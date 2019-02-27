Михаил Турецкий: «Мы делаем людей счастливыми!»

Фото из архива Myslo.

Десять лучших голосов России общим диапазоном четыре октавы, единственный в мире танцующий хор, поющий на девяти языках, готов подарить тулякам чудесный вечер.



- Михаил, 11 и 12 марта Вы приезжаете в Тулу. Какую программу на этот раз увидят Ваши поклонники, какие сюрпризы готовите тулякам?



- Мы привезем в Тулу новую весеннюю программу «Всё на свете для вас!». Наши концерты — это настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения! Даже если человек пришел на концерт, погруженный в свои размышления, спустя всего несколько композиций он начинает «оттаивать». Мы — не академический хор в несколько рядов с папками. С нами возможно многое. Например, спеть и станцевать на одной сцене с солистами. Недавно прямо во время концерта, на глазах нескольких тысяч человек, зародилась новая семья. Мы помогли мужчине сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. А еще в залах и на площадях, где мы выступаем, всегда много детей. Это и отрадно, и ответственно. Спасибо за то, что доверяете самое дорогое и ценное. Мы делаем людей счастливыми, дарим любовь, радость и, конечно же, лучшую музыку!



- «Хор Турецкого» не выпускает клипы, про вас не пишет желтая пресса. Но и без этого вам удается собирать полные залы по всему миру…



- Позволю себе с вами не согласиться. В канун Нового года у «Хора Турецкого» вышел клип на песню «Снегом», которую мы презентовали на сцене Кремля. Сейчас клип в ротации музыкального канала Ru. TV, а также его могут увидеть все наши зрители в Youtube. К 8 Марта у нас планируется премьера клипа на песню «Ты такая женщина» — это посвящение прекрасным дамам, ради которых мы, мужчины, живем, творим, поем.



- Какие сейчас новости в Вашем коллективе?



- В мае стартует наш марафон «Песни Победы». За 12 дней мы проедем 11 стран, а песни военных лет услышат жители Рима, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка, Торонто, Варшавы, Будапешта, Праги, Вены и Берлина. В сам День Победы, 9 Мая, уже по сложившейся традиции «Песни Победы» прозвучат в Москве на Белорусском вокзале.

- Что для Вас является самым сложным в работе с десятью мужчинами?



- Я работаю вожаком стаи — и это большая ответственность. Перед артистами, их семьями. Иногда требую от солистов большего горения, большей экспрессивности, чем они выдают в конкретный момент. Такого рода трудности неизбежны, а глобальных внутренних конфликтов у нас нет. Бок о бок мы уже 28 лет, и я всегда в отношениях стараюсь принять другую сторону — этому меня научил отец.

Часто он говорил: «Относись к людям так, чтобы они верили тебе, как верят в наступление завтрашнего рассвета». Руководствуюсь этим принципом до сих пор.

Со своими артистами провожу больше времени, чем с женой и детьми, они для меня как родственники. Конечно, это непросто. Каждый талантливый человек требует особого подхода, а когда их десять, это в сто раз сложнее. Я, как тренер футбольной команды, должен объединить игроков, чтобы привести к нужному результату. По-моему, получается. Но прежде всего они мои близкие люди.

- Вы часто бываете в Туле. Успели проникнуться к городу теплыми чувствами?



- Каждый год мы приезжаем в Тулу с концертами, спасибо, что вы любите и ждете, всегда тепло встречаете. Приятно отметить, как меняется город, развиваются градообразующие предприятия, строятся новые дороги.



- У Вас жена и четыре дочки. Как отмечаете 8 Марта?



- 8 Марта уже по сложившейся традиции я на гастролях. В этом году «Хор Турецкого» в день 8 Марта даст два аншлаговых концерта в Ростове. В прошлом году в Тулу в рамках мартовского тура я приезжал со своей средней дочерью Эммануэль. Уже второй год подряд Эмма принимает участие в нашем марафоне «Песни Победы», в Берлине на площади Жандарменмаркт исполнила даже «Катюшу» на немецком. Также Эммануэль выступала на оперном балу в Германии, в одном из старейших театров Италии.



- Ваше пожелание всем тулякам.



- Мирного неба, любви, процветания и гармонии. Будьте счастливы!

Из досье Myslo

Михаил Борисович Турецкий

Родился 12 апреля 1962 г. в Москве.

Народный артист России, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO.

Окончил дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Регулярно делает утреннюю зарядку, несколько раз в неделю – занятия в тренажерном зале или йога.

Семья: жена Лиана, дочь Наталья (родилась в 1984 г. от первого брака), Сарина (1996 г.), Эммануэль (2005 г.) и Беата (2009 г.).