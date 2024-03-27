Актеры тульских театров о ролях, кумирах и современных зрителях

Фото Дмитрия Дзюбина.

Артем Козенков, актер Тульского Театра юного зрителя:

— Я окончил Тульский колледж культуры и искусства, сразу после окончания попал в труппу ТЮЗа, здесь я 14 лет. Уже в старших классах я понял, что никакие технические профессии мне неинтересны. Мои родители работали на заводе, и у них один день был похож на другой. Я так не хотел. В театре же нет ни одного похожего дня, за это я очень люблю актерскую профессию. Даже один и тот же спектакль каждый раз играется по-новому.

Много хороших актеров, которые мне нравятся и на которых можно равняться. Мне, например, очень нравится творчество Сергея Безрукова.

К нам в театр чаще всего приходят школьники. И это здорово! Театр считается духовным институтом, хорошие спектакли воспитывают. Поэтому обидно бывает слышать от взрослых: «Что мне делать в детском театре?» Но ведь авторы сказок и детских историй не просто так всё это писали.

Ролей было много. Есть и любимые. Мне очень нравится роль Одуванчика в спектакле «Рядовые», роль Жадова в «Доходном месте». Еще у нас есть выездной спектакль «Принцесса и генерал», там я играю шута — очень нравится! Как, наверное, у любого актера, у меня есть роль, которую я мечтаю сыграть, — это Сирано де Бержерак. Это философски очень глубокая роль. И очень романтичная. А я романтик!

10 апреля в театре премьера — спектакль «Недоросль» по комедии Фонвизина. Мой герой Митрофан — представитель избалованной молодежи: не хочет учиться, думает, что он умнее всех, и считает, что ему все должны. Очень современная и актуальная для нашего времени история. Впереди у нас еще одна интересная работа — спектакль «Казаки» по Толстому.

Екатерина Лагутина, актриса Тульского театра «Эрмитаж»:

— Родилась я как актриса в Калужском областном колледже культуры и искусств и продолжаю свое образование в Московском государственном институте культуры на специализации «артист драматического театра и кино». Про свой путь в театре «Эрмитаж» хочу сказать словами моей героини: «Мне везет. Особенно сегодня. Мне помог случай». Вот так и случилось, что я служу в этом театре уже семь месяцев.

Люблю свою профессию за то, что она позволяет мне быть не собой, а кем-то другим, проживать другие жизни. В процессе создания образа я становлюсь очень ранимой и уязвимой, и это неплохо. Ведь в этом и заключается искренность человека — в его «тонкокожести».

Современный молодой актер — голый. Не в физическом плане, конечно, а в эмоциональном. Он не должен быть циничным. Оголенный нерв — первый шаг к профессии. Ну и должен быть внутренний стержень.

Я задействована в двух спектаклях: в «Дворянском гнезде» исполняю роль Варвары Павловны Лаврецкой и в спектакле «Стакан воды» играю прекрасную Абигайль. Ролей, о которых мечтаю, много, например: Медея, Катерина Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда»), Катерина Ивановна («Преступление и наказание»), Маша («Чайка»), Ольга Вячеславовна («Гадюка»). Всех жалко, потому что люблю этих героинь. Мне всегда хочется им помочь и спасти. Вообще, лейтмотив моего творчества — это своеобразный гимн женщине.

Мои кумиры — Татьяна Доронина и Маргарита Терехова. Их уникальность — в индивидуальности. Не надуманной, а искренней, без мишуры.

Зритель в театре самый разный. Радуюсь, когда вижу, что все больше моих сверстников интересуется театром.

Считаю, что «Эрмитаж» — для всех! От мала до велика.

Владислав Басов, актер Тульского Камерного драматического театра:

— В театре я девять лет. Сначала пришел в стажерскую группу театра, которую набирал Алексей Александрович Басов, художественный руководитель и режиссер театра. Из этой группы осталось несколько человек, и я в их числе. В какой-то степени на выбор профессии повлияло и то, что и мой папа Алексей Басов, и моя мама Елена Басова — актеры. Хотя у меня были разные варианты, чем бы я хотел заниматься в жизни. Одно время планировал поступать на филологический факультет и заниматься только литературой. Но потом, лет в 16, понял, что все же хочу заниматься театром.

Люблю свою профессию за то, что каждый раз узнаю в себе что-то новое. За желание разобраться, не сдаваться, не опускать руки.

Мы себя очень плохо знаем, актерская профессия помогает открывать в себе то, о чем ты еще не знаешь. Как у любого актера, театр занимает большую часть жизни. Нет режима, графиков. Мы постоянно в театре.

Кино очень люблю. Тарковский, Феллини… Но в последнее время не могу сказать, чтобы что-то меня впечатлило.

К нам в театр приходят абсолютно разные зрители — и подростки, и молодежь, и люди солидного возраста. У нас маленький театр, в котором зрители сидят прямо перед актерами, но на гастролях мы выступаем и на больших сценах. В любом пространстве важно быть честным.

Каждая роль что-то дает артисту. Что-то приносит, что-то открывает, ставит какие-то вопросы. Из последних спектаклей мне очень нравится «Ветер в тополях». Сейчас также играю в спектаклях «Пиковая дама», «Белые ночи», «Москва — Петушки», «Ахов: не все коту масленица».

У меня есть роль, которую я очень хотел сыграть. Но теперь уже не знаю, хочу я её или нет, потому что это страшная роль. После того как прочел книгу Альбера Камю, я очень хотел сыграть Калигулу.