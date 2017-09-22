Когда из дома уходит жизнь: Заброшенная улица Металлистов

Фото автора и Дмитрия Дзюбина.

Дома, брошенные обитателями, умирают. Постройки на Металлистов, одной из старейших тульских улиц, наверняка не раз переживали клиническую смерть. Да и жизнь людей в последние годы там была, мягко говоря, своеобразной. В качестве жилья они были непригодны давно, люди ждали расселения много лет. Кто-то уехал более года назад, кто-то — буквально вчера.

Сейчас улица опустела, жилыми здесь числятся всего 5 домов. Четыре из них расселят, пятый останется в том же статусе, в котором есть сейчас, — говорят, крепкий еще.



Здесь были «Три богатыря».

Многие дома здесь пусты уже давно. Все, что в них оставалось, растащили, сожгли, переработали, вынесли. Некоторые рушатся прямо на глазах, обнажая мертвые внутренности. Эдакий «срез» неухоженности, равнодушия к городу и его истории, если хотите.

Но как бы там ни было, Myslo приглашает вас на прогулку по опустевшим домам исторического центра.

Попасть практически в любой из домов можно легко – двери открыты, не пугает даже доводчик 80-го уровня:

Вот интересно, когда люди собираются уезжать (так, чтобы насовсем), есть ли у них список вещей, которые они берут с собой в новую жизнь? Думается, есть. И у каждого он свой. Кто-то оставляет в старом доме почти все, уезжая с легкими сумками и легким же сердцем.

Другие забирают все до последней старой газеты.

Остов старого пианино похож на скелет:

Кажется, у всех без исключения жителей улицы Металлистов были дома старые коньки.

Кто-то мечтал о Париже. А вот куда уехал – история умалчивает.

Еще буквально вчера здесь гуляли:

Кто-то хорошо закупился в местном супермаркете:

А вот забавная квартира. Хозяин, кажется, немного замечтался и даже не успел собрать вещи. А что о нем подумают – не важно.

В другой квартире – забытый кем-то блокнот. В нем на десятках листов кто-то педантично и, наверное, с любовью записывал все манипуляции с автомобилем. Дата, пробег, операция: настоящая история болезни .

Последняя запись датирована 2016-м годом, когда хозяин поменял в своем железном коне «прокладку клап. кр.». На том всё.

С удобствами на Металлистов всегда было туговато, посему приспосабливались как могли. Вот вполне себе рабочий стул-унитаз:

Вот «душ», а точнее, просто отгороженный кусочек комнаты с куском линолеума на полу и полочкой для шампуня:

Надо ли говорить, что все «заброшки» на самом деле обитаемы. Вечерами они становятся приютом для подростков, выпивох и кладоискателей.

Последние разворотили все печи, вынули подоконники, кое-где даже подняли полы.

Минутка саморекламы. В нашем городе читают-таки «Слободу»!

Квартиры в старых домах были в большинстве своем коммунальные. Многие хотели выделиться, украшали жилье как могли:

Во дворах такой же бардак и запустение. Глаз зацепился за мебель

и «окно внутрь».

Кое-где люди все еще живут, то ли старожилы, то ли новоселы:

Машина на ходу, музыка из радиоприемника играет. Но коммуникации отрезаны, некоторые двери встречают замком, поэтому войти можно только через полностью разрушенное окно.))

Обещают, что улицу Металлистов ждет роскошное будущее. Будем надеяться!