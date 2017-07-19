«Ленинград», как водка: хорош, когда уместен и в меру

Мария Донская. Фото Вадима Тараканова.

Сергея Шнурова и «Ленинград» любят открыто и тайно — кому как позволяет социальный статус. Но известно, что даже бывшая супруга Президента лояльно относилась к эпатажному артисту за его искренность и очевидную «русско-народность».

Правда, за минувшие двадцать лет — а именно столько Шнуров является лидером «Ленинграда» — он заметно обуржуазился. И во многом благодаря своей изящной и аристократичной жене Матильде. Балерине, кстати. И теперь в его гардеробе — не только колоритные майки-алкоголички и треники, но и роскошные смокинги. И именно прекрасная Матильда вдохновила друга семьи Максима Семеляка на написание книги «Ленинград». Невероятная и правдивая история". Вышла она аккурат к 20-летнему юбилею коллектива.



- Сергей, как появилась идея выпустить книгу?

- Инициативу взяла в свои руки Матильда. Она сказала, что в ее юности была книжка с фотографиями про группу Prodigy, и она зачитала ее до дыр, а вот про «Ленинград» такой книжки с картинками нет. И выступила продюсером этого проекта. Надавила на Семеляка, у Матильды есть средства давления. В итоге Максим написал книгу, а Матильда выбрала красивые фотографии. Там есть и моя любимая фотография 1976 года, я стою под елкой рядом с ватным Дедом Морозом.



Матильда Мозговая и Сергей Шнуров счастливы в браке уже семь лет.

- Споры с автором были?

- Нет. Максим мой друг. И собутыльник. И это я ценю даже больше. Споры у нас возникают, но мы находимся в этом диалоге почти 20 лет. Проблема была с авторами некоторых фото, но мы ее решили. Дали объявление в соцсетях, чтобы авторы фотографий нашлись. И они нашлись.

- Как группа «Ленинград» менялась за эти 20 лет?

- Главное, что страна изменилась. Например, люди стали «более лучше одеваться». Если говорить о группе и творческом методе, то он не изменился. Мы как были оголтелыми постмодернистами, так ими и остались. А вот страна заметно изменилась, и нельзя было на это не обратить внимания. Изменился и ландшафт. В Питере на углу Фонтанки и Апраксина переулка уже не собираются стайки алкашей, которые обсуждают геополитику, этот вид вымер. Поэтому мы переключили свое внимание на большие социальные агломерации.

- Недавно в Музее современного искусства была выставка Ваших работ «Ретро­спектива брендреализма». Как она прошла?

- С аншлагом. Мне позвонили из музея — а давным-давно, в 2007 году, я уже продавал музею пару своих работ. И предложили сделать большую персональную выставку. Я как-то всерьез этим занялся. Создал творческую бригаду, с помощью инстаграма нашел каких-то единомышленников — и сделал эту выставку за полгода.

- «Ленинграду» — 20 лет. Но группы могло бы сегодня и не быть, ведь Вы ее дважды распускали и собирали снова. Почему?

- Причин несколько. Одну из них я пишу на своих плакатах: «Снова живы для наживы». То есть по коммерческим соображениями.

Если конструкторское бюро и директор автомобильного завода принимают решение выпустить новый автомобиль — какую они цель преследуют, какие задачи решают? Правильно: продать. Не продается автомобиль? Значит, он никому не нужен.

- У молодых российских музыкантов есть шанс попасть к Вам в группу?

- Нас уже 24 человека в группировке — куда больше? Зачем увеличиваться — нам надо сокращаться. Даже хочу собрать репетицию и посмотреть, кто что из музыкантов делает. Времена такие…

- Можете как-то охарактеризовать Ваше отношение к нецензурной лексике? Например, в Вашей относительно новой песне «Экстаз» — пять запрещенных слов…

- Это не страшно, это еще в зоне погрешности. Но законы ужесточаются. Недавно даже Ютюб прислал мне какое-то письмо с сообщением о том, что с русским языком нужно быть поаккуратнее… Но тут важна уместность, чувство вкуса. И вот к этому нет никаких инструкций. Если человек обаятельный, умеет говорить, то неважно, какие слова он использует. Главное — быть понятным. Язык — это средство коммуникации. Если у тебя нет задачи кого-то обидеть, то любое нецензурное слово — это всего лишь слово, порядок букв.

- Среди Ваших поклонников много подростков. Как к этому относитесь?

- «Ленинград» — это как водка. Она должна быть в жизни, но не должна затмевать все остальное. Она хороша, когда уместна и в меру. Но это не проблема водки, что ее пьют, в том числе и некоторые подростки. И даже книга «Ленинград» — она «18 плюс». А в 16 ее можно только потрогать. Но не надо преувеличивать мое место и мою роль в формировании сознания молодежи. У молодежи свои кумиры. И если там и есть Сергей Шнуров — то это не очень большая часть их жизни, поверьте мне.

- Что посоветуете молодым от себя лично?

- Мир так быстро меняется, что в нем трудно ориентироваться. И молодые люди гораздо лучше ориентируются в современности, чем старшее поколение. Поэтому посоветую только одно: не слушать родителей. Даже если родители говорят молодым: идите туда-то — то нужно сто раз подумать. Потому что родители живут старыми представлениями.

- Когда выезжаете на гастроли за границу, поете на английском?

- Нет. Невозможно представить, что к нам приедет группа Depeche Mode — а это будет скоро — и начнет петь по-русски. Я русский, я пою на русском, играю на русском и этого не стесняюсь. Наша задача — чтобы любой иностранец на концерте нашей группы почувствовал себя русским. И мы с ней справляемся. В Германии, например, «Ленин­град» любят не только русские, но и немцы. Так исторически сложилось. Что касается Америки — там нас слушают русские в основном. А вот на днях играли в Тбилиси — там, как ни странно, на концерте были одни грузины. И было интересно наблюдать, как наши песни зал поет с грузинским акцентом…

Досье Myslo

Сергей Владимирович Шнуров