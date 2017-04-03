Туляки выбрали три лучших фастфуд-заведения
По мнению жителей Тулы, вкуснее всего кормят в McDonald`s.
С 03 марта по 03 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший фастфуд-ресторан или кафе в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за любимое заведение, и стать одним из народных экспертов, проверивших все плюсы и минусы на себе.
Вот какой результат получился на семнадцать часов дня 03 апреля:
Всего было отдано 5 019 голосов.
Победителем голосования стал McDonald`s — он набрал 1159 голосов!
Второе место туляки отдали KFC - эти рестораны набрали 1063 голоса.
Ну, а 967 голосов и третье место завоевал Burger King.
Поздравляем победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Рестораны, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Вот полный рейтинг фастфуд-заведений Тулы и области, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:
|
McDonald`s
|
1159
|
KFC
|
1063
|
Burger King
|
967
|
Крошка Картошка
|
865
|
Subway
|
632
|
Кебаб-тун
|
333