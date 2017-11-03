Тамила Торшхоева: «Я заставляю полную смену отрабатывать, а это многим не нравится»

Событие мало чем примечательное, если бы не внимание со стороны околомедицинской общественности, поспешившей со всем усердием на различных интернет-площадках полить грязью нового топ-менеджера лечебного учреждения.

Тут, кстати, нужно напомнить, что эта «благословенная» должность в течение полутора лет была свободна: в кресло главврача никто садиться не спешил по причине ветхой материальной базы и регулярных нареканий к общей организации работы медучреждения.

В чем же суть претензий? Как сообщают доброхоты: «буквально через несколько дней Тамила Тухановна озвучила фамилии тех, с кем она не хочет и не может работать: из поликлиники практически сразу уволились пятеро врачей во главе с замглавврача по поликлинике Валентиной Львовной Виторской. Вместе с ними поликлиника потеряла пять медсестер… Ушли из медучреждения заведующая терапевтическим отделением Родионова, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Александр Баранцев, заведующая неврологическим отделением Стець. На место последней главврач тут же назначила 62-двухлетнего специалиста, выпускницу родного ей вуза, перебравшуюся в наш город из Москвы».

Тут бы впору, действительно, бить тревогу: кадры-то разгоняют! Да только на поверку «факты» оказались фикцией.

– Ну и с кого хотите начать? – выслушав «обвинительный приговор», Торшхоева готова по каждой персоналии дать ответ. – Если позволите, я бы первой выбрала Родионову, поскольку эта фамилия мне не была знакома.

Как выяснилось, заведующая терапевтическим отделением Нина Родионова покинула больницу в апреле 2017 года.

– Я тогда еще не знала, в какой стороне Тула находится, – улыбается главврач и тут же просит принести приказ об увольнении этой сотрудницы. Смотрим документ, действительно: уволена 21.04.2017 года.

Идем дальше: в списке понапрасну обиженных Торшхоевой – Ирина Владимировна Стець.

– Так она и сейчас работает, никуда не ушла. Да, больше не заведует отделением, но на то у нее есть причины личного характера, – недоумевает Тамила Тухановна.

По поводу назначения на пост заведующей неврологическим отделением «62-летней выпускницы родного вуза» (это про Ирину Шугаипову. – Прим. авт.), главврач предложила поговорить с Ириной Вадутовной. Через пару минут в кабинет зашла дама, отнюдь не 62-х лет от роду.

– Ну врут же. О том, что медобразование в Дагестане получила. Я на самом деле окончила Астраханский мединститут в 1989 году. Работала в Тамбове, в Норильске, в Москве. Теперь вот у вас, в Туле. А Стець так вообще мой приход с энтузиазмом восприняла, – охотно рассказывает кандидат медицинских наук Ирина Шугаипова.

Поговорили с главврачом и про Баранцева. Как писали некоторые источники, «одной из причин увольнения из больницы заведующего единственным в области отделением челюстно-лицевой хирургии Александра Баранцева были названы его возраст и невозможность соответствовать современным квалификационным требованиям и медицинским стандартам».

– А это уж полный вздор. В профессиональных качествах этого специалиста никаких сомнений у меня нет. И даже разговора на тему увольнения у нас с ним не было. Насколько мне известно, Александр Викторович ушел в частный бизнес. Он теперь возглавляет одну из известных в Туле стоматологических клиник. Тут мотивы и причины ясны, а конфликтов у нас не было, – настаивает Тамила Торшхоева.

Что же, проверить справедливость слов не трудно. Достаточно зайти на сайт названной коммерческой структуры. Так и есть: на посетителей интернет-ресурса клиники, широко улыбаясь, смотрит Александр Викторович Баранцев – главный врач стоматологии. Впрочем, позднее нам удалось поговорить и с самим доктором Баранцевым.

– Да, московские методы управления для Тулы оказываются жесткими. И назначение Торшхоевой только подтолкнуло меня к переходу в частную клинику, но сказать, что у меня с ней были конфликты, что она вынуждала или предлагала уволиться мне или моей дочери, я не могу. Это будет неправда, – пояснил Александр Викторович.

Равно как не было претензий и к возрасту специалиста. Да и говорить о преклонных годах Баранцева ой как рано.

– Меня постоянно пытаются уличить в том, что я прощаюсь с пенсионерами. И в пример приводят заместителя по поликлинической работе Валентину Виторскую. Я с уважением к Валентине Львовне отношусь, но ей уже было тяжело. И она ушла. К примеру, другой мой заместитель – по клинико-экспертной работе – Татьяна Барабаш имеет еще больший стаж, но она справляется со всеми поставленными задачами, – говорит Тамила Тухановна.

Позднее в поликлинике больницы №7, что на улице Коминтерна смотрит на Мосинский колледж, удалось пообщаться с самой Татьяной Егоровной. К слову, в этой должности она здесь трудится с 1978 года!

– Да, работать стало сложнее. Но ведь все делается для пациентов, – замечает собеседница.

– А такой огромный трудовой стаж Вам помогает или мешает?

– Если вы про возраст, то никаких претензий ко мне нет! – можно сказать, рапортует Татьяна Барабаш. – Я всю свою работу выполняю достойно, и потому никаких опасений по поводу моей востребованности нет.

– То есть Ваш возраст главного врача не смущает и никогда эта тема с Вами не обсуждалась? – уже, что называется, вопрос в лоб.

– Будьте уверены: нет! – со сталью в голосе говорит Татьяна Егоровна.

– Вы про возраст сотрудников, кто бы что ни говорил, не верьте, – говорит замглавврача по поликлинической работе Елена Ельтищева. – Кто справляется с работой, те продолжают трудиться. Я ведь знаю, что говорят про ушедших пенсионеров: мол, выжили их отсюда. Это не так! Не стану называть фамилий, чтобы не обидеть заслуженных людей, но когда память подводит, да и здоровье уже не то, уж лучше уйти, чтобы добрыми словами вспоминали.

– А молодым тяжело приходится?

– Нелегко! Перемены, конечно, пугают. Требования гораздо выше стали! Но и порядка прибавилось, – замечает Елена Ельтищева.

Тут самое время еще и про увольняющихся медсестер сказать. Кое-кто из них, поискав счастья на стороне, вновь вернулся в больницу. Как, например, акушерка смотрового кабинета Вера Рожкова.

– Тамила Тухановна меня остаться сначала уговаривала, но я никак не соглашалась. А когда захотела вернуться через месяц-полтора, то она приняла меня без упреков, – рассказывает Вера Николаевна.

Как гласит народная мудрость: против лома нет приема. Впрочем, нет его и против аргументов. Обвинения рассыпаются как карточные домики. Но зачем всё это: кому нужна буря в стакане воды? Место-то, как уже говорилось, не синекура, и отнюдь не медом намазанное.

– Так требования более жесткие людей не устраивают, – делится соображениями сама главный врач. А то, что Торшхоева – руководитель жесткий, признает практически весь медперсонал больницы. – Я что здесь наблюдала, когда пришла работать: уже к 14 часам сотрудники разъезжались по домам, – продолжает главврач. – Парковка к этому времени пуста, это притом что рабочий день был до 16:30. Я порядок навожу, заставляю полную смену отрабатывать, а это многим не нравится, да и, к примеру, совмещать не получается, вот и злословят.

Есть и еще одно соображение, чем так не ко двору пришелся новый руководитель. Тут Торшхоева вскидывает голову:

– Да, меня зовут Тамила Тухановна. И я понимаю, что такое сочетание имени и отчества для многих, мягко сказать, непривычно.

Впрочем, выяснять, откуда уши торчат, Тамила Торшхоева не собирается. Говорит, приехала сюда работать. Дел много: все беспокойное хозяйство благоустроить, выстроить работу каждого подразделения горбольницы, а во главу угла поставить качество оказания медицинских услуг.

Что удалось сделать за первые три месяца?

Для начала новый руководитель взялась за внешний вид вверенных ей объектов. Так, забор, ограждающий территорию стационара, своими силами починили, покрасили. Затем главврач обратилась в районную администрацию, чтобы перед въездом в больницу установили ограждающие столбики. И теперь машины, что прежде парковались на газонах, больше не развозят колесами по тротуарам грязь.

В поликлинике сейчас, хоть и косметический, но повсеместный ремонт: стены и батареи красят, а в раздевалке все вешалки, что называется, приведены в рабочее состояние.

Принципиальный «переворот» Торшхоева затеяла в работе регистратуры. Как сама говорит, чтобы у посетителей «головной боли» не возникало от визитов. Теперь это будет на современный манер – ресепшен. С диванами и кулерами. Всё лишнее – долой.

– Пациент должен не в сарай приходить, а в больницу. Не станут люди обращаться туда, где им не комфортно. Если у нас не захотят лечиться, значит, мы не будем выполнять госзадание, а отсюда и денег не заработаем, – поясняет Тамила Тухановна.

На первом этаже выделено место для колл-центра, куда будут поступать вызовы скорой помощи и врачей на дом. Справочная информация – тоже здесь. Ответы сотрудников на звонки пациентов будут фиксировать, чтобы затем их можно было анализировать: насколько вежливо, корректно, компетентно отвечали специалисты. Здесь же, на первом этаже поликлиники, будет принимать дежурный врач, попасть к которому можно без предварительной записи. Ремонт уже подходит к концу. Завершить реконструкцию регистратуры главврач обещает в течение месяца.

– Понятно, что все без изысков, но откуда же средства?

По словам Торшхоевой, рационально использовать средства не трудно, если работу систематизировать.

– 100 дней бывают у президентов и министров. И мне, конечно, очень приятно, что молва людская и мне их отмерила, – улыбается Торшхоева.

А еще она замечает, что первые результаты – это не ее личная, а всего коллектива заслуга. И если есть у кого вопросы, пожелания, предложения, пусть приходят к ней. Говорит, что готова к общению со всеми, потому что скелетов в ее шкафу нет.