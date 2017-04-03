город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших фастфуд-заведения

Туляки выбрали три лучших фастфуд-заведения

По мнению жителей Тулы, вкуснее всего кормят в McDonald`s.

С 03 марта по 03 апреля мы проводили на Myslo голосование за самый лучший фастфуд-ресторан или кафе в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за любимое заведение, и стать одним из народных экспертов, проверивших все плюсы и минусы на себе.

Вот какой результат получился на семнадцать часов дня 03 апреля:

Всего было отдано 5 019 голосов.

Победителем голосования стал McDonald`s — он набрал 1159 голосов!

Второе место туляки отдали KFC - эти рестораны набрали 1063 голоса.

Ну, а 967 голосов и третье место завоевал Burger King.

 

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

 

Рестораны, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Вот полный рейтинг фастфуд-заведений Тулы и области, который создали своими голосами вы - пользователи Myslo:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

McDonald`s

1159

KFC

1063

Burger King

967

Крошка Картошка

865

Subway

632

Кебаб-тун

333

 

3 апреля, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших фастфуд-заведения
Место
Тула
Прочее
народное место mysloфастфудголосование
Памяти Евгения Евтушенко
Памяти Евгения Евтушенко
Начальник отдела защиты прав потребителей в Туле: как вернуть некачественный товар
Начальник отдела защиты прав потребителей в Туле: как вернуть некачественный товар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика