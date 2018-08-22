Растим гения: выбираем курсы для ребёнка

Тульские школы, клубы и курсы, в которых вашему ребёнку помогут найти свои способности и таланты, и получить все навыки для успешной учёбы в будущем.

Для успешного и счастливого будущего ребёнка важно как можно раньше увидеть и понять его способности и таланты, которые можно развивать и сделать основой для будущей профессии и любимого дела. Предлагаем вам несколько тульских школ и студий дополнительного образования, в которых вашим детям будет интересно, и где можно получить много полезных навыков и знаний.

Компьютерная Академия РУБИКОН

Хотите, чтобы ваши дети были заняты интересным делом, проводили досуг с пользой и шли в ногу со временем? Ваш сын или дочь буквально живёт в интернете — играет в компьютерные игры, часами просматривает видеоролики на YouTube?

Не расстраивайтесь! Детскую зависимость от гаджетов можно повернуть в полезное русло.

В Компьютерной Академии РУБИКОН знают, как игромана или ютубера превратить в настоящего специалиста!

Компьютерная Академия РУБИКОН — это уникальная площадка для развития актуальных навыков детей от 8 лет. Здесь дети становятся более открытыми и восприимчивыми к новой информации, а полученные знания и навыки в сфере iT технологий улучшают школьные оценки.

Компьютер перестает быть для ребенка игрушкой и превращается в инструмент самовыражения, интеллектуального и профессионального развития.

В Академии РУБИКОН ваш ребенок научится:

Самостоятельно собирать и настраивать компьютер,

Работать в программах Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,

Создавать интересные 3D-игры, в которые можно играть всем классом,

Писать собственные интернет-сайты,

Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их,

Монтировать видео и звук,

Программировать роботов,

Работать с 3D-принтером и многому другому.

Ваш ребенок получит уникальную возможность пройти независимую международную сертификацию мировых iT гигантов —

Microsoft и Adobe!

В Академии РУБИКОН можно пройти курсы английского языка.

Опытные преподаватели создадут атмосферу погружения в языковую среду.

Ваш ребенок сам не заметит, как начнёт быстро, легко и, главное, правильно общаться на английском и осваивать iT технологии на английском.

Академия РУБИКОН приглашает детей 8−16 лет и их родителей на iT OPEN DAY!

Вы узнаете, как сделать так, чтобы увлечение iT стало для ребенка полезным и перспективным, как любовь к компьютерным играм и ютубу может стать основой для высокооплачиваемой профессии.

В программе мероприятия:

Обсуждение актуальности и перспектив iT-образования,

Знакомство с Академией, преподавателями и программами обучения,

Представление уникальной программы профориентации для студентов Академии,

Полезные практические занятия для детей.

iT OPEN DAY состоится 23 августа в 18:30 в Академии РУБИКОН.

Ранний старт в IT поможет вашему сыну или дочери определиться с будущей профессией и опередить сверстников в профессиональном развитии!

Запишитесь на iT OPEN DAY по телефону: 8 (905) 622-58-82 или 8 (4872) 71-11-17

Тула, улица Епифанская, 54

rubiconepro.ru

ВКонтакте

Одноклассники

Фейсбук

Инстаграм

Лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО «Рубикон» № 0133/03374 от 02.07.2018 г. выдана Министерством образования Тульской области.

HelloRobo, детская школа робототехники

Школа HelloRobo — место для технического творчества! Здесь ребята от 5 до 17 лет учатся собирать и программировать настоящих роботов. Миссия школы: вкладываться в детей, обучая их профессиям будущего, которое ближе, чем кажется. Уже сейчас роботы могут заменить большинство людей в профессиональном плане. Но только не тех, кто их создаёт и программирует. Задача преподавателей школы — помочь детям спустя время встать НАД роботами. Не потому, что это прикольно, а потому, что это грамотная инвестиция в подрастающее поколение.

В этой школе учат ребят

собирать и программировать

настоящих роботов!

Школа HelloRobo занимается образовательной робототехникой уже четвёртый учебный год, и наработала за это время богатый опыт. Специалисты школы разработали свой образовательный портал с методическими материалами, систему уровней, а также ввели «Зачётные книжки» для детей.

HelloRobo — двукратные призёры городского чемпионата по робототехнике «РобоМастер». А в этом году планируют проведение собственной серии соревнований по робототехнике.

Думаете, что робототехника и программирование — это что-то нудное, очень сложное и совсем не для детей? В школе HelloRobo вам покажут, что это совсем не так! Здесь ребят ждут не нудные и скучные учителя, а молодые преподаватели, которые с детства увлечены робототехникой, продолжают развиваться в этом направлении и хотят «заразить» этим других. Они умеют мастерски увлечь и заинтересовать детей, и даже самый непростой материал объясняют доступным и понятным языком.

Занятия в HelloRobo проходят на базе образовательных наборов LEGO (не путайте с домашними конcтрукторами LEGO). Эти наборы — самое современные, удобные и перспективные учебные материалы на рынке образовательной робототехники.

Что же такое Робототехника? Это конструирование и программирование в одном флаконе. Дети на занятиях собирают механизм, потом его программируют — и он «оживает»!

Ваш ребенок полюбит самые перспективные точные науки и будет с увлечением делать по-настоящему крутые проекты. Занятия в интересной форме помогают детям освоить программирование в раннем возрасте и научиться дружно работать в команде над интересными задачами.

В HelloRobo регулярно проводятся соревнования по робототехнике, открытые уроки и мастер-классы.

На занятия приглашаются дети

от 5 и до 17 лет.

Специальная программа для малышей от 5 лет. Дети в игровой форме узнают, как и из чего можно сделать настоящего робота.

Дети в игровой форме узнают, как и из чего можно сделать настоящего робота. «Мой первый робот». Робототехника для детей от 7 лет. Малыши под чутким руководством наставника будут собирать и настраивать своих первороботов, которые оживут на глазах.

Малыши под чутким руководством наставника будут собирать и настраивать своих первороботов, которые оживут на глазах. «Я умею делать крутых роботов». Следующая ступень в освоении робототехники, от 10 лет. В этом курсе собираются уже не примитивные модели, а самые настоящие работающие экскаваторы, лающие собачки и андроиды.

В этом курсе собираются уже не примитивные модели, а самые настоящие работающие экскаваторы, лающие собачки и андроиды. «Я настоящий робототехник». Самый продвинутый уровень от 14 лет. Для ребят, которые научились конструировать на LEGO и хотят сделать квадрокоптер. т. е. продолжить обучение по-взрослому на Arduino.

Для занятий в этой школе родителям не требуется приобретать никакую технику. Всё необходимое дорогостоящее оборудование детям предоставляется на месте.

Каждый ребёнок перед занятиями получит специальную «Зачётную книжку».

Она наглядно демонстрирует ученику все возможные ступени и его путь освоения робототехники от самого начального уровня до продвинутого. Ориентируясь по этой книжке, ребенок будет понимать, какие вспомогательные профессии нужно освоить делать самых настоящих роботов: побыть механиком, конструктором, программистом и так далее.

По каждому уровню прописан ряд навыков, которые получает ученик. Родителям будет сразу видно, чему научился их ребёнок.

В понедельник 25 августа в школе HelloRobo начнутся бесплатные пробные занятия.

Звоните и записывайтесь!

Тула, Бухоновский переулок, 8 (за ТЦ «Парадиз»)

8 (4872) 75-12-07

hellorobo.ru

Группа ВК

Инстаграм

iKids, школа программирования и робототехники

Современные дети не представляют своей жизни без компьютера. Этот интерес можно совместить с пользой и успехом в будущем! Как? В школе программирования и робототехники iKids знают ответ!

Здесь вашего ребёнка научат разрабатывать собственные проекты, востребованные сегодня: игры, мультфильмы, роботов, сайты. А главное — делать это с удовольствием!

Команда увлечённых и опытных педагогов iKids поможет ребёнку заложить крепкий фундамент из навыков, которые позволят чувствовать себя уверенно в современном мире.

Для каждой возрастной группы занятия проходят по особой методике, с учётом особенностей развития конкретного возраста.

В школе iKids дети в игровой форме учатся логике, программированию, дизайн-мышлению, конструированию. А ещё ребята учатся работать в командах: создают идеи для новых проектов, распределяют зоны ответственности, проводят мозговые штурмы, помогают друг другу, достигая общей цели.

Обучение происходит в формате «потока» — дети полностью включены в процесс, видят достижимые и осязаемые результаты, и получают от этого удовольствие и мотивацию.

Школа iKids приглашает детей в три возрастные группы:

Группа 5−6 лет.

Курс направлен на развитие логического мышления ребёнка, раскрытие его творческого потенциала. Занятия проходят в форме игрового моделирования. Это самая естественная форма развития, в которой в форме игры происходит знакомство с элементами программирования и робототехники. На занятиях одновременно расширяется логическое мышление, развивается творческий потенциал, а также осваиваются практические умения и навыки.

Для обучения применяется специальное разработанное программное обеспечение: ScratchJR, FixFactory, Robozzle, Kodable и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.

Группа 7−9 лет.

Задача курса — взрастить интерес детей к высоким технологиям и показать, как просто можно стать создателем собственного мультфильма или игры.

Лучший способ научиться программировать — это создать собственную игру.

Здесь дети учатся программировать настоящие игры и создавать собственных роботов.

Для обучения используется специальное разработанное программное обеспечение: Scratch, Snap!, Кукарачча, Robozzle, Пиктомир, Code.org и др. Для обучения принципам робототехники используются специальные образовательные конструкторы LEGO WeDo.

Группа 10−13 лет.

Главная задача курса — пробудить интерес к техническому творчеству и научить школьников конвертировать любимые занятия в интересную профессию, а также развивить практические навыки: креативность, мастерство презентации, работа в команде, проектный подход. Команда школы iKids делает программирование простым, интересным и весёлым.

Дети учатся реализовывать собственные проекты от идеи до готового продукта: мультфильмы, игры, сайты!

Компьютер и гаджеты превращаются для ребенка из простой игрушки в реальный инструмент для творчества, развития и собственной реализации.

Для обучения используется специальные инструменты адаптированные под возрастные особенности учеников: Minecraft+Python, Kodu, Unity 3D, Scratch.

В процессе в каждой группе обучения ребенок:

Изучит основы программирования;

Соберёт и запрограммирует настоящих роботов;

Научится работать в команде;

Сам придумает идею и создаст свой первый мультфильм;

Разовьет логику, аналитическое и креативное мышление;

Научится решать проблемы творчески;

Найдет новых друзей;

…и многое-многое другое!

Приходите на бесплатное пробное занятие в школу программирования и робототехники iKids!

Записаться на пробное занятие можно здесь.

Тула, ул. Льва Толстого, 114-а, 4-й этаж

8 (4872) 58-53-17 , 8 (902) 903-11-96

ikids.su

ВКонтакте

Инстаграм

Экспериментория и Мануфактория

Парк научных развлечений «Экспериментория» — это более 100 интереснейших интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, биологии, астрономии и математики.

«Экспериментория» — это не обычный музей, в котором можно только смотреть на экспонаты за стеклом и слушать экскурсовода. В этом необычном месте всё иначе,

и гораздо веселее!

Здесь увлекательно и весело не только детям, но и мамам, папам, и даже бабушкам и дедушкам. А главное, в этом музее можно узнать много нового, интересного и удивительного!

Все экспонаты в «Экспериментории» можно и нужно трогать, брать в руки, крутить, вертеть, кричать на них и всячески взаимодействовать. Они работают только при непосредственном вашем участии.

В этом парке научных развлечений не бывает нудных лекций. Здесь работают молодые и весёлые экскурсоводы с хорошим чувством юмора, которые любят отвечать на все вопросы.

«Экспериментория» приглашает к себе как самостоятельных гостей, так и целые классы.

Для классных экскурсий здесь приготовили интересный квест «Если очень захотеть — можно в космос полететь!».

Каждый ребенок мечтает побывать на космической ракете, полетать в невесомости, почувствовать себя настоящим космонавтом. А как всё это воплотить в жизни? Конечно, отправившись в космическое путешествие.

Ребят ждёт множество командных игр и заданий, пройдя которые можно узнать много нового о космическом пространстве, звездах, космолётах и физике.

Проверьте ловкость, испытайте на себе силу гравитации, узнайте, как устроен космос!

Такой квест — отличный вариант праздника в честь начала учебного года, дня рождения класса и прочих совместных событий.

А ещё в «Экспериментории» можно посетить разнообразные шоу.

Химическое шоу

Химия — это очень увлекательный и интересный предмет. Не верите? Приходите в музей! Здесь можно сделать вулкан, удержать птичку на носу, проверить дружбу на индикаторе, сделать не горящие деньги, вырастить полимерных червяков, устроить снегопад в любое время года, посмотреть на настоящее торнадо в бутылке, вскипятить жидкость голыми руками и многое-многое другое. Всё очень легко и безопасно! Вы сможете не только смотреть, но еще и участвовать. Самые красочные и яркие эксперименты покажет химик.

Шоу мыльных пузырей «Радуга на ладони»

Вас ждут:

Яркие трюки с мыльными пузырями;

Фокус «человек внутри пузыря»;

Большой шлейф из мыльных пузырей;

Огненные пузыри;

Дым в пузыре;

Бусы из пузырей;

Карусель из пузырей.

КРИО-шоу

Вы сможете:

Познакомиться с сухим льдом. Узнать, что эта такое, как он получается и что можно с ним делать.

Увидеть морозную свежесть — это пар, который образуется в результате слияния льда и воды.

Приготовить самое вкусное мороженное.

Вырастить хрустальный цветок.

Заморозить попкорн.

А еще, вызвать настоящего Джинна, который исполнит одно самое заветное желание!

Бумажное шоу

Совершенно новый подход к организации развлечений для взрослых и детей. Огромное количество бумаги, музыка и самые весёлые аниматоры создадут такое настроение, что равнодушных к происходящему не найдётся.

А ещё в «Экспериментории» работает Планетарий.

Юные посетители смогут насладиться мультфильмами про любимых героев, которые будут плавать прямо у них над головами — на высоком куполе планетария. Зал оборудован мягкими креслами-диванами, в которых вы и ваши дети сможете расслабиться и получить максимум удовольствия от просмотра. В фильмотеке планетария 31 фильм на любой вкус.

Кроме того, в «Экспериментории» можно отпраздновать детский День рождения. Это будет не просто привычное и уже наскучившее застолье, а настоящее приключение! Для вас на выбор 9 игровых программ. Именинник будет в центре внимания, а всем гостям предстоит испытать себя в весёлых конкурсах. Дети вдоволь наиграются в аэрохоккей, интерактивную песочницу, нарезвятся в мыльной комнате, наиграются на настоящих пианино, порулят настоящим КАМАЗом, посоревнуются в скорости реакции, попрыгают на 1000 гвоздей.

Приходите в «Эксперименторию» и окунитесь в мир занимательной науки!

«Мануфактория» — это детский город профессий, в котором каждый ребёнок может воплотить свои мечты в жизнь.

Здесь всё работает как в настоящем городе: есть дома, дороги со светофорами и парком, настоящий автодром с электромобилями. Каждый ребёнок, станет на время жителем «Мануфактории», получит свою трудовую книжку, паспорт и права.

Ребята устроятся на работу, получают первую зарплату и смогут распорядиться ей на территории города, потратив на сладости и развлечения! В «Мануфактории» можно стать пожарным и потушить возгорание, пройти обучение в полицейском участке и расследовать настоящее преступление, научиться парикмахерскому искусству в салоне красоты, стать хирургом и провести операцию в больнице. Кем ваш малыш хочет стать — решать ему! 33 различных мануфактуры обучают ребят разным, но одинаково важным профессиям.

Дети почувствуют себя взрослыми, научатся ответственности, поймут, как зарабатывать и тратить деньги.

В «Мануфактории» работают не только развлекательные, но и обучающие программы для школьных классов.

Правила дорожного движения

Командная игра, на безопасность дорожного движения. Ребята смогут примерить на себя профессии инспекторов ГИБДД, стать водителями автомобилей на оживленных улицах города, и пешеходами. Также возможно привлечение сотрудников ГИБДД.

Безопасный город

Программа, которая объясняет в доступной игровой форме, как добраться до школы, как вести себя с незнакомцами, что делать если «Пожар!», как сходить в магазин, как пользоваться общественным транспортом и что делать, если ты потерялся. В конце программы игра «Вопросы и ответы», проверим себя и свои достижения.

Готовимся к походу в лес

Интерактивная программа для дошкольников и школьников. Включает в себя: развлекательные игры, правила поведения на природе, сбор палаток, правила поведения на природе и розжига костра, песни под гитару, скалодром для детей, ориентирование на местности, командные конкурсы.

Школа поваров

Интерактивная программа для дошкольников и школьников. Включает в себя: развлекательные конкурсы, приготовление различных вкусностей всем классом, а также уроки сервировки и принципы здорового питания.

МЧС вместе с нами

Интерактивная программа для дошкольников и школьников. Проводится раз в месяц. Участие сотрудников МЧС с демонстрацией рабочей техники. Мастер-класс «тушение пожара», конкурсы «Мануфактории».

Мануфактория: дети рулят!

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»), 2 этаж

8 (4872) 77-02-13

experimentoria.ru

ВК

Инстаграм