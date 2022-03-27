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Zivert – тулякам: «Самое главное в жизни – любовь!»
Фото Алексея Пирязева.

Zivert – тулякам: «Самое главное в жизни – любовь!»

Яркая, харизматичная и просто бомбическая! В манеже стадиона «Арсенал» выступила Юля Zivert  – одна из самых крутых звезд современного шоубиза. 

В Туле Zivert просто обожают. На выступление певицы пришли несколько тысяч человек. На танцполе яблоку было негде упасть, да и практически все сидячие места были заняты поклонниками творчества Zivert.
 
Юля Zivert буквально ворвалась в топы музыкальных рейтингов и наши плейлисты пять лет назад с песнями «Life» и «Credo». И по сей день ее музыка звучит в наушниках. По словам Юли, всю музыку она создает с большой любовью и душой, отсюда и такой жаркий отклик у слушателей. И именно поэтому сама Юля кажется нам такой близкой и родной.
 


На концерте Юля с первых песен зарядила туляков на любовь! На весну, счастье и надежду на лучшее.

- Родные, любимые, родненькие мои люди! Всем большой привет! Я безумно рада видеть вас здесь. Смотрю, много зрителей из Москвы. Зиверт и команда сегодня здесь, в славном городе Тула. Мы приехали повидаться, чтобы в этом пространстве, во время этого концерт, царила любовь. Мое каждое слово, каждая нота, каждый звук, который будут играть мои ребята, — это все о любви, про любовь и во имя любви. Я хочу, чтобы мы сегодня окунулись в то самое чувство, о котором мы порой забываем в бесконечных гонках жизни. Помните, что каждый день у нас есть только этот день, который мы с вами можем наполнять любовью.

Юля Zivert спела свои самые мощные хиты, а также порадовала абсолютно новыми песнями. Кроме любви певица говорила со своими поклонниками и о дружбе.

- Очень важные люди в нашей жизни — друзья. Я хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни обязательно были люди, которых можно называть этим емким и прекрасным словом. Пусть у каждого человека на земле будет настоящий друг.

Певица рассказала, что очень любит общаться со своими слушателями и делает это в своем Telegram-канале.

- Кто сидит в моем Telegram-канале? Я там очень активно переписываюсь со своими слушателями. Кто не сидит — заходите, там у нас очень душевно! Я нашла для себя такое уютное место, мне там дико комфортно болтать со своими людьми в режиме реального времени. Я там чувствую такой искренний обмен любовью, могу отдавать ее и получать обратно. Для меня это очень важно. И я хочу напомнить всем нам и себе, чтобы мы не забывали своим родным и близким людям как можно чаще говорить — я тебя люблю!

- Мы тебя любим! — закричали туляки. — Юля, ты шикарна! Ты лучшая!

После концерта зрители еще долго обсуждали Zivert, ее внешний вид, сумасшедшую энергетику, и конечно же, музыку.

Из разговоров в раздевалке: «Ну очень мощный концерт! Юля прям взорвала зал. Откуда у нее столько энергии?»

По словам самой Юли, ее место силы — дом и ее семья.

- Дом меня наполняет, напитывает, перезаряжает. Люблю путешествия и работу в студии. Именно рождение музыки, моменты ее придумывания очень важны для меня. Когда ты по-настоящему горишь своим делом, ты оттуда энергию и черпаешь. И безусловно меня очень заряжают концерты. Общение с публикой через музыку, энергию, глаза и улыбки.

Из разговоров в манеже: «У Zivert очень крутые клипы. Все! Смотришь и наслаждаешься».

Как говорит сама певица, она обожает сниматься в клипах:

- В последнее время каждое наше видео — это маленькое кино. Я очень люблю перевоплощаться в других персонажей, мне нравится быть немного актрисой.

Из разговоров около сцены: «Все-таки она невероятно стильная! И ей так все это идет!»
 
Юля признается, что так и не может определить, как называется ее стиль:
 
- Скорее всего, это привинтаженный шик, но, как говорит мой стилист, с элементом «ку-ку». Будь то повседневный наряд или шикарный вечерний образ — именно вот эта сумасшедшинка меня выделяет, есть в этом какая-то «зивертовость».

 
Из разговоров перед входом в манеж: «У Zivert классная музыка, стильная, но с налетом ретро. Она такая одна, узнаваемая, как винтажная пластинка».
 
За особый стиль певицы благодарить нужно ее родителей:
 
- Мама и папа очень классную музыку всегда слушали. Дома собирались гости, они всегда крутили какую-то очень крутую музыку, ту, 80-х годов, в основном зарубежку… Поэтому, наверное, и в моей музыке сейчас проглядывается шлейф винтажа. Мне даже визуально нравились пиджаки с большими плечами, высокие джинсы, кроссовки. И когда одноклассницы в школе слушали Бритни Спирс, то я — короля ритма Майкла Джексона.
 

Полтора часа концерта пролетели как один миг. В финале Юля спела песню, которую считает своей визитной карточкой. И снова — пожелание зрителям!

- Я уверена, что музыка имеет важный медицинский аспект, музыка — это лекарство. Большое спасибо Богдану (автор текстов песен Zivert, — прим. авт.), который однажды написал песню о том, что эта лайф — в кайф! Эта песня перевернула мою жизнь. И спасибо ему, что так точно, буквально несколькими словами описал мое самое большое всем пожелание своим людям. Я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда выбирали лайф в кайф!

 

Из досье Myslo

Юлия Дмитриевна Зиверт (фамилия при рождении — Сытник)
Родилась 28 ноября 1990 г. в Москве.
До того, как стать певицей, работала стюардессой.
Дебютную песню, названную «Чак», представила на своём YouTube-канале 1 апреля 2017 года.
Семья: мама Ирма Зиверт, имеет немецкие и польские корни; старшая сестра Диана.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:18 +4
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