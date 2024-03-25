«Тульский игродел»: какие настолки создают молодые туляки

В апреле их ждет хакатон, на котором они смогут разработать собственную настолку и, возможно, найти инвестора, который заинтересуется их идеями. Так, один из спонсоров-организаторов — издательство «Просвещение».

Оказалось, профессия геймдизайнера — не только о программировании, а еще и о создании настольных игр. В последние годы рынок настолок плотно вырос, особенно в нашей стране.

Myslo поговорил с разработчиками, нынешними и будущими, а также протестировал их наработки.

Никита Сухотин, игра «Т.У.Л.А.»:

— «Т.У.Л.А.» разрабатывали 5-6 месяцев. Игра построена на менеджменте ресурсов. Каждый человек играет за определенный клан, семью. Кто-то, например, добывает лес, кто-то — руду. Ваша цель — построить хорошие отношения между соперниками, чтобы было взаимовыгодно. Вдохновлялся «Каркасоном», «Catan». Мы немного переосмыслили эти игры, привели к концепту истории Тулы.

Нам было важно рассказать историю любимого города. Одна из характерных особенностей — карточки-события. Например, есть событие «Восстание Болотникова». Подробности о нем знает не каждый, но в карточке присутствует прекрасная историческая справка. В игре два режима: исторический, где события происходят по положенному порядку. И случайный, где, например, Мосин может родиться раньше, чем появились самовары и пряники.

Александр Линьков, игра «Фанеролаз»:

Эта игра напомнила модернизированный «Морской бой», но за основу взят принцип скалолазания. С помощью зацепок игрок по квадратикам прокладывает трассу снизу вверх. Затем отдает свое поле соседу и получает его карточку, на которой он начертил свою трассу. Игроки должны угадать, каким способом была проложена трасса соперника. Конечно, это пока сырой концепт.

Александр увлекается геймдизайном с нулевых: начинал разрабатывать видеоигры. В 2016 году он увидел большой потенциал в настолках.

— Гемдизайн настольных игр — сухая механика, без программирования. Здесь есть листок бумаги, фломастер. И этого достаточно, чтобы придумать сюжет, — рассказал Александр.

И, поскольку Александр увлекается скалолазанием, концепт не заставил себя долго ждать.

— Была идея придумать игру про скалолазание. Вот появилась в голове механика с трафаретами. Это четвертая версия игры. Обычно ядро игры рождается сразу, потом все отшлифовывается. Возможно, в нашу игру добавятся стратегические ходы. Концепт еще в разработке, я ищу обратной связи, думаю, что можно улучшить.

Я тестировал «Фанеролаза» на детях, друзьях, знакомых. Но близкие — не показатель, поскольку могут просто сказать: «Хорошая игра». И это будет самый плохой совет для разработчика. Лучше всего тестировать идеи в кругу других разрабов. В Туле есть небольшая тусовка, вот там и тестируем.

Хочу делать игры, чтобы дарить человеку эмоции. Кто-то напрягается, хочет победить, а кто-то восторгается, решив поставленную задачу. Мне приятнее всего видеть, когда люди получают удовольствие от игры.

Анна Телевная, Александра Подхолюдина и Арсений Богомолов:

В рамках ВТШ ребята разрабатывают сразу несколько проектов. Одна из них — бродилка, цель которой открывать новые территории и бороться с монстрами. Суть в том, что здесь, в отличие от того же «Фанеролаза», уже придуманы персонажи, истории и сюжеты.

Графическое оформление сделала Александра Подхолюдина — она рисовала персонажей и карточки на планшете. Вдохновлялись ребята киберпанком, аниме и настолками серии «Ужас Аркхэма».





Есть и еще одна игра, в которую Myslo с интересом поиграл: тульская версия «Симило».

— «Симило» — это не наш концепт. Наша идея заключалась в том, чтобы совместить основу игры и тульских выдающихся личностей, — рассказал Арсений Богомолов.

На карточках — известные туляки от Льва Толстого и Александра Даргомыжского до блогера Дмитрия Сыендука и директора Театра эстрадных миниатюр Татьяны Брухуновой. В каждой карточке есть описание их биографии. Тульский «Симило» нам «зашел»!

Для тех, кто не знает принцип игры, рассказываем вкратце: нужно угадать персонажа, которого загадал ведущий, методом взаимоисключения и подсказок.

— Все мы в детстве играли в настолки с родителями. Начинали с бродилок, монополии. Первые разработки игр в детстве были на ватмане, — рассказали ребята.

Что касается планов на будущее, Аня, Саша и Сеня учатся в старших классах и пока не знают, станет ли разработка игр их профессией. Сейчас это хобби, из которого, возможно, что-то получится.

— Я собираюсь поступать в медицинский, сдаю химию и биологию. И разработка игр для меня — просто хорошее увлечение. Хотя не отказался бы сделать какую-нибудь интересную игру, позабористей! — признался Арсений Богомолов.

А вы любите настолки? Какие самые любимые? Пишите в комментариях!