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«Люблю их всех!»: как тулячка мастерит валяных кукол для выставок

«Люблю их всех!»: как тулячка мастерит валяных кукол для выставок

Игрушки, куклы, ёлочные украшения — во всем этом большой специалист тулячка Елена Кашия.

Елена Кашия — тульская мастерица на все руки. С самого детства она любила творчество: шила, вышивала, вязала, занималась лепкой, танцами и пением по нотам. Говорит, что сейчас не умеет только сапоги шить.

Заниматься куклами Елена Кашия начала полтора года назад. За первый месяц она на одном дыхании сделала столько игрушек, что хватило на целую выставку! На пенсии у Елены Александровны появилось достаточно свободного времени, чтобы посвятить его любимому занятию.

— Работа всегда отнимала слишком много часов. Сейчас тоже работаю, но недолго.

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Елена Кашия работает в смешанной технике: валяные игрушки, текстильные, ватные.

Вдохновение приходит само. Иногда мастерица начинает творить и так сильно увлекается процессом, что лишь в конце задумывается, что за предмет она создала и что с ним теперь делать.

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Вот эта рыжеволосая кукла по задумке была милым женским образом — «Ох-Ах!». Но совсем скоро у нее появились ушки, рыжий хвост — и вот она стала хитрой лисой.

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Вся одежда на этой кукле авторская. Тело валяное, не просто сшито и склеено. Если куклу раздеть — под тканью окажется анатомическая фигура из синтепона.

Часть работ Елены Александровны выставлена в Исторической комнате Центрального парка Тулы. Тема выставки в этом месяце — «Новый год». На елке висят старые новогодние украшения, выставлены фотографии 30-50-х годов.

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Методист объединения «Тульские парки» Татьяна Шилова:

Татьяна Шилова

— Ёлочные игрушки даже страшно брать в руки, настолько хрупкие! Помимо них, мы выставили новогодние игрушки Елены Александровны, всегда с удовольствием ждём её работы. Также призываем каждого туляка делиться с нами своим творчеством!

Сейчас Елена Кашия мечтает о собственной выставке. У неё уже готовы экспонаты, о которых она рассказывает с большой любовью.

_ZYB7869.JPGВ центре фото — кукла-фантазия человека, слева от нее — ёлочные игрушки. Чуть ниже — сине-зеленый конверт в виде мягкой подушки с погремушкой внутри и глиняным расписанным лицом.

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Мастер называет ее «погремушка для взрослых». Игрушку можно повесить на ёлку.

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Незавершенная игрушка по имени Ёлкина-Шишкина лишь на первый взгляд похожа на Лису Алису, Старуху Шапокляк или другого персонажа из сказки. У нее текстильное лицо, сделанное из синтепона. Глаза и ресницы Елена Кашия расписывает и клеит не хуже, чем в мастерских! Это одна из первых кукол её работы.

Начинать, как и всем, Елене было тяжело:

— Раньше, приходя в магазины, я скупала всё: журналы, иголки… Друзья что-то дарили: знакомая принесла овечью шерсть, например. И все это лежало до тех пор, пока я просто не взялась, не попробовала.

Как известно, терпение и труд всё перетрут. А в случае Елены Александровны — всё сваляют! Сейчас Елена Кашия мечтает лишь об одном — о собственной выставке!

 

Блиц-опрос для Елены Кашия:

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1. Любимая техника создания кукол?

— На данный момент — вата. С ней чем дальше, тем интереснее.

2. Любимая кукла?

— Не могу ответить. Это как выбирать между всеми детьми одного любимого!

3. Любимое время года?

— Осень.

4. Любимая книга?

— Люблю Харуки Мураками. Сейчас читаю «Зулейха открывает глаза».

5. Что посоветуете новичкам в Вашем деле?

— Новичкам и всем людям: главное — начать! Когда берешь что-то в руки, пытаешься — только тогда понимаешь, твоё это или нет. 

Сюжет: Тула. Таланты. Герои
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