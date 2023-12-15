ВПЧ: найти и обезвредить

erid: 4CQwVszH9pWuoygmBXo

Небольшие образования на коже и слизистых могут привести к большим проблемам: вирус папилломы человека, или ВПЧ, может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе и рака.

Как обнаружить и можно ли вылечить ВПЧ, рассказывает Наталья Краснова, врач-гинеколог «Инвитро».

Папилломавирусная инфекция — хроническое инфекционное заболевание, которое с каждым годом все больше и больше распространяется среди людей. Его вызывает группа из более чем 200 родственных вирусов папилломы человека. ВПЧ передаётся преимущественно половым путём и приводит к появлению папиллом, бородавок, плоских и остроконечных кондилом на коже и слизистых. По данным ВОЗ, носителями ВПЧ являются 50-80% людей, но лишь у 5–10% заражённых есть симптомы заболевания.



– Все ли типы ВПЧ опасны?

– Нет, не все. Самыми онкогенными считаются 16, 18, 31, 33 и 45 типы. При несвоевременной диагностике и отсутствии лечения они способны вызвать дисплазию, а затем и рак шейки матки.

Поэтому абсолютно целесообразно ежегодное профилактическое обследование на ВПЧ – хотя бы основных высокоонкогенных его типов. Обследование проводится посредством исследования мазка из влагалища методом ПЦР. Забор мазка производится в любой день цикла, за исключением дней менструации.

Если у вас обнаружен ВПЧ, особенно штаммы с высоким онкогенным потенциалом, то необходимо сдать еще мазок на атипичные клетки, или РАР-тест (предпочтительнее методом жидкостной цитологии), и сделать кольпоскопию. Это абсолютно безболезненный и неинвазивный метод исследования шейки матки. Все эти анализы и обследования можно пройти у нас в «Инвитро».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Если ВПЧ выявлен, как действовать дальше? Правда ли, что вылечить вирус невозможно?

– Вылечить ВПЧ невозможно, но в любом случае необходимо снизить вирусную нагрузку, то есть количество и активность вируса. Лечение ВПЧ основано на нормализации образа жизни, лечении сопутствующих хронических заболеваний и исключении тех факторов, которые ослабляют организм в целом. Еще подключаются лекарственные препараты с противовирусным и иммуномодулирующим действием. Если все же обнаружены кондиломы или диспластические изменения шейки матки, то дополнительно проводятся деструктивные методы их лечения.

– Сейчас существует вакцина от ВПЧ. Что Вы о ней думаете?

– Да, против ВПЧ проводят вакцинацию, и на сегодняшний день существуют две вакцины. Вакцинация проводится всего один раз в жизни. Исходя из научных исследований, наиболее целесообразно вакцинировать девочек и мальчиков в возрасте от 9-10 до 17 лет, а также молодых женщин от 18 до 25 лет до начала половой жизни. Но противопоказаний к вакцинации женщин и других возрастных групп нет. Можно делать прививку даже тем женщинам, которые уже являются носительницами вирусов данной группы.

Но информация и мнение врачей именно о вакцине от ВПЧ весьма неоднозначна и противоречива. Нет абсолютно убедительных данных о том, что эта прививка полностью защищает от рака шейки матки. Но есть определенные исследования, согласно которым вакцина может «притормозить» развитие патологического процесса и снизить его агрессию.

– В таком случае – как снизить риск заражения?

– Так как ВПЧ передается преимущественно половым путем, главная рекомендация – использовать барьерные средства контрацепции, поддерживать отношения с одним партнером. Важно помнить, что заболевание часто может протекать бессимптомно, но именно на ранней стадии оно легче всего поддается коррекции. Поэтому женщинам нужно регулярно обследоваться у гинеколога. Рекомендация Всемирной организации здравоохранения и Минзрава РФ – проходить осмотр у гинеколога и профилактическое обследование хотя бы раз в год.

В «Инвитро» женщины могут записаться на прием к гинекологу, на котором врач после сбора анамнеза проведет общий и гинекологический осмотр, обследование молочных желез, а при необходимости – кольпоскопию и взятие биоматериала для проведения определенных анализов.

Удобно, что здесь вы можете сразу сдать мазки, пройти все необходимые обследования и получить рекомендации по лечению и дальнейшим профилактическим мероприятиям.

Записаться на приём можно по ссылке!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «Медицинский центр»