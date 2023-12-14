Главный болельщик Тулы Сергей Горбачёв собрался пробежать 75 км вокруг города в новогоднюю ночь

Фото из архивов Сергея Горбачёва

Поговорили с лидером фанатских объединений «Арсенала» и хоккейного клуба АКМ Сергеем Горбачёвым и узнали о его новых задумках.

На новогоднюю ночь Сергей Горбачёв, лидер фанатского движения двух спортивных клубов Тулы, запланировал «индивидуальный ультрамарафон». Его протяжённость составит 75 километров!

Особая значимость марафона для Сергея в том, что он жертвует традиционным новогодним укладом. Ночь с 31 декабря на 1 января пройдет для него без семьи, оливье и обращения Президента. В 20.00 в Заречье начнётся его новогодний забег, а Новый год Сергей встретит, ориентировочно, в Пролетарском районе.

Так будет выглядеть примерный маршрут Сергея Горбачёва. Дистанция начнётся возле скульптуры «Тульское чаепитие» в Заречье, продолжится в Хомяково, затем — в Молодёжном. После этого Сергей отправится в Пролетарский округ, к улице Щегловский Вал, сквозь Пролетарский район попадёт на Восточный обвод, а оттуда — на Рязанское шоссе. После Рязанки марафонца ждёт Косая Гора, от неё он направится к Алексинскому шоссе, а затем — пробегая прямо по дороге! — вновь окажется у скульптуры «Тульское чаепитие».

Марафон проводится в поддержку ФК «Арсенал» и хоккейного клуба АКМ. По задумке во время забега на руках Сергея будут шарфы обоих спортивных клубов. Этим он покажет, что вектор фанатского направления у футбола и хоккея един.

Перед марафоном Сергей Горбачёв прошёл медицинское обследование. И слегка (скажем мягко) шокировал врачей:

— Мне сказали, что это сумасшедшие нагрузки. А я ведь даже слегка приукрасил, сказал, что бегу не 75, а 50 километров. Ни один врач не одобрит такие сверхнагрузки, а это они и есть. Но я делаю это осознано, готовлюсь. Всем интересны сумасшедшие гении, как Доктор Хаус например. И как я! Так что мои «сумасшедшие нагрузки» покажут, на что готов настоящий фанат. Может, я стану для кого-то примером для подражания: когда фанатский сектор притихнет, кто-то вспомнит мой пример и снова зарядится.

Это не первое мероприятие подобного формата у Сергея. Так, в 2021 году он участвовал в экстремальном забеге по горам Кавказа вместе с друзьями.

В том же году Сергей отправился бегом на матч тульского «Арсенала» с московским ЦСКА. Начинал забег он вместе с другом, заканчивал — уже один: товарищ Никита Орлов снялся с дистанции из-за проблемы с коленом.

Сергей Горбачёв — один из лидеров сектора активной поддержки. Проще сказать — лидер фанатского сектора. На матчах тульских команд он отвечает за зрелищную, красочную поддержку: за набор болельщиков, поиск оборудования.

Сергей утверждает, что фанат — «заказчик шоу», а не атрибут команды: именно фанат выводит команду вперёд, ради фаната всё организовывается.

Работа Сергея Горбачёва состоит в том, чтобы заставить фанатский сектор придать импульс команде.



Фото из архива Сергея Горбачёва.

Мы встретились с Сергеем в ФОК «Заречье» на ул. Ствольной. Здесь наряду с работой с фанатским движением — одна из нескольких его работ. В его обязанности входит поддержка функционирования всего ФОКа: он следит за оборудованием, помещениями, даже за чистотой, то есть полностью обеспечивает работу комплекса.

— Какими спортивными событиями отметился 2023 год?

— ФК «Арсенал» наконец-то выбрался из провальной ямы и движется в сторону Премьер-лиги. Сейчас он на пятом месте в турнирной таблице. В сфере профессионального футбола в регионе была объективная стагнация. Сейчас, кажется, она заканчивается: результаты, которых «Арсенал» достиг, не могут не радовать. Кто не падал, тот не поднимался!

Хоккей в регионе набирает серьёзные обороты: у нас уже есть три профессиональных клуба. Помимо этого, сильно популяризирован любительский хоккей: наша команда фанатов играет в Лиге производственных предприятий.



Фото из архива Сергея Горбачёва.

У хоккейного клуба АКМ были и взлёты, и падения. Нельзя оценивать их результаты слишком грубо, ведь хоккей — более эмоциональный вид спорта, чем футбол: за чередой поражений может последовать серия побед. Оборот развития футбола и хоккея в Туле увеличивается.

Мы идём напрямую к КХЛ! Уже есть соответствующая информация.

— Следите ли Вы за волейбольным клубом «Тулица»? Сейчас наши девушки выступают в Суперлиге.

— Да. И волейбольный клуб хотелось бы иметь в фанатской «обойме». Но руководство «Тулицы» пока устраивает формат фанатской поддержки, им не нужно активное зрелище на трибунах. Да и от фанатов соответствующих обращений и пожеланий не было. Может быть, вскоре руководство поменяет своё мнение, и мы начнём сотрудничать.

Ведь всё это — единый вектор развития спорта в регионе.

— Как зрители приобщаются к спорту, становятся настоящими фанатами?

— Сначала любой фанат — это зритель: дома, около телевизора. Затем зритель плавно перетекает в болельщика: если ему не понравилось смотреть, он уходит, а если понравилось — становится на ступень выше. Болельщик посещает матчи, следит за результатами команды, узнаёт, где команда играет и как можно её поддержать. Затем он становится фанатом этого вида спорта, возможно, сам начинает играть. Это называется «активная поддержка», если проще — «фанатство».

— В чем функция фаната на матче?

— Мы разрабатываем баннеры, придумываем кричалки, порядок мероприятия. В общем, задаём формат действий на трибунах так, чтобы нас было видно, мы выделялись. Команда это видит, прислушивается, ориентируется на нас. Создается энергетическое поле, я так это называю. Чем мы активнее, тем активнее наша команда.

— Чем лично Вам запомнился уходящий год? Был ли он хорошим, плохим?

— Во взрослой жизни каждый год появляются новые дела, проблемы, обязанности. Это как в университете нам обещают: «Сейчас отучишься, и будет проще». Не могу сказать, стало проще или нет, но точно появились новые витки развития.

В конце прошлого года у меня родился сын, в этом — ему исполнится год! Прибавилось родительских обязанностей, но они не сильно отвлекают: сынишка то со мной, то с моей женой. Она, кстати, тоже спортсменка — мастер спорта по эстетической гимнастике, сейчас преподаёт танцы. С сыном мы всегда вместе, даже в спортзале. Мы не будем ему что-то навязывать, заставлять выбирать спорт. Но гены всё равно сыграют свою роль!

Сын — самое важное для меня. Я рад, что он растёт в спортивной среде. Это моя личная большая победа.

Блиц-опрос для Сергея Горбачёва:

Хоккей или футбол?

— Спорт.

Ваша любимая книга?

— «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Ваш любимый предмет в школе?

— Не физкультура! Геометрия.

Ваш совет начинающим?

— Если упали, быстрее поднимайтесь!