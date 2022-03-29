Загородный дом. Перезагрузка: где купить сайдинг и фасадные панели в Туле
Сезон обновления домов уже на подходе. Рассказываем, где можно купить отделочные материалы, чтобы ваша загородная недвижимость засияла новыми красками.
Хотите найти красивый, недорогой, долговечный и легкий в сборке отделочный материал? Присмотритесь к сайдингу и фасадным панелям. Они способны преобразить ваш дом быстро и надолго. С магазином «Сайдинг-Град» вы можете не ограничивать себя в выборе цвета и фактуры для внешней отделки дома. Здесь вы найдете все, чтобы реализовать свою задумку.
Магазин работает в Туле больше 10 лет и сотрудничает с самыми популярными и проверенными брендами: российской компанией Docke, «Альта-Профиль», Grand Line и FineBer, а также белорусской компанией «Ю-Пласт». Это лидеры рынка, которые не только производят качественную продукцию, но и следят за тенденциями мирового рынка и постоянно обновляют ассортимент.
В «Сайдинг-Граде» в наличии и на заказ представлен сайдинг и фасадные панели самых разнообразных текстур: камень, кирпич, доска, корабельный брус, фактурные и более гладкие модели. Цветовая гамма — от натурального до ярких, необычных вариантов.
Определиться поможет консультант магазина. Весь персонал постоянно проходит обучение у компаний-производителей, поэтому они отлично ориентируются в модельном ряду, а также могут посчитать количество материала, который вам необходим. Этот расчет бесплатный, он поможет не переплачивать лишнего.
Почему стоит выбрать сайдинг?
Сайдинг — это экологически чистый, долговечный и довольно бюджетный материал. Современные модели сайдинга и фасадных панелей максимально точно повторяют природные текстуры дерева и камня, а также кирпичную кладку.
Производят сайдинг из ПВХ, поэтому он не выделяет вредных веществ и пожаробезопасен. Материал не боится влаги и солнца, а также выдерживает колебания температур от -50 до +50 градусов, не деформируется и не теряет внешнего вида.
Сайдинг прослужит более 30 лет и не потребует сложного ухода. Если вдруг панели загрязнятся, их можно будет очистить водой с мылом.
Пара дней — и дом как новый
Еще одно преимущество сайдинга и фасадных панелей — простой монтаж. Инструкции есть на сайте каждого производителя. Кстати, устанавливать фасадные панели проще, чем сайдинг: их размер позволяет справиться с монтажом даже в одиночку. Монтаж займет от одного до нескольких дней.
Учитывая короткие сроки доставки в магазине «Сайдинг-Град», обновить дом можно всего за несколько дней.
Если одна из панелей повредится в процессе эксплуатации, ее можно легко заменить, не затрагивая конструкцию целиком.
Сайдинг и панели подходят для монтажа на старых домах. Они не создают большой нагрузки на стену и удобны для установки утеплителя.
«Сайдинг-Град» работает с поставщиками напрямую, поэтому сроки доставки у магазина — минимальные. Большая часть ассортимента есть в наличии на складе в Туле, поэтому доставку и самовывоз можно организовать уже в этот день или на следующий.
Если в наличии выбранного материала нет, его закажут у поставщиков. В этом случае долго ждать тоже не нужно — максимум одну-две недели.
Вы можете приобрести товар оптом и в розницу, в магазинах «Сайдинг-Град» или сделать заказ на сайте tula.saidingrad.ru.
Сеть специализированных магазинов фасадных материалов «Сайдинг-Град» — это:
- сайдинг, фасадные панели и водосточные системы;
- товары самых известных производителей;
- большое количество товаров в наличии и под заказ;
- демократичная ценовая политика;
- грамотные консультанты и помощь в подборе;
- бесплатный расчет необходимых материалов;
- организация доставки в удобное для Вас время.
Мы работаем для того, чтобы сделать Ваш дом красивым и уютным.
Адреса магазинов:
Тула, ул. Мосина, 6;
тел.
Тула, ул. Парковая, 7;
тел.
Тульская обл., Ленинский район, деревня Ямны, 175, стр. 2;
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