабочая зона или уютный уголок отдыха.

Воплотить в жизнь практически любую идею заказчика могут специалисты компании «Балконофф». Компания уже более 10 лет работает на этом рынке, и поэтому дорожит репутацией и с большим вниманием относится к каждому клиенту.

Компании «Балконофф» подвластны любые виды работ: внутренняя и внешняя отделка, утепление, остекление и установка балконных блоков, увеличение площади балкона, усиление балконной плиты.

«Балконофф» внимательно подходит к каждому заказу, уточняет детали, чтобы ожидания клиента и выполненная работа оказались единой конечной целью. Поэтому мастера обязательно спрашивают, что хочет видеть заказчик, предлагают варианты решений и только после одобрения клиента начинают работу.

Нужно расширить балкон, установить окна, смонтировать теплый пол и свет, повесить жалюзи или сделать секции для хранения? Это не проблема для компании «Балконофф».

1. Внешняя отделка и остекление

Качественное оформление внешней стороны балкона или лоджии — это не только законченный, красивый внешний вид, но и гарантия того, что жилье будет эффективно защищено от любых капризов погоды. Компания « Балконофф » использует только качественные облицовочные и строительные материалы. Благодаря этому даже самый неказистый балкон можно превратить и настоящий шедевр.

Вариантов остекления балконов сегодня огромное множество. Отдельно стоит остановиться на выносном остеклении. Оно позволяет увеличить свободное пространство за счет переноса границы остекления. Учитывая тот факт, что балкон сам по себе имеет небольшую площадь, важен каждый свободный сантиметр, а остекление с выносом балкона под ключ позволяет увеличить площадь в среднем на 30 см.

2. Ремонт и замена балконной плиты

Нашли квартиру своей мечты, но у нее не оказалось балкона? Не беда, с этой проблемой справится «Балконофф» — замена плиты или монтаж с нуля в короткие сроки.



3. Внутренняя отделка, утепление и электропроводка Балконам и лоджиям в настоящее время уделяется больше внимания, чем раньше. Это уже не склад, где хранится забытый и ненужный хлам, а часть квартиры. Дизайнерский подход к ремонту способен превратить скучный балкон в шикарную лаунж-зону, бар, рабочий кабинет или даже свежую лужайку. А если еще провести свет и утеплить балкон, то с него уже просто не захочется уходить. Галерея показать все фотографии 11 Сайт

Тула, пр. Ленина, 167, павильон 149.

Телефоны:

8 (930) 791-33-57, 8 (4872) 588-888.

Сеть мебельных магазинов «Элит»



Мебельный салон «Элит» – это место, с которого нужно начинать создание нового интерьера. Здесь вас ждут уже готовые решения. Тут вы сможете почерпнуть массу интересных идей для создания уюта и гармонии в доме.

Компания занимается реализацией кухонной мебели и шкафов-купе с 1996 года. С течением времени было решено сосредоточиться на трех направлениях – кухни, обеденные группы и шкафы-купе.

На сегодняшний день в Туле функционируют три мебельных салона «Элит».



Инстаграм

Адреса:



Тула, ул. Металлургов, 89-а, 2-й этаж, тел. (4872) 71-03-43.

Тула, ул. Л. Толстого, 91-а, тел.: (4872) 31-97-81, 31-88-51, 31-88-62.

Тульская область, с. Осиновая Гора, стр. 3 (рядом с гипермаркетом ЛИНИЯ), тел.: (4872) 71-17-21, 8 (915) 680-88-55.

Единый номер: (4872) 740-290.