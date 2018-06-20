Главные тульские спортивные события этого лета

Пока все отмечают выход из группы российской сборной по футболу, публикуем главные спортивные события нашего региона.

Нашей стране в этом году выпала честь проводить масштабный праздник спорта — Чемпионат мира по футболу 2018. Сегодня все жители Российской Федерации отмечают две яркие победы наших футболистов.

Тем временем в Тульской области тоже проходят яркие спортивные события, на которые вы точно сможете попасть и увидеть все происходящее вживую. Myslo отобрал несколько из них.

Когда: 16−23 июня, суббота-суббота (первая часть чемпионата)

23 июня, суббота, 13.00 (открытие второй части чемпионата)

Где: Мясново, аэродром, Тула, ул. Чмутова, 162-а

Для посетителей вход свободный.

С 16 июня состоялось официальное открытие первого для Тулы Чемпионата по моторным видам сверхлегкой авиации. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов страны. В программе показательные выступления мотопарпланов и паралетов, во второй части чемпионата состоятся полеты дельталетов, самолетов и автожиров. Полеты проходят ежедневно с утра и до вечера, после 18.00 гостей ждет особая программа из аэродромных зрелищных упражнений.

Когда: 24 июня, воскресенье 11:00

Где: Тула, аэропорт Клоково

Вход свободный



24 июня состоится десятый шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». На мероприятии выступят авиамоделисты из Москвы, Подмосковья, Вологды, Ярославля, Брянска, Ростова-на Дону, Краснодара, Сочи и др. В программе: полеты моделей самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями, с размахом крыльев более трех метров, воздушная акробатика, воздушный бой более 20 моделей самолетов в одном пространстве, парные полеты с применением пиротехники. Также гостей ждет выступление Вивы Скрипки.

Когда: 20 июня 2018, среда, до 21.00

Где: Сквер имени 30-летия ВЛКСМ

Новомосковск, Сквер имени 30-летия ВЛКСМ

Вход свободный

Сегодня в Новомосковске проходит этап Всероссийской акции по выполнению норм ГТО, принять участие в мероприятии может любой желающий вне зависимости от возрасти и уровня подготовки. В программе: челночный бег, прыжок в длину с места, рывок гири, подтягивание, отжимание, пресс, наклон вперед.



Отличная возможность проверить свою физическую форму в формате отдыха, в компании семьи, друзей и коллег. Для официального зачета по нормативам комплекса ГТО необходима медицинская справка и УИН, который можно получить на портале www.gto.ru

Когда: 27 июня в 12.30 (открытие турниров) — 1 июля в 19.00 (закрытие)

Где: «Золотой осетр», парк-отель

Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество

Цена: 300 р. — трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля

В программе Конгресса сразу несколько крупных соревнований, в которых примут участие сборные Пермского края, Республики Татарстан, Москвы, Московской области:

Финал Командного первенства России до 12 лет

Финал Командного чемпионата России

Кубок России

Ежедневно после 18.00 для гостей будет работать дополнительная программа игр и развлечений

Когда: 21−22 июня, четверг-пятница, 10.00, 16.00

Где: ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, СДЮШОР, МУДО

Тула, Тимирязева ул., д. 101 корп.1

Вход свободный

21 июня состоятся сразу два крупных события в мире велоспорта — Первенство России и Всероссийские соревнования. Соревнования пройдут на треке среди юношей и девушек. В состязаниях примут участие около 200 сильнейших спортсменов из различных регионов России. Спортсмены будут состязаться в нескольких спортивных программах: командная гонка преследования, командный спринт, гит на 200 м. с хода, спринт, гит 500 м. с места и групповая гонка скретч.

Где: Деревня Хомяково, Тула, Хомяково

Когда: 30 июня, суббота, 12:00

Вход свободный

Этот фестиваль, на первый взгляд не связан со спортивными событиями, тем не менее, он имеет большое значение в мире конного спорта. Все великие люди, от богатырей до полководцев, были кавалеристами к тому же конюшня «КСК Арсенал», на территории которого будет проходить сам народный фестиваль, находиться неподалёку от древней царской дороги, это одна из причин расположения площадки фестиваля. Пока в фестивале небольшая конная программа, но, в будущем, по словам представителя конного спорта, она станет более расширенной.

III этап

Где: Венёв, площадь возле КРЦ Рандеву

Когда: 23 июня, суббота 17.00

IV этап



Где: Узловая, Парк Машиностроителей

Когда: 30 июня, суббота 17.00

Вход свободный

23 июня и 30 июня состоятся очередные два тура фестиваля уличного спорта и искусства «Мастера стилей». По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити. В программе умопомрачительные выступления участников тура, конкурсы и мастер-классы по различным направлениям уличного спорта, яркие и шокирующие произведения уличных художников.

С 1 июня по 31 августа в рамках спортивной программы запланированы открытые тренировки по воркауту и серия мастер-классов по экстремальным направлениям. Подробности здесь.