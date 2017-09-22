Василий Чернов: На Земле нет ни одной никчёмной травки!

На фото Василий Чернов

Известная травница Елена Фёдоровна Зайцева передала свои секреты и умения внуку Василию, с которым корреспонденты Myslo встретились в Свято-Покровском Добром мужском монастыре.

Почему именно в этом монастыре? Да потому, что любила приезжать сюда Елена Фёдоровна, называла место «намоленным и благодатным», собирала в окрестностях целебные растения, обучала братию использовать их для различных надобностей.

По приезде в обитель обратили внимание на фундамент строящегося здания неподалёку от входных ворот.

— Братский корпус будет здесь, — пояснил настоятель монастыря игумен Антипа, вышедший нас встречать. — Нашёлся благодетель, дал денег на стройку. По благословению епископа Белевского и Алексинского Серафима, который постоянно оказывает всяческую поддержку, начали работу. Со временем думаем восстановить весь монастырский комплекс, найти бы только средства на это благое дело…

Возле храма Блаженного Алексия нас ждал высокий молодой человек в очках с сильными линзами, одетый по-походному. Таких обычно называют «ботаниками». Оказалось, ботаник и есть! Вернее, травник — тот самый Василий Васильевич Чернов! Поздоровались, познакомились, сходили на огород, где отец Антипа сорвал к обеду штук десять хрустких пупырчатых огурчиков с изрядно заросшей сорняками грядки.

— То, что многие считают сорняками, на самом деле — полезнейшие растения, — начал свой рассказ Василий. — Взять, к примеру, сныть. Преподобный Серафим Саровский во время 1000-дневного поста употреблял только зеленые стебли этой травы и родниковую воду. Батюшка называл растение «снедью», что дословно означает «вкусная пища».

Один из наиболее эффективных сборов для укрепления иммунитета, которые использовала бабушка, состоит из корней так называемых сорняков — лопуха, пырея и одуванчика.

— Василий, почему Вы решили встать на непростую стезю травничества?

— У нас по маминой линии этим делом до меня четыре поколения занимались, я — пятое. Причём с тульскими корнями: бабушкина мама, Ефросинья, родом была из деревни Ново-Перелесово Ефремовского района. Туда они с мужем, полным георгиевским кавалером, вернулись из Петербурга в 1918 году. Работали, попали под раскулачивание, прадеда посадили на 11 лет. После возвращения домой он очень быстро умер. Прабабушка одна поднимала восьмерых детей! В войну они все выжили только благодаря её знаниям о растениях, ими она и кормила, и лечила. Многих раненых бойцов подняла на ноги, перевязывая их вываренными в крапиве бинтами. Она успешно боролась также с детскими дизентериями во время эпидемии — поила больных отваром конского щавеля. Его, кстати, тоже сорняком считают.

— Какой Елена Фёдоровна Вам запомнилась?

— Бабушка была человеком совершенно необыкновенным, одновременно и очень доброй, и очень строгой. Она много ездила по стране, несла людям свои знания — выступала с лекциями, вела приём. Обязательно посещала в поездках церкви, помогала заболевшим монахам и священникам, участвовала в восстановлении храмов, при её участии открыт медицинский центр в Троице-Сергиевой лавре. Незадолго до ухода она была пострижена в монахини с именем Елизавета…

— Вам хватает знаний, полученных от бабушки и мамы?

— Я постоянно учусь, совершенствуюсь. Езжу на научные профильные конференции, являюсь внештатным сотрудником кафедры фитотерапии Университета дружбы народов. С этого года поступил в медицинское учебное заведение, чтобы изучать непростую науку — медицину. Вернее, целый комплекс наук о болезненных состояниях человека, их профилактике, диагностике, протекании и лечении. Уж коли Господь определил помогать людям, я буду делать всё честно.

— Кто собирает травы, Вы или помощники?

— Я с мамой моей, Людмилой Борисовной, — она давно и серьёзно занимается фитотерапией. Собираем с молитвой, честно, ведь это же для людей всё! Ложимся спать после двух ночи, встаём рано утром и — к пациентам, их много. Очень всё это непросто, устаём…

— А правда, что здесь, в Суворовском районе, есть редкие растения?

— Да, например, очанка, бессмертник, трёхцветная фиалка… А ещё — чёрная ольха, она за речкой Черепёткой растёт и в селе Зеленино. Если голова болит, достаточно приложить листик ко лбу, и всё пройдёт.

…Я очень люблю приезжать в Свято-Покровский монастырь. Тут место такое светлое, где духовно возрождаешься, куда приходишь с молитвой и чувствуешь себя как дома или у добрых друзей. Старших друзей.

— Где и когда следует собирать целебные травки-муравки?

— Их надо собирать как можно дальше от дорог, населённых пунк­тов и предприятий. Самые чистые растения растут там, где не берёт сотовая связь, мы в этом убедились. Выходить на сбор надо утром, когда роса уже высохла, когда шмели проснулись. Когда исчезают они — пора заканчивать сбор.

— Что бы Вы пожелали нашим читателям?

— Доброго здоровья и заботливого отношения к нашему большому общему дому — Земле. Помните, нет ни одной никчёмной травки, все они живые и созданы Творцом, чтобы помогать нам, людям.

Игумен Антипа, настоятель Свято-Покровского Доброго монастыря:

— В монастырях всегда была практика сбора лекарственных трав на случай болезни. Собирали те, что растут поблизости, далеко не ездили, потому что, как говорила Елена Фёдоровна, Господь всегда посылает людям те травки, что им нужны. Идёт, бывало, по селу, смотрит на растительность, которая перед домами. По ней определяла, чем хозяева болеют. Если, к примеру, спорыш в изобилии, значит, есть люди с больным позвоночником и суставами. Если пустырника много, значит, у кого-то больное сердце и гипертония. Огород чистотелом зарос? Живёт тут человек с кожными заболеваниями.

Она нам дала список дикорастущих съедобных растений. На случай голода, мало ли что случится… А пока у себя в монастыре мы перечную мяту посадили: если кто-нибудь из братии понервничает, пьёт её в смеси с другими травами — помогает. Чабрец развели на поле, скоро будем пить чай с ним, очень полезно.

Однако надо помнить, что травы не есть лекарство, а больше профилактика болезней, поддерж­ка организма! Лечить человека надо методами, которые научно обоснованы.