Голосуем за лучшую тульскую гостиницу
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие гостиницы нашего города.
Напоминаем, что это НЕ рекламное голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Какая гостиница в Туле вам нравится больше всего? Где вы посоветуете остановиться гостям нашего города? Какая гостиница самая уютная, чистая и с адекватными ценами? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые гостиницы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара гостиниц, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
23 октября мы подведем итоги голосования и назовем лучшую, самую «народную» гостиницу Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше останавливаться, какое место больше подходит для ночлега в Туле и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.