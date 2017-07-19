Есть такая профессия: Я работаю продавцом!

На фото Лариса Антипова

22 июля в России празд­нуется День работника торговли. Мы рассказываем о тех, кто всегда встречает вас с доброй улыбкой и заманчивым предложением. Знакомьтесь, тульские продавцы!

Лариса Антипова

Лариса работает на Центральном рынке уже 20 лет, торгует овощами-фруктами. По ее словам, за это время покупатели сильно изменились: стали более разборчивыми и внимательными.

— Если раньше порой можно было обмануть, продав не самый качественный товар, то теперь даже пытаться не стоит. Люди научились задавать много вопросов, на каждый из которых у меня есть ответ. Многие, кажется, даже не ради продуктов приходят, а за беседой. Я без этого дела себя не представляю, — говорит Лариса.

Для многих людей такой диалог — отвлекающий маневр. Ведь как в фильмах показывают: мужчина внимательно слушает продавца, а сам незаметно кладет фрукты с прилавка себе в карман. Но Лариса уверяет: воровства на рынке уже давно нет.

— Иногда приходят бабушки и просят: «Дочь, дай пару огурчиков». Я никогда не отказываю: с меня не убудет, а человеку пригодится, — улыбается женщина.

Ларису лично знает почти каждый, кто подходит к ее прилавку. На рынке она — один из самых популярных продавцов.

— С закрытыми глазами уже берут, — восторгается Лариса. — «Ой, мне надо-то было 500 г, а я три кило взял», — часто слышу подобное. Раньше, в основном, ко мне приходили бабушки. А теперь частые гости — молодые пары.

Мужчины гораздо придирчивее женщин: проверяют весы, гири.

Прекрасному полу нравится такая напористость: девочки стоят, хихикают. Требовательны и иностранцы. По-русски большинство из них даже здороваться не умеет, но когда дело доходит до выбора фруктов… Здесь они становятся настоящими русскими! Ну, а многие привлекают переводчика.

Когда Лариса не выходит на рынок неделю, начинаются звонки. Покупатели ни дня не могут без любимого продавца! «Вы чудо-женщина», — обратился к Ларисе один мужчина, пока мы разговаривали. И купил четыре килограмма абрикосов. «А ведь я просто погулять вышел», — рассмеялся он.

Роман работает в зоомагазине «Четыре лапы». Его трудовой день полон трогательных моментов: парень ухаживает за животными и рыбками, которые выставлены на продажу. Бывает и так, что Роману тяжело расставаться с ними. И он принимает важное решение.

— Когда приходишь домой после работы и понимаешь, что тебе не хватает этого нежного, ласкового существа, становится не по себе, — говорит Рома. — Так я купил здесь чихуахуа и кролика. Не смог бы я с ними проститься.

Роман Палагута

Роман утверждает: 80% посетителей зоомагазина приходят только поглазеть. Хорошо, если без послед­ствий…

— А ведь многие стучат кулаками по клеткам, пытаются их открыть. Это большой стресс для животных. Они относятся к живым существам, словно к вещам, — с огорчением говорит Рома. — Когда я вижу такое, сразу же спешу к питомцам на помощь. Не понимаю еще и тех, кто покупает, к примеру, собаку, а через несколько дней приходит в магазин и пытается ее вернуть. Ты — человек, и ты в ответе за тех, кого приручил, как бы банально это ни звучало. Мы можем принять животное назад. Но деньги не вернем! Это прописано в правилах магазина и всегда оговаривается с клиентами.

В работе Романа смешные истории — чуть ли не ежедневное удовольствие. Особенно весело, когда идет уборка клеток попугаев. В это время их всех сажают в один вольер.

— Часто он случайно открывается, и птицы вылетают прямо в торговый зал, — рассказывает Рома. — Волнистые попугаи и неразлучники поднимаются высоко, под самый потолок. И тогда начинается безумие. Проработав несколько месяцев, я понял, что ловить их бесполезно. Когда птицы устают, то сами возвращаются в клетку, на свое место. Но переживать все же приходится. Ведь если птица вылетит за пределы магазина, то платить за нее должен тот, кто это допустил, то есть продавец. Коллеги рассказывали, что такое уже неоднократно случалось.

Считается, что из торгового центра невозможно что-то украсть: повсюду камеры. Но Роман говорит: воровство здесь — частое явление. А бывает и наоборот, когда покупатели делают подарки продавцам.

— Девочки иногда оставляют мне на полках приятные сюрпризы — конфеты, открытки, записки с номерами телефонов, — говорит Рома. — Но пока я никому не звонил. Может быть, зря?

Марина Березина

В салоне медицинской одежды «Интермедика» Марина работает три года. Ее посетители — тульские врачи разных специальностей.

— А я — пациентка многих своих клиентов, — улыбается Марина. — Во время примерки халатов или костюмов мы много общаемся и в разговоре поднимаем медицинские темы.

Я могу пожаловаться на плохое самочувствие, а они в ответ — предложить свою профессиональную помощь. Оставляют свои контакты, и потом я прихожу к ним на прием.

Есть мнение, что в выборе одежды врачи так же скрупулезны, как и на работе. Марина уверяет: это не так.

— Чаще всего врачи влюбляются в тот или иной халат или костюм с первого взгляда. А потом долго крутятся перед зеркалом. Но не выискивая недостатки, а любуясь!

Елена Тимофеева

Елена — владелица цветочного бутика в «Цветочном бульваре» вот уже шесть лет. Но она выполняет всю организационную работу: заказы, продажа, поставки — все это на ней.

За годы работы в сфере флористики Елена поняла: самый дорогой букет — не обязательно самый сложный.

— На моей памяти самый дорогостоящий букет купил пожилой мужчина для своей жены на юбилей свадьбы, — говорит Елена. — В нем было 365 роз — столько, сколько дней в году. И в цветы мужчина положил записку: «Дорогая, спасибо за каждый день, который ты даришь мне». Этот человек — постоянный покупатель. Он любит дарить своей жене цветы просто так, без повода. И, кстати, сам за ними ухаживает. Вообще тульские мужчины — щедрый народ. Многим нравится, когда дома витает нежный цветочный аромат, и каждую неделю обновляют букеты.

Посетители дарят цветы и сотрудницам магазина. Причем не ради ухаживаний, а для хорошего настроения.

Романтические чувства у туляков часто просыпаются ночью. И обязательный пункт программы по подготовке к свиданию для них — круглосуточный цветочный магазин.

— Как-то в три часа ночи приходит мужчина. Еле стоит на ногах. Для этого времени суток это вполне привычное состояние, — рассказывает Елена. — Меня тогда не было в магазине. Утром я смотрела на все произошедшее по камере. Мужчина выбрал букет для своей женщины. Но потом что-то пошло не так: его резко повело в сторону и отбросило на цветы. Он, нежно обняв их, завалился на пол. Сверху на него вылилась вся вода из ваз. Поднявшись из лужи, мужчина, как ни в чем не бывало, взглянул на продавца и выдал: «Я не буду брать ваш букет, он плохой». Продавец вскипела: «Мужчина, 1300 рублей! 1300 рублей!», — она повторяла это, как мантру. Но тщетно: ночной покупатель развернулся и ушел. А продавец ему вслед: «Бессовестный! Даже не извинился!». Мы с девочками долго смеялись утром. И было уже не важно, что он нанес ущерба тысяч на десять. Зато мы от души повеселились.

В отличие от мужчин, женщины редко дарят своим возлюбленным букеты. И зря: есть много «мужских» цветов, из которых можно составить изящные композиции. Например, антуриум или амариллис.

Денис Воробьев

Денис работает в группе компаний «Автошина» четыре года и занимается продажей новых автомобилей. За это время он приобрел важный профессиональный навык — с первого взгляда определять, какая машина подходит тому или иному человеку.

— Многие отказываются от советов и берут то, что задумали, — говорит Денис. — Но потом приходят и признаются: «Вы были правы, куплю ее».

Среди покупателей Дениса как молодые, так и пожилые водители.

— Бабушка 85 лет недавно сменила «Хендай Солярис» на новенькую «Шевроле Ниву». Говорит, на ней проще ездить на дачу. А 80-летний дедушка приобрел джип. Всю жизнь мечтал об иномарке, — рассказывает Денис.

Редкий клиент берет авто не глядя. На одном желании водить именно эту, а не другую машину, далеко не уедешь. Поэтому скрупулезная проверка — обязательный этап в процессе покупки. Каждый мнит себя бывалым автомехаником.

— Как-то раз приходил тренер по шахматам, — делится Денис. — Как же долго он изучал все машины! Сверял каждую деталь с прайс-листом, составленным им на основе других рыночных предложений.

А еще ко мне часто обращаются за помощью друзья и родственники. Считают, что лучше меня никто не справится с этой задачей — подо­брать идеальный автомобиль.