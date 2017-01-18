Тульские гостиницы: где остановиться

Обзор гостиниц нашего города с номерами на любой вкус, от скромных до апартаментов люкс.

Предлагаем несколько вариантов для комфортного ночлега в Туле вам и гостям нашего города.

11 Hotel & Garden

Выбор гостиницы сильно влияет на впечатления, которые оставит за собой путешествие или деловая поездка. Если вы считаете себя истинным эстетом, предпочитаете аутентичный стиль и вам близка концепция доступной роскоши, добро пожаловать в бутик-отель «11 Hotel & Garden»! Здесь вас ждут уютные номера с авторским интерьерным дизайном.

Отель «11 Hotel & Garden» расположен в самом центре Тулы, рядом с деловыми центрами, кафе, ресторанами и основными достопримечательностями города.

При создании отеля «11 Hotel & Garden» использованы идеи современных европейских бутик-отелей и концепция британского

гостевого дома.

Отель за время своего существования уже собрал более 500 отзывов на сайте booking.com и имеет высокий рейтинг, что подтверждает отличное качество номеров и обслуживания.

В 2015 и 2016 годах высокий уровень работы «11 Hotel & Garden» был отмечен сервисом онлайн-бронирования Booking.com.

Каждый номер в этой гостинице имеет отдельный вход с улицы.

Это просторный однокомнатный номер с ванной комнатой в стилистике начала ХХ века.

В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, многоуровневое освещение, шкаф для одежды, зеркало, картины, универсальный стол, стулья, телевизор, общая и индивидуальная системы кондиционирования, а также холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, чай, кофе, сахар, бутилированная вода, телефон, спутниковое телевидение, высокоскоростной беспроводной доступ к сети интернет.

В ванной комнате: новая современная сантехника, зеркало, косметические принадлежности, банные халаты, тапочки, набор полотенец, фен.

Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по запросу.

Бутик-отель «11 Hotel & Garden» предлагает:

европейский уровень сервиса;

сбалансированное сочетание цены и качества;

частная охраняемая парковка;

наш персонал разговаривает на двух языках;

бесплатные мини-завтраки;

стойка регистрации работает круглосуточно;

услуга трансфера предоставляется круглосуточно;

бесплатный доступ к Wi-Fi;

номера для некурящих;

услуги прачечной;

расположение в центре города.

Кроме того, в любое время суток вы сможете беспрепятственно воспользоваться бизнес-услугами (печать и копирование документов).

Здесь всегда выполняют золотое правило бизнеса — обещать клиенту только то, что можешь выполнить. Отель гарантирует высококлассный сервис, конфиденциальность и надежность, а также индивидуальный подход к каждому гостю.

Здесь можно остановиться для отдыха в выходные дни.

В отеле «11 Hotel & Garden» часто останавливаются гости, приезжающие на выходные посетить усадьбу Льва Толстого — «Ясную Поляну», Тульский кремль, музеи тульских пряников и самоваров, Тульский музей оружия и другие достопримечательности Тулы и Тульской области.

Многие гости, останавливающиеся в отеле «11 Hotel & Garden», говорят о том, что отель тоже является новой достопримечательностью Тулы.

В пятницу и воскресенье стоимость проживания в этом отеле ниже,

чем в другие дни!

Стоимость проживания.

Одноместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 3600 руб., в пятницу и воскресенье — 2800 руб.

Двухместный номер: любой день, кроме пт. и вс., — 3900 руб., в пятницу и воскресенье — 3000 руб.

Тула, пр. Ленина, 57-в

8 (4872) 71-00-02

11hotel.ru

«Европа»

Современная гостиница бизнес-класса «Европа» расположена на 2-м этаже одноименного бизнес-центра, всего в 10 минутах езды от центра Тулы.

Независимо от того, приехали вы в Тулу в командировку, гостите или решаете другие вопросы, в гостинице «Европа» вас ждёт полноценный отдых и комфортное проживание. Здесь будут рады каждому гостю, окружат его вниманием и заботой.

Вам не придётся искать кафе и даже покидать свой номер, чтобы позавтракать, — утром, в удобное для вас время, вам принесут

завтрак прямо в номер.

Можно будет выбрать желаемые блюда из нескольких вариантов. Завтрак входит в стоимость проживания.

В гостинице «Европа» созданы все условия, продуманы все мелочи и детали, чтобы гости чувствовали себя уютно и удобно, а сервис был простым и приятным.

К услугам гостей здесь предлагают 8 комфортабельных номеров площадью от 20 до 48 кв. м, оборудованных по последнему слову техники:

высокоскоростной доступ в интернет;

элегантная мебель;

сейф;

кондиционер, обогреватель;

холодильник;

телевизор;

кабельное телевидение;

душевая кабина, фен, джакузи (номер ЛЮКС);

туалетные принадлежности, тапочки;

бесплатная общественная парковка;

круглосуточная стойка размещения и регистрации.

Стоимость номеров в сутки:

«Стандарт» — 3700 руб.,

«ТВИН» — 4200 руб.,

«Люкс» (с джакузи) — 7200 руб.,

В стоимость номера входит завтрак.

Гостиница полностью для некурящих.

Тула, ул. Болдина, 45 (БЦ «Европа», 2-й этаж)

8 (4872) 70-34-71

Факс: 8 (4872) 70-34-72

evropahotel@mail.ru

evropahotel.com

«Велнесс отель»

Отель «Велнесс» находится в десяти минутах езды от центра Тулы. Удобное расположение отеля позволяет гостям быстро добраться до любых административных, торговых, культурно-развлекательных объектов нашего города.

В стоимость проживания включен завтрак, который можно выбрать по меню, а также услуги фитнес-центра (тренажерные и кардиозалы, занятия аэробикой, йогой), посещение бассейна (по предварительной записи). Автомобиль гости могут бесплатно оставлять на большой парковке под видеонаблюдением.

Услуги отеля:

бар, ресторан, банкетный зал,

бильярд, настольный теннис,

конференц-зал,

5 саун,

бассейн,

детский центр, услуги няни, детская комната с лабиринтом и анимацией, детское меню,

фитнес-центр (кардио, тренажерные залы, аквааэробика, йога и др.)

интернет wi-fi на всей территории комплекса,

прокат авто,

номер для новобрачных,

сувенирная лавка,

прачечная,

рум-сервис,

удобная большая парковка под видеонаблюдением,

сейфовые ячейки на стойке размещения,

студия загара,

массаж (нелечебный).

Отель «Велнесс» — это качественный сервис, широкий спектр услуг, доброжелательность и внимательное отношение персонала. Здесь комфортно и уютно.

Гости могут выбрать комфортабельный номер различных категорий: стандарт, делюкс, люкс. В каждом номере есть душ, фен, принадлежности для личной гигиены, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, письменный и журнальный стол, посуда, чайник, чай, кофе.

В отеле «Велнесс» есть ресторан, который предлагает гостям блюда русской и европейской кухни. Ресторан «Велнесс» открыт ежедневно с 7.30 до 24.00. В будни и выходные с 9.00 до 24.00. К вашим услугам: большой ассортимент блюд и закусок по основному меню, комплексные обеды и ужины, фуршеты, кофе-брейки, детское меню.

Здесь можно провести корпоративный вечер, деловую встречу или конференцию, заказать банкет по любому торжественному случаю. Один из залов оборудован широкоформатным экраном и проектором, а также современной системой звука.

В отеле «Велнесс» будет удобно и уютно любому гостю: в деловой командировке, туристам, семьям, путешествующих с детьми.



Рейтинг ресторана на сайте booking.com.

Стоимость размещения в сутки.

Одноместный номер стандарт — 3300 руб.

Двухместный номер стандарт - 3800 руб.

Номер полулюкс (1-2-3 - местное размещение) - 4800 руб.

Номер люкс (1-2-3 - местное размещение) - от 7000 руб.

Тула, ул. Каракозова, 71

8 (4872) 25-19-00 , 8 (4872) 25-19-02

reservation@welhotel.ru

welhotel.ru



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