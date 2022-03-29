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Загородный дом. Перезагрузка: где купить сайдинг и фасадные панели в Туле
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Загородный дом. Перезагрузка: где купить сайдинг и фасадные панели в Туле

Сезон обновления домов уже на подходе. Рассказываем, где можно купить отделочные материалы, чтобы ваша загородная недвижимость засияла новыми красками.

Хотите найти красивый, недорогой, долговечный и легкий в сборке отделочный материал? Присмотритесь к сайдингу и фасадным панелям. Они способны преобразить ваш дом быстро и надолго. С магазином «Сайдинг-Град» вы можете не ограничивать себя в выборе цвета и фактуры для внешней отделки дома. Здесь вы найдете все, чтобы реализовать свою задумку.

Магазин работает в Туле больше 10 лет и сотрудничает с самыми популярными и проверенными брендами: российской компанией Docke, «Альта-Профиль», Grand Line и FineBer, а также белорусской компанией «Ю-Пласт». Это лидеры рынка, которые не только производят качественную продукцию, но и следят за тенденциями мирового рынка и постоянно обновляют ассортимент.

В «Сайдинг-Граде» в наличии и на заказ представлен сайдинг и фасадные панели самых разнообразных текстур: камень, кирпич, доска, корабельный брус, фактурные и более гладкие модели. Цветовая гамма — от натурального до ярких, необычных вариантов.

Определиться поможет консультант магазина. Весь персонал постоянно проходит обучение у компаний-производителей, поэтому они отлично ориентируются в модельном ряду, а также могут посчитать количество материала, который вам необходим. Этот расчет бесплатный, он поможет не переплачивать лишнего.

Почему стоит выбрать сайдинг?

Сайдинг — это экологически чистый, долговечный и довольно бюджетный материал. Современные модели сайдинга и фасадных панелей максимально точно повторяют природные текстуры дерева и камня, а также кирпичную кладку.

Производят сайдинг из ПВХ, поэтому он не выделяет вредных веществ и пожаробезопасен. Материал не боится влаги и солнца, а также выдерживает колебания температур от -50 до +50 градусов, не деформируется и не теряет внешнего вида.

Сайдинг прослужит более 30 лет и не потребует сложного ухода. Если вдруг панели загрязнятся, их можно будет очистить водой с мылом.

Пара дней — и дом как новый

Еще одно преимущество сайдинга и фасадных панелей — простой монтаж. Инструкции есть на сайте каждого производителя. Кстати, устанавливать фасадные панели проще, чем сайдинг: их размер позволяет справиться с монтажом даже в одиночку. Монтаж займет от одного до нескольких дней.

Учитывая короткие сроки доставки в магазине «Сайдинг-Град», обновить дом можно всего за несколько дней.

Если одна из панелей повредится в процессе эксплуатации, ее можно легко заменить, не затрагивая конструкцию целиком.

Сайдинг и панели подходят для монтажа на старых домах. Они не создают большой нагрузки на стену и удобны для установки утеплителя.

«Сайдинг-Град» работает с поставщиками напрямую, поэтому сроки доставки у магазина — минимальные. Большая часть ассортимента есть в наличии на складе в Туле, поэтому доставку и самовывоз можно организовать уже в этот день или на следующий.

Если в наличии выбранного материала нет, его закажут у поставщиков. В этом случае долго ждать тоже не нужно — максимум одну-две недели.

Вы можете приобрести товар оптом и в розницу, в магазинах «Сайдинг-Град» или сделать заказ на сайте tula.saidingrad.ru.

 

Сеть специализированных магазинов фасадных материалов «Сайдинг-Град» — это:

  • сайдинг, фасадные панели и водосточные системы;
  • товары самых известных производителей;
  • большое количество товаров в наличии и под заказ;
  • демократичная ценовая политика;
  • грамотные консультанты и помощь в подборе;
  • бесплатный расчет необходимых материалов;
  • организация доставки в удобное для Вас время.

Мы работаем для того, чтобы сделать Ваш дом красивым и уютным.

Адреса магазинов:

Тула, ул. Мосина, 6;

тел. +7 (4872) 70-20-31.

Тула, ул. Парковая, 7;

тел. +7 (4872) 71-04-22.

Тульская обл., Ленинский район, деревня Ямны, 175, стр. 2;

тел.: +7 (4872) 75-10-81, 8 (920) 788−11−18.

tula.saidingrad.ru

Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:56 0
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