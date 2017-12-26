Ольга Бузова: «Сейчас меня сложно обидеть»

В ноябре в Туле состоялся концерт одного из самых громких открытий года - телеведущей Ольги Бузовой, которая стала певицей и чьи песни собирают многомиллионную аудиторию. После тульского выступления звезда сразу отправилась в следующий город в ее гастрольном туре, но чуть позже нашла время и дала эксклюзивное интервью «Модному городу».

- Ольга, Вы впервые приезжаете в Тулу?

- Нет, я уже не в первый раз в Туле. Хоть это и банально, но я обожаю ваши прянички. Они божественно вкусные. Такие свежие и такие разные. Но я люблю классические пряники с повидлом.

Мне нравится гулять в Туле. Здесь чувствуется настоящий русский дух. У вас как-то очень душевно. Всё такое располагающее к отдыху именно душой. Люди добрые, веселые, по крайней мере, я так заметила.

- Вы не впервые пробуете себя в качестве певицы - Википедия утверждает, что Вы поете аж с 2008 года. Почему не получилось раньше и почему, как Вы думаете, «выстрелило» сейчас?

- Да, действительно, моя карьера певицы началась еще в ноябре 2008. На тот момент я также впервые попробовала себя в качестве актрисы и снялась в популярном сериале «Универ». Мы гастролировали вместе с ребятами из «Дома-2» и пели, собирая тысячные стадионы. У нас тогда была бешеная популярность не только в России, но и за рубежом, даже вышел альбом «Звезды «Дома-2». Закон любви». Тогда же, в конце ноября, я решила покинуть шоу, а в декабре мне уже предложили место ведущей. Естественно, в моей жизни тогда началась новая глава, и о сольной карьере певицы я не задумывалась – полностью отдалась телевидению. Поэтому уже в 2009 году входила в тройку самых рейтинговых телеведущих. Вот вам и ответ о том, почему не «выстрелило» тогда.

Я долго и осторожно шла к сольной карьере. Осенью 2010 дебютировала на театральных подмостках в комедийном спектакле «Медовый месяц». Затем были другие спектакли, сейчас я играю в постановке «Мужчина нарасхват». Выпустила линию одежды. Потом снималась и еще раз снималась: в фильмах, сериалах, развлекательных шоу. Написала четыре книги. Лишь в 2017 начала петь профессионально.

- Как вы считаете, Ваша популярность в интернете сыграла свою роль в вашем продвижении как певицы?

- Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, меня попросту не признают в российском шоу-бизнесе... но это все неважно. У меня есть люди, которые всегда со мной. Мои миллионы – моя единственная поддержка и опора. Очень прочная опора. Я так сильно дорожу своей аудиторией, что посвящаю им песни. Недавно я представила сингл «Мои люди всегда со мной», который очень точно передает мои чувства. Благодаря моим подписчикам мне плевать на систему, мне ничего нестрашно. Я вас очень очень сильно люблю и благодарю Бога за вас.

- Это просто фантастика, какой ажиотаж вызывают ваше сегодняшнее творчество. Песни и клипы обсуждают в «Камеди клаб», о них говорят во всей прессе, танцы из ваших клипов повторяют хоккеисты после матчей. Вы ожидали такого успеха?

- Вы знаете, многие говорят, что я сейчас на пике своей популярности. Но я категорически отрицаю это, ошеломляющий успех у меня еще впереди. Нет, я не жалуюсь, просто я никогда не довольствуюсь малым, мне всегда есть к чему стремиться. Да, мои песни, которые не крутят на радиостанциях, занимают первые строчки российского iTunes. Да, я счастливая обладательница самого популярного аккаунта в российском Instagram. Моя пока единственная песня на английском языке NotEnoughForMe нашла широкий отклик у англоговорящих слушателей. Но всё еще впереди.

- У Вас есть продюсер? Или своим музыкальным проектом Вы занимаетесь самостоятельно? Кто пишет Вам песни?

- У меня есть небольшая, но очень крепкая и работоспособная команда. Моего директора зовут Арам. За пиар, рекламу и латте по утрам отвечает Антон. Песни мне пишут разные люди – одного конкретного автора нет.

- Как Вы реагируете на критику, которая сейчас идет в адрес Вашего творчества? Обижает ли она Вас или, напротив, помогает совершенствоваться?

- В основном – помогает совершенствоваться. Хотя критика часто превращается в обычный негатив. Когда в моей жизни произошли перемены, к которым я оказалась не готова, из-за большого резонанса в СМИ на меня началась травля. Она продолжается по сей день. Не скрою, у меня всегда было немало антипоклонников, но после старта моей сольной карьеры к ним подключились еще и коллеги по сцене. При этом я ведь никого не трогаю. Я просто делаю то, что мне нравится, и счастлива осознавать, что помимо меня результат моего труда оценивают миллионы. Вы знаете, я пережила слишком сильные эмоции, поэтому теперь меня действительно сложно обидеть.

- У Вас огромная армия поклонников, подписчиков в соцсетях. Самый приятный сюрприз/подарок, который Вы от них получали?

- Во-первых, спасибо большое всем, кто приносит цветы и подарочки на мои выступления. Мне всегда безумно приятно. Мне часто дарят мягкие игрушки. Но если честно, я больше всего люблю, когда мне пишут письма. Письма - это очень эмоционально и откровенно. Люблю после выступлений, уже дома, в тишине и абсолютной эйфории открывать конверты и доставать письма. Многие девчонки наносят духи на бумагу. Я ностальгирую, когда их читаю. Они поднимают мне настроение и мотивируют.

- Вы говорили, что нет людей, которые относятся к Вам равнодушно, - либо любят, либо ненавидят. А Вас этот факт радует?

- Конечно, радует. У меня почти 11 миллионов подписчиков, и далеко не все из них меня обожают. Но вы только вообразите: мои песни не ставят радиостанции, при этом они все мгновенно становятся хитами. Мне не нужны дополнительные анонсы моих новинок – один пост моментально разлетается по сети. Я устроила релиз своего первого альбома «Под звуки поцелуев» для подписчиков, и мне не нужно было для этого собирать толпища непонятных людей и устраивать презентации. Так что чем больше меня обсуждают, тем быстрее растет моя аудитория.

- Поклонники замечают, что раньше на фотографиях Вы чаще улыбались. Вы согласны?

- У меня был период, когда я и правда меньше улыбалась. К счастью, он закончился. Был момент, когда я пыталась заполнить душевную боль работой. Это, конечно, сказалось на моем здоровье. Несколько раз мне вызывали скорую, а потом я упала в обморок во время выступления на сцене концерта Big Love Show в Санкт-Петербурге. После этого неприятного инцидента я послушала врачей и на три дня легла в больницу, чтобы привести здоровье в порядок.

Сейчас все хорошо. Я полна сил, чтобы отправиться в свой гастрольный тур.

- Когда получается отдохнуть, как Вы расслабляетесь?

- Если представить мой идеальный выходной.... Во-первых, я бы выспалась. Хорошенько так поспала бы часов 8-9 — у меня такого не было давно. Потом я бы вкусно позавтракала, спокойно, никуда не спеша. Дома. Уделила бы время себе. Единственное место, где я могу остаться наедине с собой, – это моя квартира на 20-м этаже. Я почитала бы или посмотрела какой-нибудь классный фильм. Потом отправилась бы на встречу с друзьями или родными. Либо устроила бы себе день СПА. Или вообще отправилась бы куда-нибудь на самолете. А могла бы, наоборот, просидеть весь день дома, не выходя.

- Сейчас Вы свободны от отношений?

- Я не комментирую свою личную жизнь после определенных событий. В любом случае мне сейчас очень комфортно в принципе. Моя жизнь меня более чем устраивает. Каждое утро я просыпаюсь и первым делом благодарю жизнь за то, что она у меня именно такая. Ежедневно моя мечта исполняется каждую секунду. Это большое счастье и удача.

- Бузова-брюнетка – это временное явление? Не скучаете по блонду? И по Вашему опыту, кому в жизни проще добиться успеха – брюнетками или блондинкам?

- Я убеждена, что успех точно не зависит от цвета волос. Вот вам мой собственный пример. Будучи еще с другим цветом волос, я думала, что всегда буду блондинкой. Я была уверена, что ни за какие коврижки не сменю цвет волос. И что в итоге… Я даже не раздумывала, когда красилась в брюнетку. Никаких сомнений не было. Я приехала на очередные процедуры по уходу за волосами к своим любимым профессионалам, и за пару минут мы решили рискнуть. Мне очень комфортно в моём нынешнем цвете. Меня абсолютно устраивает моя внешность.

- Скоро Новый год. Какие у вас планы на этот праздник?

- Работать, работать и еще раз работать. В этом году я впервые буду работать в качестве певицы. Ура!

Фото предоставлены пиар-службой певицы.