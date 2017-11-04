Экомаркет «Мята» научит туляков готовить полезные и вкусные блюда

фото Алексея Пирязева.

Экомаркет «Мята» готов на практике доказать всем: вегетарианская кухня очень разнообразна и полезна.

Те, кто сам не знаком с вегетарианской кухней, зачастую мыслит стереотипами: «едят одну траву», «недополучают витаминов», да и вообще «все это невкусно». Не верьте! Вегетарианская кухня очень разнообразна, а самое главное – полезна.

Экомаркет «Мята» готов на практике доказать это и на минувшей неделе провел первый мастер-класс по приготовлению блюд вегетарианской кухни.

Даже если вы не сторонник вегетарианства, то побаловать себя и свою семью вкусными, необычными и, несомненно, полезными блюдами будет абсолютно нелишним.

На минувшей неделе профессиональный повар кофейни MR. CUP Анна Алдошкина детально рассказала и показала участникам мастер-класса, как приготовить свекольное ризотто из полбы и пудинг на кокосовых сливках с семенами чиа.

При слове «полба» многим вспоминается поп и его работник Балда, но что такое полба, известно далеко не каждому. Это вид пшеницы, который традиционно присутствовал в русской кухне. Полба содержит до 37% протеинов, в том числе 18 важных для организма аминокислот. Блюда из этого злака имеют тончайший ореховый привкус, нежный аромат, а кроме всего прочего, относятся к диетическим. Полба идеально сочетается с мясом, рыбой, грибами, овощами, большинством специй, пряностей и ароматных трав. Она нетребовательна к почвенному составу, а значит, для ее выращивания не применяются синтетические удобрения, так что продукт это безопасный и экологически чистый.

Легкий нежный десерт и неповторимый вкус – пудинг на кокосовых сливках с семенами чиа или шалфея испанского. Семена чиа отличаются прекрасным набором полезных витаминов, белков и минералов. Они практически не содержат жиров и холестерина. В составе семян чиа оптимальная пропорция омега-6 и омега-3 ненасыщенных кислот. Количество последних достигает 64%, чем не может похвастаться даже оливковое масло, они опережают многие продукты по содержанию калия, магния, селена и кальция. Кроме этого, отличаются антиоксидантным воздействием на организм.

За счет того, что пудинг готовится без термической обработки, можно побаловать себя и свою семью бесконечно полезным десертом.

Тем, кто пропустил мастер-класс, не нужно расстраиваться.

Во-первых, все подробности можно узнать в группе «Мяты», а во-вторых, это первый, но далеко не последний мастер-класс, который проводит экомаркет.

Кулинарные уроки в магазине будут проходить регулярно. О дате и времени можно узнать у продавцов, а также в соцсетях. Кроме того, можно и самим подать идею и стать инициатором мастер-класса.

Для Европы, а также крупных городов России, таких как Москва и Санкт-Петербург, экомагазины уже давно не диковинка. Но для туляков многие продукты, которые есть в экомаркете «Мята», пока еще в новинку, поэтому магазин регулярно проводит дегустацию своих товаров. Информацию об этом также можно почерпнуть в группе в соцсетях.

Экомаркет «Мята» Максимум пользы и полностью натуральный состав – именно по такому принципу отбираются продукты, которые оказываются на полках экомаркета «Мята».

Приверженцы здорового питания, вегетарианцы, аллергики, те, кто соблюдает диету или блюдет фигуру, да и те, кто хочет привнести что-то новое в свой привычный рацион, – всем в экомаркет «Мята». Заглянув сюда даже из любопытства, без покупки уйти будет нелегко.

Несмотря на скромные размеры магазина, от выбора буквально разбегаются глаза: бездрожжевой хлеб, бесконечное количество ореховых паст, урбеч (паста из сырых перемолотых семян), а также огромное количество видов хумуса, десятки вариантов по-настоящему полезных макарон, спагетти и круп, готовых миксов для здорового завтрака, незаменимая для вегетарианцев соя, натуральные заменители сахара, низкокалорийные, но от этого не менее вкусные шоколад, меренги и другие десерты и перекусы. Даже представлена лапша быстрого приготовления – без химии и консервантов!

Здесь же есть постные сыры, вегетарианские сосиски, колбасы, которые по вкусу оценит даже не сторонник такого питания!

Вы перекусываете на бегу? Да так делают практически все! Не лучше ли отдать предпочтение перекусам, которые не только утолят голод, но и принесут исключительно пользу? Причем не только взрослым, но и детям! И здесь как нельзя кстати будут натуральные чипсы из фруктов, морских водорослей, богатых йодом, или мякоти кокоса, разнообразные батончики из сухофруктов, ягод и орехов, а также льняные крекеры, цельнозерновые печенье и хлебцы. Удобно взять с собой в школу или на работу.

Надо быстро приготовить завтрак? Готовые смеси – гранолы – подойдут идеально. Достаточно просто смещать овсяные хлопья с йогуртом, творогом, молоком или соком и полезный завтрак готов.

От ассортимента каш разбегаются глаза: льняная, кедровая, конопляная и всевозможные злаковые миксы.

Для аллергиков в наличие имеются суперполезные завтраки из пророщенной гречки без глютена.

Нельзя мед и сахар, но сладкого все равно хочется? В экомаркете «Мята» есть решение – шоколад на пекмезе – вываренном сиропе из фиников. Необычный и запоминающийся вкус и при этом никакого вреда для организма!

Сбылась мечта тех, кому нельзя шоколад. В «Мяте» есть уникальный шоколад, в составе которого только кэроб, какао масло и молоко. Не содержит сахар, подсластители, кофеин и глютен. Очень вкусно.

Кроме этого, в «Мяте» есть шоколад на меду и даже с лепестками цветов!

Настоящая находка для мам, чьи дети отказываются есть что-то, кроме макарон, – цветные безбелковые макароны с добавлением ягод и овощей. Нежный необычный вкус яркого блюда соблазнит даже самых привередливых малышей!

Нут – это отдельная тема для разговора. Для вегетарианцев это настоящая находка. Он абсолютный чемпион по содержанию растительного белка. Огромный выбор закусок из нута в два счета решит проблему приготовления вкусного и полезного блюда без мяса.

Нехватку цинка вегетарианцы восполнят с помощью цельнозерновых смесей, полбы и зерновых проростков. Они тоже есть в экомаркете в большом количестве. А заменить коровье молоко и яичный белок можно соевым молоком и тофу.

Кстати, всегда в наличие соевая сгущенка, майонез и кетчуп.

Растительное молоко без опасения можно добавлять в мюсли или кукурузные хлопья, использовать в выпечке или в приготовлении пищи, добавлять в коктейли или просто употреблять в чистом виде, в том числе людям с непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.

Есть сладкое и выпечку и не толстеть – думаете, мечта? С экомаркетом «Мята» теперь это абсолютная реальность. Бездрожжевые сушки, соломка на фруктозе и печенье из цельнозерновой муки, трубочки из скрученного яблочного пюре, нежные меренги и вкуснейший муссовый мед.

Любите выпечку и хотите самостоятельно приготовить необычный десерт? На прилавках «Мяты» богатый выбор муки: кокосовой, соевой, из семян амаранта, конопли и расторопши. Низкокалорийные джемы и сиропы прекрасно дополнят кулинарные шедевры.

Но надо заботиться не только о здоровье изнутри, но и снаружи! В экомаркете «Мята» вы найдете косметические экосредства только из натуральных компонентов, которые бережно и эффективно ухаживают, сохраняют и защищают кожу и волосы.

Большой ассортимент бессульфатных и твердых шампуней, бальзамов и масок, которые придадут волосам здоровый блеск и не вызовут раздражения даже у обладательниц самой чувствительной кожи. Также в наличии популярные сегодня альгинатные маски.

Для нежной детской кожи – специальная линейка косметики без отдушек и синтетических ароматизаторов: натуральное мыло, шампуни и кремы.

Хозяйки, заботящиеся о чистоте дома и здоровье своих родных, найдут в «Мяте» органические средства для уборки – безопасный отбеливатель и стиральный порошок без фосфатов, экологически чистые средства для мытья посуды и натуральное мыло. Они полностью состоят из натуральных компонентов, не содержат вредной химии и безопасны даже для малышей.

Это далеко не полный перечень продуктов, которые есть в наличие экомаркета «Мята». Ассортимент постоянно обновляется.

Есть возможность заказать доставку покупки по Туле.

Экомаркет «Мята»: Тула, пр. Ленина/Агеева, 80.

Телефоны: 8-903-845-13-86, 8-920-760-77-11.

Экомаркет работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

vk.com

instagram