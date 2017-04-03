Туляки выбрали три лучших фастфуд-заведения

По мнению жителей Тулы, вкуснее всего кормят в McDonald`s.

С 03 марта по 03 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший фастфуд-ресторан или кафе в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за любимое заведение, и стать одним из народных экспертов, проверивших все плюсы и минусы на себе.

Вот какой результат получился на семнадцать часов дня 03 апреля:

Всего было отдано 5 019 голосов.

Победителем голосования стал McDonald`s — он набрал 1159 голосов!

Второе место туляки отдали KFC - эти рестораны набрали 1063 голоса.

Ну, а 967 голосов и третье место завоевал Burger King.

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Рестораны, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Вот полный рейтинг фастфуд-заведений Тулы и области, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:

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