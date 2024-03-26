АКМ в полуфинале Кубка Петрова

erid: 4CQwVszH9pWwoAg1MNL; Фото предоставлено пресс-службой АКМ.

Если в известной поговорке цыплят принято считать по осени, то в хоккее все итоги подводятся весной.

Пора решающих матчей хоть и начинается под звуки февральских метелей, но самое интересное происходит уже под ярким апрельским солнцем.

Если ты играешь в хоккей в апреле – сезон смело можно называть успешным. Наш АКМ – играет и имеет все шансы на майские празд­ники привезти в Тулу первый в своей истории кубок!

Везде есть символизм и движение вперед. В этом году клуб, о котором сейчас говорит вся хоккейная Россия, празднует пятилетие, поэтому подарок в виде Кубка Петрова был бы неплохим. Однако у соперников тоже наверняка есть памятные даты и свои задачи, поэтому и получается интрига, ради которой болельщики заполняют трибуны.

Год назад АКМ впервые пробился в плей-офф и преодолел барьер первого раунда. Это ощущение так понравилось тулякам, что в этом сезоне подопечные Сергея Решетникова затратили практически минимальное количество матчей, чтобы попасть в исторический для себя полуфинал Кубка Петрова – главного трофея Всероссийской хоккейной лиги.

Причем в первом раунде был со счетом 4:1 обыгран самый титулованный клуб соревнования – «Торос», а во втором со счетом 4:0 – «СКА-Нева», команда, у которой не только есть вся инфраструктура, но и всегда поставлены максимальные задачи.

Людям, только начавшим интересоваться хоккеем, поясним: в матчах на выбывание соперники должны выявить победителя, забросив шайбу с игры. Иногда такие матчи длятся очень долго. Так вот, например, четвертая встреча между АКМ и «СКА-Невой» стала второй по продолжительности в истории лиги и закончилась лишь в пятом овертайме. Закончилась она победой туляков со счетом 1:0 и такими эмоциями, заряда от которых может хватить на длинную дистанцию. На данный момент пройдена только половина.

Весь сезон команда, которую по праву считают одним из фаворитов, немножко не дотягивала до планки, но ближе к концу регулярного чемпионата коллектив сплотился и, выражаясь хоккейным языком, начал звенеть. Опытные игроки вместе с талантливой молодежью сейчас показывают добротный хоккей. В Башкирии и в Петербурге его силу уже ощутили.

Видна и работа, которая проводится с болельщиками в «Академии Михайлова». Туляки по-настоящему полюбили хоккей и действительно были громче местных болельщиков в Петербурге. Настолько громче, что организаторам матча пришлось даже включать фонограммы с голосами фанатов. Впрочем, это не помогло.



Сейчас тульские болельщики ждут полуфинальную серию, где поддержка любимой команды и города будет еще сильнее!

Чистые эмоции на трибунах и действительно история, которую мы будем писать вместе!

Вот такой он, весенний тульский хоккей. Не верите? Ждем вас на трибунах! Уверены, одним разом посещение Ледового не ограничится!

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