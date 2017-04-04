Памяти Евгения Евтушенко

Первого апреля не стало человека, который точно знал, почему «поэт в России больше, чем поэт». Умер Евгений Александрович Евтушенко.

В 1957 году в одном из периодических изданий были опубликованы его строки, названные позже «программными»:

Большой талант всегда тревожит.

И, жаром головы кружа,

Не на мятеж похож, быть может,

А на начало мятежа.

Рубеж 50−60-х годов прошлого века и стал тем самым «началом мятежа», охватившим довольно «пресный» литературный мир страны Советов. На фоне хрущевской «оттепели» быстро и споро составилась целая «обойма» молодых поэтов-мятежников. И Евтушенко — в первых рядах этих поэтов! Вместе с Андреем Вознесенским, Белой Ахмадулиной и Робертом Рождественским. Были они все необычные, со своим, незамутнённым советской пропагандой взглядом на события, со своим поэтическим языком, доселе неслыханным…

И, что удивительно: общество, стало прислушиваться к их голосам!

Их стихи переписывали друг у друга, цитировали при каждом удобном случае, перекладывали на музыку и пели; фотографии молодых отечественных дарований висели на стенах у каждого второго гражданина страны советов, числившего себя в рядах интеллигенции…

Пожалуй, ни один смотр художественной самодеятельности, конкурс чтецов, певцов и народных театров не обходился без того, чтобы там не прозвучали произведения кого-либо из четвёрки поэтов-«мятежников».

…Я помню, какую бурю восторга вызвал у зрителей спектакль театра Дворца культуры профсоюзов по поэме Евтушенко «Братская ГЭС», поставленный Зоей Васильевной Григорьевой и Евгением Ивановичем Крючковым. Один за одним выходили на сцену самодеятельные актёры, чтобы рассказать историю, написанную Евтушенко. И казалось, что не стихи они читают, а делятся своими, глубоко личными бедами и радостями…

Стихи под сводами храма

Евгений Александрович много ездил по стране, несколько раз выступал перед тульскими слушателями. Оказываясь в наших краях, он старался непременно заехать в село Тёплое, откуда родом была любимая няня, Анна Никитична Маркина, воспитавшая его. И именно сюда приехал 25 мая 2015 года, когда в России отмечают «День славянской письменности». Чтобы почтить память любимого человека, сходить на могилку и в храм, куда Анна Никитична перед смертью передала несколько старинных икон.

Ещё до приезда поэта в село, настоятель Иверского храма, протоиерей Валентин Дудин — давний поклонник творчества Евгения Александровича, — предложил ему выступить перед прихожанами. И тот с радостью согласился!

По словам отца Валентина, для того чтобы выступление Евтушенко могло состояться в помещении храма, он обращался за разрешением в высшие церковные инстанции и получил благословение Владыки Серафима — Епископа Белевского и Алексинского, а также Митрополита Тульского Алексия.

Отец Валентин Мы очень рады были поддержать Евгения Александровича, — продолжил свои воспоминания священник. — Ведь вся его поэзия имеет духовно-нравственные корни, у него нет не нравственных стихов. Про отношения с Богом, про свою веру он говорил так: «Отец Валентин, поймите меня, я человек не культовый. В каком плане? Я верю в Бога, чувствую, что Он всегда со мной, вижу, как Он мне помогает, как Он меня любит… Но не могу я на виду у всех класть поклоны, постоянно осенять себя крестом». Хотя, заходя в наш храм, Евгений Александрович осенял себя крестным знамением. На критику этого большого поэта от «патриотов» я бы ответил, что Евтушенко — человек мира. Его пребывание в США — культурно-дипломатическая, духовно-нравственная миссия. Личность Евтушенко настолько многогранна, он настолько обогащал своим творчеством каждого человека — это видно особенно сейчас, по реакции людей после его ухода. Действительно, «поэт в России — больше, чем поэт». Хочу добавить к сказанному, что Евгений Александрович Евтушенко — человек эпохи, весь двадцатый век отразился в его стихах…

Тамара Владимировна Шекшуева-Георгиевская, краевед, председатель Тульского историко-краеведческого общества Не верится, что два года прошло со дня нашей встречи в Тёплом. Воспоминания настолько ярки, будто всё происходило если не вчера, то позавчера. Какие впечатления от общения с Поэтом? Восторг, изумление, восхищение, то и дело ловила себя на том, что в глазах слёзы стоят. Слёзы радости от встречи с человеком, который сам по себе — огромное явление! После его выступления в храме встреча продолжилась в неформальной обстановке, у настоятеля о. Валентина. И опять удивление! В общении он прост. Понимаете, совсем прост, как будто и не знаменитость мировая, а сосед по даче. Исключительно умён, со светлым чувством юмора. Поразила его неутомимость, энергичность, жизненная сила: Евгений Александрович был бодр, словно и не было утомительного двухчасового выступления. Расстались совершенно друзьями! Он был серьёзно настроен приехать с женой — на Бежин луг и в Тургенево, узнав о здешнем музее. Мы очень ждали его, приготовили комфортное для отдыха место… Но в скором времени Евгения Александровича пригласили с концертами на Дальний Восток, и поездка, как он рассказал в телефонном разговоре, была очень утомительной. Ещё пару раз созванивались, он говорил о намерении побывать на Бежином лугу, чтобы «отдохнуть душой и телом»… Не сложилось… Светлая ему память.

Не для министров

О вечере поэзии в храме иконы Иверской Божьей матери написали многие российские СМИ. Хочу привести отрывок из статьи, опубликованной в газете «Новые Известия»:

«В этот солнечный день в сельской церкви, где звучал голос Евтушенко, где звучали слова поэта о любви, не было официозного масштаба, чиновничьей фальши и тени околопатриотичного распила. Может быть, поэтому ни один крупный областной начальник не появился в храме и не поприветствовал всемирно известного поэта. Даже местный министр культуры не снизошел. Впрочем, у нас теперь такие министры культур, что к ним и вопросов нет. Поэтому, наверное, оно и к лучшему, что большие начальники не появились. У них свои мероприятия, бюджеты и откаты. А у поэта — свои встречи с народом, который любит его поэзию».

…Много пишут и ещё будут писать и говорить о творчестве Евтушенко, о личности его. Но есть факт, который не вызовет сомнения: без Евгения Александровича представить себе культурную жизнь СССР второй половины 20 века трудно. Невозможно!

«Идут белые снеги…»

Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,

растворяясь вдали,

словно белые снеги,

идут в небо с земли.

Идут белые снеги…

И я тоже уйду.

Не печалюсь о смерти

и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,

я не снег, не звезда,

и я больше не буду

никогда, никогда.

И я думаю, грешный,

ну, а кем же я был,

что я в жизни поспешной

больше жизни любил?

А любил я Россию

всею кровью, хребтом —

ее реки в разливе

и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,

дух ее сосняков,

ее Пушкина, Стеньку

и ее стариков.

Если было несладко,

я не шибко тужил.

Пусть я прожил нескладно,

для России я жил.

И надеждою маюсь,

(полный тайных тревог)

что хоть малую малость

я России помог.

Пусть она позабудет,

про меня без труда,

только пусть она будет,

навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,

как во все времена,

как при Пушкине, Стеньке

и как после меня,

Идут снеги большие,

аж до боли светлы,

и мои, и чужие

заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.