Татьяна Арнтгольц о том, что связывает ее с Тулой, за что она любит театр и о муже Марке Богатыреве

Татьяна Арнтгольц и Роман Маякин. Фото Дмитрия Дзюбина.

Татьяна Арнтгольц - одна из самых ярких, успешных и любимых зрителями актрис. Ее утонченная внешность, хрупкость, женственность, изящество и актерский талант с первых же ролей покорили любителей кино и театра.

В пятницу, 13 октября, актриса приехала в наш город, чтобы показать тулякам спектакль "Близость". Перед тем, как выйти на сцену, Татьяна пригласила журналистов Myslo в свою гримерку. Пока стилист завивала актрисе волосы, Татьяна Арнтгольц ответила на наши вопросы. Слово Татьяне.

… Спектаклю «Близость» два года. Пьеса замечательная. Прекрасный автор Гарольд Пинтер написал пьесу «Предательство», за нее он получил Нобелевскую премию. В основу легла его личная история. Она чуть по-другому завершилась, нежели история нашего спектакля.

... Всегда говорю, что героини, которых я играю, мне не близки. Да, они обладают какими-то моими качествами. Я смеюсь так, как смеюсь в жизни, и плачу так, как плачу. А так ни героиня этого спектакля, ни любая из моих героинь на меня не похожи. Это созданный образ, придуманный мной и режиссером, и тут искать схожесть не нужно.

...Мы долго искали материал, я всегда подбираю материал тщательно, мне всегда хочется, чтобы зритель увидел спектакль, увидел историю. Чтобы он не с пустой головой вышел из зала и чтобы в течение спектакля у зрителя была возможность подумать, узнать в ситуациях себя. Я люблю истории, которые узнаваемы. Все мои спектакли про людей. И эта история такая же, за это я ее люблю. Поэтому мы выбрали эту пьесу.

Спектакль продолжает находиться в стадии работы. Пьеса сложная и что называется "без потолка" — ее можно постоянно дорабатывать. Сейчас спектакль очень отличается от того, что было два года назад. Он безусловно изменился в лучшую сторону, он наполнен новыми текстами, был уточнен перевод, добавлены пластика и музыка…





...В Туле я бывала уже много раз. Мне этот город очень близок прежде всего нашим продюсером Анджелой, тулячкой, с которой мы познакомились давно - когда она привезла в Тулу наш спектакль «Двое на качелях». Этому спектакль уже 11 лет. Потом был спектакль «Фантазии Фарятьева», который тоже привезла Анжела. Мы уже давно дружны, и на тот момент, когда Анжела решила как продюсер сделать этот спектакль совместно с Ваней Жидковым (первый муж Татьяны Арнтгольц, - прим. авт), мы с ней уже дружили. Я приезжала сюда, была у нее в гостях, наши старшие дети росли вместе — ее сын Дима и моя дочка Маша.

А потом случился выпуск спектакля «Близость» здесь, в Туле. Было принято решение на целую неделю на выпуск спектакля уехать в Тулу. И мы, взяв семьи, приехали сюда. Так что первый зритель у нас был здесь. Я сижу сейчас в этой примерке и вспоминаю, как мы нервничали, как переживали, сколько было потрачено сил, эмоций. Было здорово! Так что Тула для меня особенный город с точки зрения творчества.

…Летом мы закончили проект, который называется «Омар в большом кино». Это замечательная добрая семейная история с прекрасным главным героем. Омар — это парень из Дагестана, совершенно удивительный.

А в театре в сентябре у меня была большая премьера — в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной мы выпустили спектакль «Тихий Дон». Всех приглашаю! Не знаю, может быть, мы доберемся когда-нибудь и до Тулы, если найдутся смельчаки, которые организуют приезд нашего огромного спектакля.

Я играю Аксинью. Это, наверное, одна из самых сложных для меня работ. Есть ряд героев в литературе, чьи имена мы можем записать золотыми буквами. И эта героиня туда входит наряду с Анной Карениной, Наташей Ростовой… Григория Мелехова играет мой прекрасный супруг Марк Богатырев. Это наша с ним совместная работа, удивительное для нас приключение.



Марк Богатырев - звезда сериала "Кухня".

…В Тулу я приехала с дочкой Машей, я всегда беру ее с собой. Я очень спокойная мягкая мама, все разрешаю…

... …Я стараюсь выбирать материал, который мне будет интересен. Слава богу у меня есть возможность не участвовать там, где мне не интересно. Сейчас у меня тот этап, когда мне интереснее театр. Театр — это механизм в десятки раз сложнее, чем кино. Это даже сравнивать нельзя. Театр — то, где артист учится, где он совершенствуется. Театр — это огромный труд и этим он мне нравится. Живая магия, которая происходит здесь и сейчас. Каждый спектакль не похож на предыдущий.

У меня спрашивают: «Почему вы столько лет играете в театре и все равно волнуетесь?» Да потому что это абсолютно живой организм, постичь до конца эту профессию невозможно. И никогда невозможно предсказать, как пойдет спектакль. Случится ли магия, какой будет зал, какой будет зритель…

Я бесконечно радуюсь тем подаркам, которые мне преподносит профессия. Театр — это здорово, круто и удивительно!

… Мой родной город — Калининград. У меня там мама и папа, дай бог им здоровья. У меня там старший брат, племянники. Участники нашей студии «Стоп», с которыми мы вышли из театрального класса. Педагоги. К сожалению, многих уже нет. В Калининграде живут наши друзья, с которыми мы росли. Мы стараемся приезжать туда часто. Были летом, недавно ездила сестра Ольга.

У меня два родных города. В Калининграде я чувствую себя маленькой, потому что там мама и папа, ведь пока живы наши родители, мы чувствуем себя детьми. Москва — это уже моя взрослая жизнь, самостоятельная. Здесь родилась моя семья, мои дети. Моя новая жизнь. Поэтому это тоже мой родной город.

…Моя любовь — это моя семья и мои дети. Я не устаю им радоваться, я хочу ещё детей. Я обожаю бывать с семьей, это мои силы, моя энергия.

Я люблю ходить в театр и делаю это часто. Там я тоже заряжаюсь очень хорошей позитивной энергией.

Меня окружают мои близкие, мои родственники. Добрые хорошие друзья.

Секрет молодости в позитиве, в возможности находиться в позитивном поле.

Есть такая замечательная пьеса «Пять вечеров», и там герой говорит: «Болезни от обид, а старость от зависти». Так что обиды и зависть надо исключать из своей жизни.

Мечтаю быть здоровой, чтобы папа с мамой жили подольше. Чтобы близкие были здоровы. И мне бы ещё очень хотелось детей!

Из досье Myslo

Татьяна Альбертовна Арнтгольц

Родилась 18 марта 1982 г. в Калининграде.

Актриса театра и кино, телеведущая.

Окончила Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина.



Младшая сестра-близнец Ольга — тоже актриса.

Семья: дочь Мария от актера Ивана Жидкова, второй муж актер Марк Богатырев, у пары есть сын Данила.

Избранная фильмография: «Глянец», «И все-таки я люблю…», «Ласточкино гнездо», «Фурцева», «Ночные ласточки», «Чемпионы», «Наживка для ангела», «Смерть на языке цветов».