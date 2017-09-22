город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Голосуем за лучшую тульскую гостиницу

Голосуем за лучшую тульскую гостиницу

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие гостиницы нашего города.

Напоминаем, что это НЕ рекламное голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какая гостиница в Туле вам нравится больше всего? Где вы посоветуете остановиться гостям нашего города? Какая гостиница самая уютная, чистая и с адекватными ценами? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые гостиницы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара гостиниц, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

23 октября мы подведем итоги голосования и назовем лучшую, самую «народную» гостиницу Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше останавливаться, какое место больше подходит для ночлега в Туле и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 16:02 0
Другие статьи по темам
Событие
Голосуем за лучшую тульскую гостиницу
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшая тульская гостиницагостиницы тулы
Василий Чернов: На Земле нет ни одной никчёмной травки!
Василий Чернов: На Земле нет ни одной никчёмной травки!
Детские центры Тулы: полезные занятия для вашего ребенка
Детские центры Тулы: полезные занятия для вашего ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.