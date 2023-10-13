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Ольга Кузьмичева: о театральном променаде, шпионской истории и улице детства

Ольга Кузьмичева: о театральном променаде, шпионской истории и улице детства

Сегодня свой юбилей отмечает заведующая литературной частью Тульского академического театра драмы Ольга Николаевна Кузьмичева.

Представить тульский театр без Ольги Николаевны — дело невозможное. Она из того поколения, для которого театр много больше, чем сама жизнь. Ольга Кузьмичева и сейчас такая же максималистка в отношении всего, что касается тульского театра.

Настоящее волшебство

— Завлит — это ученый секретарь, — говорит Ольга Николаевна о своей профессии. — Моя задача — читать пьесы, быть в курсе имен появляющихся новых авторов. А еще моя обязанность — сохранять память о людях, которые служили в нашем театре. Хочется всех увековечить, ведь театр — такое искусство: сегодня есть, завтра нет.

О тульском театре Ольга Кузьмичева знает всё. Результатом чего в этом году стал уникальный цикл экскурсий «Театральный променад». Тула ведь город туристический? Вот и театральная Тула получила свои туристические маршруты. Оказалось, тулякам очень интересно услышать из первых уст театральную историю своего города. Так что, можно сказать, Ольга Кузьмичева — автор одного из самых ярких туристических маршрутов этого года.

Экскурсия начинается на ступеньках драмтеатра, а затем пролегает по окрестным кварталам. Объектов множество: здание бывшего драмтеатра — нынешняя филармония, Дом Дворянского собрания, где проходила премьера пьесы Толстого «Плоды просвещения». Дом на Гоголевской, где Толстой встретился с самим Станиславским. А еще — дома в районе улицы Фридриха Энгельса, где когда-то жили преимущественно актеры драмтеатра. Они так и назывались — театральные дома.

«Знаю про тульский театр сороковых годов столько, как будто сама тогда жила», — говорит Ольга Николаевна.

В 1938 году в Туле была раскрыта целая шпионская организация из 11 человек, работавшая в пользу Японии, Польши и Германии. Подробности этой истории удалось установить в тот короткий промежуток времени, когда вдруг стали доступны для исследователей архивы КГБ.

3y3Rr-CZYn8.jpgСувенирная карточка спектакля из репертуара 1939 г. «Мой сын».

«Там были не только артисты, — рассказывает Ольга Кузьмичева, — но и билетер, главный режиссер, режиссер. Потом пришел Берия; были, видно, сигналы о злоупотреблениях. Следователи, которые вели дела, сами попали под следствие. Но к этому моменту четверых женщин уже расстреляли, в том числе исполнительницу роли Анны Карениной Анну Сергеевну Томашевскую. Остальные отделались легким испугом. Мужчин из-за какой-то специфики еще держали под следствием и потом выпустили на свободу».

Своим первым ярким театральным впечатлением она считает «Аленький цветочек» в ТЮЗе.

«Не знаю, в каком это классе — втором или третьем… Еще балкон был. Опоздали, и, когда зашли, через какое-то время вдруг этот аленький цветок вспыхнул, как фонтан „Каменный цветок“ на ВДНХ. Меня так это потрясло. Какое-то счастье, свет, волшебство, о которых рассказывала бабушка Ульяша. И видно, тогда у меня сформировалось ощущение, что театр — это другой мир, с уникальными отзывчивыми людьми».

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Спектакль «Тульский секрет» — легенда тульской сцены 1970-х годов.

Знаковые для нее события в драмтеатре — «Пять вечеров» по пьесе Володина («Очень тонкий был спектакль…») и «Варшавская мелодия» с Римой Асфандияровой и Александром Михайличенко. Этот спектакль потом из старого здания был даже перенесен на новую сцену.

«Сейчас ведь вообще про любовь не говорят. Или говорят, но в очень утилитарном понимании. Когда-то я писала работу, как живет и почему умирает спектакль. Живут долго спектакли, где затронуты человеческие взаимоотношения, меньше социального, привязки ко времени, нет вводов новых актеров. Потому что наигранные на репетициях связи должны сохраняться».

Назад, в Тулу

Ольга Кузьмичева занималась в театральном кружке у актрисы драмтеатра Людмилы Левченко. Но с карьерой актрисы свое будущее не связывала.

«Я себя реально оценивала. Актриса должна быть статная — как Ермолова».

Потом их, школьников, отправили на практику на завод «Красный Октябрь». Работала токарем, и это окончательно сформировало решение пойти в театр, где люди бережно относятся друг к другу. «Мне показалось, что театровед — это то, что мне надо».

На театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии поступила со второго раза.

«Помню, тогда все казалось, что нас не так учат, мало дают практики жизни, и я со второго курса работала мебельщиком-реквизитором в Театре комедии. Театр комедии был без сословных разниц. Все актеры дружили с реквизиторами, устраивали общие праздники. Я ездила с театром на гастроли. Так Господь меня устроил, что те люди, с которыми я сталкиваюсь и общаюсь, входят в мой круг и не уходят. Везде, во всех городах».

По распределению она уехала в Вологду, в управление культуры.

«Это просто Сухово-Кобылин», — вспоминает сейчас Ольга Николаевна те времена. Такое же, как в пьесах классика, здание соляного склада, присутственные места буквой «П», своды, комната на 27 человек.

«Мне дали койку в общежитии на льнокомбинате. До дома ходил только один автобус, но если вовремя не придешь, следующего ждать неизвестно сколько. А на улице холодно. Но опять же — замечательные люди, друзья, которые навеки».

Потом в местный театр приехала разбираться в конфликте делегация ВТО России во главе с театроведом Элеонорой Матвеевной Красновской. Разговорились, и она вдруг удивилась: «А что вы не в Туле? У вас такой замечательный режиссер там».

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Строительство нового здания драмтеатра.

По словам Кузьмичевой, именно Красновская порекомендовала ее Рафаилу Павловичу Рахлину. Так в 1981 году она вернулась в Тулу. Рахлина тогда знала вся Россия. Он был человеком очень эмоциональным, прекрасно выступал: ему был дан дар слова, он умел влиять на аудиторию.

«Рахлин здорово начинал в Туле, поставив очень популярную тогда пьесу „Верхом на дельфине“, — у нас она называлась „Возраст расплаты“, где Николай Казаков играл журналиста Егора Ковалева. Это было все новое. Новые ритмы, новый герой. И потом, еще новое здание театра… На открытии нового здания театра я была. Помню, был безумный спектакль „У времени в плену“. Солдаты по всем проходам — они были участниками этого действия. Запах кирзовых сапог. Все 1400 мест заняты. Спектакль был про революцию, про войну, советскую власть, но прошел очень мало».

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Спектакль «Почем фунт лиха», по мнению О. Кузьмичевой, стал одним из самых ярких событий в истории театра в восьмидесятые годы.

Во времена Рахлина ставились спектакли, которые и по сей день остаются рекордсменами зрительской популярности, — «Характеры» Шукшина, «Тульский секрет». В девяностые годы случилось невероятное: Рафаил Павлович вернулся в Тулу, чтобы вновь поставить свой легендарный спектакль, — теперь под литерой «Тульский секрет-2». Правда, судьба его оказалась не столь оптимистичной. Да и сами девяностые были непростым периодом в жизни, многим стало не до искусства.

«Если говорить о нашем театре, то у нас благодатный климат. Но есть испытания, связанные с колоссальным уходом людей, которые определяли облик коллектива. Нет другого такого театра в России, в котором за короткое время в таком количестве уходило бы столько ведущих актеров, художник-постановщик, художественный руководитель… Конечно, это везде так, в каком-то смысле естественный процесс. Но у нас это случалось в одночасье.

При всем при этом сохраняется определенная профессиональная планка, определенная культура, которая гарантирует, что зритель не будет разочарован».

О Гагарине и Георгии Победоносце

О себе Ольга Николаевна рассказывает, что их семья жила в Заречье, на улице Штыковой, 158.

«Дом стоял на самой верхней точке бугра. Прямо перед ним росли две липы, клен, а сад выходил на пруд, который назывался Ямы. Зимой на новый год катались с горки — до самых рельсов на Максима Горького. У нас огромный был сад, 25 деревьев. Деревня в городе, наверное, я так теперь понимаю. Школа 28-я в пяти домах от дома. Маленькая школа, двухэтажная, старого образца. Там еще в войну госпиталь был. Я даже в первом классе заблудилась. Стою на первом этаже, а там две двери — я в одну вышла, в другую вошла. Меня спрашивают: „Девочка, что ты плачешь?“ — „Я потерялась“. — „А кто твоя учительница?“ — „Антонина Ивановна“.

Утром и вечером по булыжной мостовой водили коровье стадо — тогда все держали живность. Мы кур держали. Это сейчас мы в доме живем, и мало кто друг друга знает, а на улице знали друг друга все. Прямо наискосок от нас жил будущий муж знаменитой актрисы Веры Васильевой Владимир Ушаков.

С годами мало что тогда менялось. Мебель стояла до тех пор, пока не превратится в рухлядь, приданое еще бабушкино сохранялось: подзоры на кроватях, задушки, красивые вязаные скатерти, портретики вышитые. Стол круглый был, за которым по праздникам собирались гости, а в остальные дни я делала уроки. Помню, стол все время качался, было неудобно.

Все слушали радио. У нас такая тарелочка черная стояла дома. Оперы, спектакли, романсы... А еще была передача, которая начиналась словами: «Здравствуйте, дорогие советские друзья! Говорит Пекин...» А на Хопре, как сейчас помню, сидел старый китаец, который делал фонарики, вееры».

О тех временах она вспоминает песню «Едут новоселы…», на которой росла, и полет Гагарина.

«Это было что-то фантастическое. Настоящий восторг. Вот то, что показывают по хронике, — действительно так. Все выбегали из дома, обнимались, кричали, бежали по улицам. Переполняла гордость, что это наш человек первым полетел в космос! Мы же всегда и во всем должны быть первыми. В школе тогда говорили: «Дети, кто ходит в церковь? Гагарин в космос полетел. Никого он там не видел. Придите домой, скажите...»

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Маршруты театрального променада. Дом во дворе церкви Серафима Саровского когда-то называли актерским домом.

Между тем с церковью у нее были другие отношения. Бабушка была верующей, ходила в церковь, и Ольга ходила вместе с ней. Несмотря на то, что папа в горкоме работал, всегда в зале (большая комната в Туле залой называлась), висели иконы. На всех старых семейных фотографиях есть эти иконы. Никогда не снимались. Пасха святилась всегда.

«Папе дали квартиру, когда я была в пятом классе. Папа был из деревни, но от деревенского человека в нем осталась разве что общительность. Очень начитанный, вежливый, тактичный всегда. Они с мамой сказали себе: «Давай посмотрим мир». И все время ездили в походы — по Волге, по Днепру.

А я была очень впечатлительной. У меня была своя Арина Родионовна — баба Ульяша. Из семьи погорельцев — Бочарниковых, которых насильно вселили к нам в частный дом, в цокольный этаж. Мне очень нравилось имя Ульяша, я даже хотела, чтобы мне поменяли имя. Баба Ульяша когда-то была у богатых в гувернантках и знала огромное количество рассказов, сказок, историй. Помню, рассказывала про драконов, которые в трубу вылетают. Я так сейчас понимаю, что это был рассказ о том, как Георгий Победоносец спасал царевну от змия».

Ольга Николаевна и сейчас старается быть в курсе всех событий, которые происходят в нашем театральном мире. Очень часто звонишь и слышишь в ответ: мол, еду в Москву на спектакль или возвращаюсь со спектакля. Не по должности, хотя и в связи с этим тоже. Просто потому, что интересно, хочется увидеть своими глазами. Это очень редкое качество — уметь удивляться, быть всегда открытой миру, в котором, как в сказке, происходят удивительные вещи. Ведь театр — не больше и не меньше жизни. Он и есть жизнь. Один известный драматург нас в этом уверял.

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Автор:
сегодня, в 14:42 +1
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