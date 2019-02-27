Модельному агентству «Красота и Стиль» – 25 лет!

Фото Игоря Макарова.

Четверть века назад первая титулованная красавица Тулы Наталия Морозова создала первое в регионе профессиональное модельное агентство. Наташа во многом стремилась быть первой, и это ей удавалось.



Наталия Морозова. 1988 год.

Началось всё с победы 18-летней студентки Наташи на первом конкурсе красоты «Тульская красавица». В 1988 году это было настоящим культурным событием. Победа в конкурсе разделила ее жизнь на «до» и «после». Морозова сразу получила несколько предложений принять участие в различных съемках и конкурсах. Среди них «Мисс Фото СССР», «Мисс Пресса СССР», конкурс моделей в Таллине… А вскоре красавицу пригласили работать в Италию.

За три года Наталия Морозова успела сделать многое: была лицом Cristian Dior, демонстрировала одежду на одном подиуме с мировыми топ-моделями, украсила собой глянцевые журналы по всему миру. А когда вернулась в Тулу, Наташа решила создать здесь первое модельное агентство и назвала его «Красота и Стиль».



Модельное агентство «Красота и Стиль», середина 1990-х годов.

На кастинг в 1994 году пришли более 400 девушек! Наталия выбрала лучших — среди них были и будущие мировые топ-модели Елена Солдатова и Елена Камаева — и начала с ними работать. С тех пор уже около 30 тульских моделей успешно работают в европейских и азиатских модельных агентствах.

Накануне юбилея мы поговорили с Наталией Морозовой, большим другом нашей редакции, о моде, конкурсах красоты и мечтах.

— Наташа, 25 твоему агентству. Для тебя это просто цифра или всё же время подводить какие-то итоги?

– Итоги еще рановато подводить (улыбается). Тем более что 25 лет — это не так уж и много, для человека это самый расцвет. Юбилей — это лишний повод оглянуться назад, посмотреть, как это было тогда, как это происходит сегодня и как это может быть завтра.

— Кем или чем ты больше всего гордишься в своем агентстве?

– Если честно, я горжусь всем, что мы делали эти 25 лет. Многих проектов, которые я очень сильно любила и которым отдавала очень много времени и сил, уже нет. Это естественное течение жизни. Но главное — это те люди, с которыми благодаря агентству «Красота и Стиль» меня свела жизнь. Со многими моими хорошими партнерами по бизнесу я познакомилась 25 лет назад, и мы до сих пор сотрудничаем. Кто-то из них уже сменил сферу деятельности, но всё равно она связана с модной индустрией. Поверив в наше агентство много лет назад, эти люди идут с нами рука об руку и сейчас.

— Очень много лет ты проводила главный конкурс красоты в городе — «Тульская красавица». Но в 2013 году это произошло в последний раз. Почему?

– В мире всё меняется. То, что когда-то было очень интересным и доставляло удовольствие, в конце концов умирает. В 2013 году мы провели 25-й конкурс «Тульская красавица». После него я поняла, что этот проект перестает быть таким интересным, как раньше, и ярким событием в жизни нашего города я его уже назвать не могу. Я говорила раньше и до сих пор убеждена в том, что подобный проект должен быть один в регионе. Тогда он ценен.



«Тульская красавица — 2013» Алина Богомолова.

На меня сейчас многие обидятся, но конкурс красоты — это конкурс КРАСОТЫ! То, что я вижу в последнее время в Туле, меня не радует. Я потеряла интерес к этим конкурсам в принципе. В Туле очень много красивых девушек, но, видимо, и у них интерес к подобного рода мероприятиям исчерпал себя.

Отмечу, что не надо путать конкурсы красоты с профессиональной деятельностью модели. Это абсолютно разные направления.

К шоу красоты я потеряла интерес, а вот к модельному бизнесу нет. Модель — это профессия, как инженер, учитель, спортсмен, водитель… Если на кастинг в модельное агентство пришли, предположим, 45 девушек, не факт, что все они добьются успеха. Это может быть одна девушка, а может, и вообще никто. Это профессия избранных.



Анастасия Барабанова. Показ Итальянского дома моды.

— Какие модели сейчас востребованы на мировых подиумах?

– Раньше востребованная модель — это высокая худая девушка с интересным лицом, которое цепляет. Интересная для скаутов (в модельном бизнесе скауты – люди, занимающиеся поиском «новых лиц», интересных мировым модельным агентствам. – Прим. авт.) и рекламных кампаний. Сегодня очень худые девушки никому неинтересны. В тренде подтянутые, рельефные тела — модели обязательно должны ходить в тренажерный зал, заниматься фитнесом, посещать салон красоты, следить за здоровьем кожи и волос. Чистая светящаяся кожа, ухоженные руки и ноги, никаких татуированных бровей, тату, пирсинга. Максимум естественности. И еще обязательно знание английского языка.



Мария Пуханова на Неделе моды в Москве.

– И много таких девушек в агентстве?

– Не каждый год появляются девчонки, которые могут соответствовать международному уровню. Это эксклюзив. Много девушек хороши собой, стройные, с модельной внешностью, но это не то, что ищут международники.

Отчаиваться не стоит — в Туле и Москве много работы для моделей. Отмечу, что я всегда работаю только с проверенными скаутами, с модельными агентствами, у которых безупречная репутация. Я хочу спокойно спать по ночам — за каждую свою модель я несу ответственность. Личный опыт помогает отсекать ненужные ситуации и ненужных людей.



Наталия Евсеева.

– Наташа, твое отношение к конкурсам красоты понятно. Что сейчас больше всего в профессии тебя радует?

– Сейчас я очень увлечена фотопроектами и всё так же люблю очень красивые показы с изюминкой, с креативом. Ведь уровень агентства зависит от уровня заказов, которые туда поступают. В Туле очень благодарные зрители. Я вижу, как люди реагируют на показы, как делятся эмоциями после очередного фотопроекта.



Ирина Кочерова. Постижерное шоу.

Мы работаем с очень хорошими профессионалами: фотографами, визажистами, стилистами. Они не только большие профи, но еще они настолько творчески, с любовью, искренностью, пониманием относятся к моделям и проектам, что честь им и хвала.

Я хочу делать такие показы, чтобы все стояли и смотрели на это широко открытыми глазами, чтобы после показа люди обсуждали сам показ, а не то, какое вкусное шампанское и закуски были на фуршете. Чтобы эмоции зашкаливали!

– Наташа, о чем ты мечтаешь?

– Да мне уже и мечтать-то не о чем (смеется). Конечно, мечтать – это здорово. И если человек не мечтает, то он не летает. Просто у меня всё главное в жизни есть. Пусть оно всё будет и дальше, со мной, в моем сердце. А я себе обязательно придумаю какую-нибудь мечту!

Из досье Myslo