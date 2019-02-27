Эмоциональные влчаки и вальяжные тибетские мастифы: У тулячки живут семь огромных собак

Фото Алексея Пирязева.

О том, как живут эти красавцы, сколько времени занимает уход за ними и к чему быть готовым тем, кто решится завести тибетского мастифа и влчака, Myslo рассказала заводчица Виктория Сырова.

Любовь к животным у Виктории Сыровой началась в дет­стве, тогда еще маленькой девочкой она приносила домой кошек и собак с улицы. А в 12 лет мама подарила ей первую собаку.

– Я целыми днями занималась с ней, ходила по выставкам, стала юным дрессировщиком. Без собаки буквально не представляла своей жизни. Однажды мы с ней выиграли в конкурсе юных дрессировщиков, главным призом была поездка в детский лагерь «Артек» – очень престижная награда по тем временам. Но когда я узнала, что путевка предназначается мне одной, а собаку я должна оставить дома, отказалась. Ну куда же я поеду без собаки? Многие меня не поняли, но я просто не могла оставить своего друга в одиночестве.



Вес взрослого тибетского мастифа достигает 80 кг.

Став старше, Виктория стала сама заниматься с юными хенд­лерами (специалистами по демонстрации собак на выставке), а потом открыла собственный питомник. Сейчас семь огромных собак живут на участке возле дома в просторных вольерах с комфортными будками.

Сама девушка признается: собаки занимают всё ее время.

– Несмотря на то, что мы занимаемся разведением собак, все питомцы – часть нашей семьи, мы их любим и стараемся каждому уделить максимум внимания. А им его нужно очень много: всех покормить, выгулять. А если появляются щенки, то дом превращается в настоящий детский сад. Первое время они живут в доме, для них есть специальная комната.



Малышам на фото всего 4,5 месяца.

Мой распорядок дня полностью подстраивается под малышей, это как будто в доме появляется сразу десять детей: я просыпаюсь и засыпаю вместе с ними.

Больше всего времени занимает подготовка к выставкам: чтобы получить высокие титулы, собаки должны не только идеально выглядеть, но и быть обучены хорошим манерам.

Виктория сама готовит своих собак к выставкам: вычесывает, подстригает, но результат того стоит. В питомнике у всех собак много высоких титулов, почти все – интерчемпионы, привозили высокие награды с крупнейших всероссийских и международных выставок.



Фото из архива Виктории Сыровой.

– Участие в чемпионатах – дорогое удовольствие, особенно если нужно лететь с собаками в другую страну, – поясняет Виктория. – Поэтому говорить о финансовой выгоде не приходится: нет никакой гарантии, что ты заработаешь больше, чем потратишь. Но это особый интерес, азарт. За собак радуешься, как за своих детей! Мы всей семьей за них переживаем и очень ими гордимся.

Тибетские мастифы и чехословацкие влчаки – достаточно редкие породы для нашей области. Эти внушительные питомцы абсолютно разные по характеру, и это проявляется во всем.

– Тибетские мастифы очень спокойные, это настоящие цари. Не зря считается, что это порода буддийских монахов, это собаки с большой душой. Такие собаки подойдут тем, кому не нужна назойливость, – говорит Виктория Сырова. – Им противопоказаны сильные нагрузки. Комфортнее всего им зимой, они могут часами лежать на снегу.

Пару раз мы даже чуть не задавили их машиной во дворе: тибет несколько часов неподвижно сидел во время снегопада, и его так припорошло снежком, что он стал похож на большой сугроб.

Что это собака, мы поняли, когда стали сдавать назад и эта куча снега зашевелилась. Но при всей этой кажущейся лености тибеты – серьезные собаки. Это конкретная охранная собака, причем эти качества проявляются автоматически с возрастом. У тибетских мастифов есть четкое деление на своих и чужих, все чужие для них – враги, и они могут по­платиться своей жизнью, если собака решит, что хозяин в опасности.

Многие собаки никогда не нападут на ребенка или женщину, но у тибетов таких рамок нет, для них основная задача – защитить своих. Поэтому мы всегда предупреждаем потенциальных хозяев о необходимости серьезного воспитания.

Тибетский мастиф весит около 80 килограммов, но ест сравнительно немного из-за малоподвижного образа жизни. Взрослому тибету достаточно съесть по два стакана корма утром и вечером.

Полная противоположность мастифам – чехословацкие влчаки. Это помесь карпатского волка с немецкой овчаркой, в них течет настоящая волчья кровь – от 15 до 30%.

Но несмотря на это, они отличные компаньоны, привязаны к человеку и постоянно требуют ласки и любви. Они обожают подвижные игры, а пробежка в 100 км для них – обычная нагрузка.

Влчаки очень разговорчивые, несмотря на то, что представители этой породы никогда не лают, они умеют выражать эмоции: скулят, визжат и воют.

Влчаки – думающие собаки, они с легкостью научатся открывать двери, шкафы и холодильники. Многое породе досталось и от диких предков. Например, в стае у них главная волчица.

А больше всего собаки этой породы берегут свою шкурку, под стать настоящим волкам.

По их логике, если угрожает опасность, лучше пожертвовать щенками, но сохранить свою жизнь, потому что потомство можно родить заново.

Влчаки добрые, но это не умаляет их охранных качеств. Каждый, кто решить взять себе этого потомка дикого волка, должен понимать, что собака – это огромная ответственность.