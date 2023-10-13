Контрольная закупка Myslo: пробуем замороженную пиццу

В проекте «Где поесть» мы рассказываем и показываем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. А еще — пробуем еду. Оцениваем субъективно, но честно.

Сегодня у нас в меню — замороженные пиццы из тульских супермаркетов и служб доставки. Включаем духовку на разогрев и вперед!

Замороженные пиццы — прекрасный вариант для тех, кому сегодня совершенно некогда готовить. Конечно, это не полноценный ужин для семьи и не для приема гостей, разве что внезапных. Но хорошая пицца-выручалочка в морозилке обязательно должна быть. А вот какую положить в холодильник про запас, сейчас выясним. Мы выбрали пять пицц с мясной и колбасной начинкой.

Вот что мы купили:

Вес: 360 г.

Цена: 399 руб.

Знакомьтесь, пицца «Пепперони» от сервиса «Самокат», замороженная. В красивой яркой коробке, упакована достойно.

В начинке заявлена моцарелла, колбаса салями, томаты, чеснок и специи. Готовить лучше в духовке — 11-13 минут, можно и в микроволновке.

Внутри коробки — пицца в пленке. Все чисто и аккуратно.

На вид начинки немного. Посмотрим, что будет дальше. Мы выпекали «Самокат» в духовке, ровно 12 минут.

Особого впечатления пицца на нас не произвела. Начинка оказалась не такой уж и бедной, вкусные соусы, достаточное количество сыра. Но ничего особенно не запомнилось, кроме слишком сухого теста. Край слишком широкий и невкусный. Тесто, на наш взгляд, не совсем подходит для пиццы. Серединку съели, краешек выбросили. Пицца от «Самоката» — невзрачный середнячок.

Наша оценка: 3,5 из 5.

Вес: 400 г.

Цена: 540 руб.

Пицца «Пепперони» от Zotman упакована в солидную крепкую коробку — точно не помнется при доставке.

Основа здесь уже отпеченная, начинка — почти такая же, что и в пицце от «Самоката»: томатный соус, моцарелла, колбаса пепперони (к слову, ее состав тоже подробно расшифрован на упаковке), специи.

На вид — прекрасная, с богатой начинкой пицца, тоже упакована в пленку и не требует разморозки.

Выпекать эту пиццу нужно только в духовке, 11 минут при 210 градусах. Что мы и сделали!

Zotman порадовал вкусной начинкой, достаточным количеством соуса, толстым слоем расплавленного как надо сыра. Но главное — тесто! Непривычное для пиццы, больше похожее на лаваш или тандырную лепешку, приятно-вязкое, чуть шершавое от муки, оно буквально тает во рту.

Понять, удачное ли тесто выбрано для пиццы, легко: если съедены все бортики. У нас с пиццей Zotman так и получилось. Съели без остатка. Это твердая пятерка и то, что должно быть в морозилке на тот самый крайний случай. А может быть и не на крайний, а просто на ужин или обед. Это наш безоговорочный победитель.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Глобусовская» СТМ — замороженная пицца «4 сезона» с мясной начинкой оказалась третьей на нашем столе. Круглая пицца упакована в коробку из тонкого картона, внутри — традиционно в пленку.

Вес: 320 г.

Цена: 219 руб.

Голландский сыр, грибы, ветчина, сервелат, сыр с голубой плесенью, специи и много-много всяких уплотнителей, закрепителей, красителей и проч. Весь состав мелким шрифтом поместили в огромный столбец во всю заднюю часть коробки:

Внутри — тонкая пицца, в которой начинку распределили по нескольких секторам. Кому-то в итоге достанутся только грибы, кому-то — только колбаска.

Этот экземпляр тоже нужно выпекать только в духовке. Мы сделали так, как нам подсказал производитель. Получилось вот что:

Пицца пропеклась вся, кроме грибов. Подуставшие шампиньоны так и остались бледно лежать на краешке.

К слову, ингредиенты начинки нарезаны очень мелко, от этого пицца создает впечатление собранной на скорую руку из остатков в холодильнике. На вкус неплох сектор, в котором попался сыр с плесенью. Остальные совсем не впечатлили: бедная начинка, жесткое пресное тесто.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Добротная яркая упаковка, прямоугольная пицца дополнительно упакована в пленку.

Вес: 430 г.

Цена: 511 руб.

Томаты, моцарелла, ветчина, пепперони, соус и специи — состав традиционный. Даже замороженная пицца уже выглядит потрясающе! Обилие сыра, колбасы, ветчины и яркие томаты — хочется поскорее ее испечь и съесть.

Производитель не рекомендует готовить ее в микроволновке. Только духовка. И это правильно!

7-8 минут при 250 градусах — и наша пицца готова.

А готова ли? По запаху кажется, что нет: тесто сильно отдает дрожжами. мы соблюдали все условия приготовления, но пицца осталась сыроватой. Производителю на заметку — 8 минут для этой пиццы все же маловато.

«Допекли!» — подумала пицца и наконец приготовилась.

Что ж, начинка приличная, тесто буквально тает во рту. Одно но — запах дрожжей никуда не ушел. За это снизим балл этому прекрасному экземпляру.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

А мы думали, что «Сибирская коллекция» — это только пельмени. Оказалось, еще и пицца. Недешевая, с претензией на самое мясное наполнение, попробуем!

Вес: 420 г.

Цена: 610 руб.

В начинке — ветчина, моцарелла, гауда, бекон, сальчичон, маслины, перец чили, протертые помидоры и специи — роскошный состав.

Пицца достойно упакована, ингредиенты начинки разложены ровным слоем и выглядят свежими и вкусными. Выпекать пиццу советуют в духовке.

13 минут — и наша пицца готова. Вот какой она получилась:

Это очень вкусная пицца, в ней достаточно соуса и мяса, приятный сыр, вкусное тесто без запаха дрожжей. Бортик толстоват, остался на тарелках. За это — минус полбалла, но это — чистой воды вкусовщина. Пицца из разряда «мастхэв».

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.