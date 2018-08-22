За кого выйдет замуж Ольга Бузова?

Телеканал ТНТ начинает самую сказочную и красивую историю, в которой главная золушка страны будет искать своего принца. Шоу «Замуж за Бузову» стартует 26 августа в 20.00.

Восьмисерийное реалити-шоу «Замуж за Бузову» — о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью.

Ольга Бузова — self-made woman, женщина, которая сделала себя сама. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях, и всё, к чему она прикасается, становится индустрией. Она помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины всё-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ:

Вячеслав Дусмухаметов – Оля Бузова — бесспорный кумир миллионов. Она успешна и очень популярна. Но мы на ТНТ видим в ней не теледиву, а обычную девушку, которой просто нужна любовь. Ей сложно найти достойного мужчину в реальной жизни. Мы попробуем сделать это в новом шоу «Замуж за Бузову». Это будет интересный эксперимент.

За сердце Ольги будут бороться 15 мужчин, и в данном случае «бороться» — это не просто красивый глагол. Чтобы попасть на индивидуальное свидание с Ольгой, участнику необходимо победить в соревнованиях на физическую выносливость, ловкость, остроумие, наличие талантов и находчивость. Но главная победа мужчин — это победа над соблазнами, ведь они будут очень большими!

– Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня воспринимали не как самую популярную персону в России, не как артистку или публичного человека, а как девушку, — говорит Ольга. — Я хочу сама вспомнить, каково это — быть просто девушкой и напомнить всем, что это мы должны выбирать, за нами должны ухаживать. Потому что так было испокон веков (до нашего времени): мужчина — рыцарь, мужчина — добытчик, мужчина — завоеватель. Это мужчина должен завоевывать и добиваться. Женщина, конечно, тоже должна многое давать и вдохновлять. Мое участие в этом проекте — это огромный эксперимент и самый безумный поступок в моей жизни.

Местом съемок красивого и сказочного проекта о любви стала Италия. Настоящая dolce vita для той, чья жизнь находится на виду у миллионов людей. Каждый из городов Италии позволял придумывать все новые и новые темы для свиданий. Зрители увидят, как мужчины будут покорять сердце Бузовой путешествием на озеро Гарда и ужином в замке, прогулкой по каналам Венеции на гондоле, купанием в открытом море возле острова Капри, поездкой на лошадях с видом на тосканские виноградники и многим другим.

Какой мужчина нужен Ольге Бузовой? Ответ на этот вопрос не знает никто. Ведь среди претендентов на сердце Ольги самые разные люди: айтишник, полицейский, стартапер, механик, фитнес-тренер, спортсмен, фрик, веган.

– Почти два года со мной рядом не было даже парня, который ухаживал бы или был бы просто рядом, я даже не говорю о влюбленности или любви, — откровенничает Бузова. — Я не стесняюсь своего возраста, но когда тебе 32 и рядом с тобой нет человека, ты не понимаешь, почему. Неужели я не достойна любви?

Смотрите шоу «Замуж за Бузову» с 26 августа в 20.00 на ТНТ.