Myslo и психологи анализируют почерк тульских чиновников

23 января – день ручного письма. Отличный повод внимательно присмотреться к своему и чужому почерку.

Каждый человек имеет особенный и неповторимый почерк. Даже при попытке копирования чьей-то подписи просматривается собственный стиль. Сейчас все мы пишем от руки гораздо меньше, чем еще 20 лет назад, но неизменно часто ставим свою подпись. Она у каждого человека уникальна и говорит о его характере, темпераменте и самооценке. Подпись – это отражение сути человека. Например,

Эгоист или альтруист? Подпись ясная – автор альтруистичен и подсознательно стремится быть понятным окружающим. И наоборот: неразборчивая подпись характеризует человека, которого не волнует мнение окружающих.

Подпись ясная – автор альтруистичен и подсознательно стремится быть понятным окружающим. И наоборот: неразборчивая подпись характеризует человека, которого не волнует мнение окружающих. Жадный или щедрый? Степень щедрости можно определить по расстоянию между буквами. Если оно значительное, то перед вами транжира. Если буквы «налезают» друг на друга, это указывает на экономность и даже на скупость.

Степень щедрости можно определить по расстоянию между буквами. Если оно значительное, то перед вами транжира. Если буквы «налезают» друг на друга, это указывает на экономность и даже на скупость. Теоретик или практик? Мысленно поделите подпись пополам. Первая половина показывает склонность к умственной деятельности, вторая к практической (физической). Если в начале подписи стоят две-три заглавные буквы и отсутствуют крупные знаки во второй части, можно с уверенностью сказать, что человек склонен к умственному труду.

Мысленно поделите подпись пополам. Первая половина показывает склонность к умственной деятельности, вторая к практической (физической). Если в начале подписи стоят две-три заглавные буквы и отсутствуют крупные знаки во второй части, можно с уверенностью сказать, что человек склонен к умственному труду. Свободолюбивый или зависимый? Об этом можно судить по длине хвостиков (росчерков) в конце подписи. Длинный росчерк – автор нетерпим к приказам и замечаниям. Короткий хвостик – человек легко поддается влиянию.

Об этом можно судить по длине хвостиков (росчерков) в конце подписи. Длинный росчерк – автор нетерпим к приказам и замечаниям. Короткий хвостик – человек легко поддается влиянию. Покладистый или упрямый? У добрых и спокойных людей буквы в подписи более округлые. Угловатые буквы говорят о стремлении к независимости, упрямству, лидерству, желанию самоутвердиться.

У добрых и спокойных людей буквы в подписи более округлые. Угловатые буквы говорят о стремлении к независимости, упрямству, лидерству, желанию самоутвердиться. Идеалист или прагматик? Мелкие буквы характеризуют человека рационального и приземленного и мелочного. Большие буквы – мечтательного и доверчивого.

Мелкие буквы характеризуют человека рационального и приземленного и мелочного. Большие буквы – мечтательного и доверчивого. Руководитель или подчиненный? Размашистая подпись говорит о глобальном мышлении, часто встречается у руководителей, общественных деятелей. Мелкая подпись – мышление более конкретно, человек склонен выполнять поставленные ему задачи.

По почерку и подписи можно определить и темперамент человека. Например, сангвиник обладает красивой, размашистой подписью, слегка «ползущей» вверх. Завёрнутые или закрученные штрихи, небольшие, замкнутые буквы указывают на холерика. Люди с таким темпераментом пишут с сильным нажимом и с наклоном вправо. Подпись меланхолика зачастую сложно прочесть и понять, она написана со слабым нажимом. А вот флегматику присуща каллиграфическая, вытянутая подпись, украшенная завитками.

Длинная подпись характеризует неторопливого и дотошного человека. Короткая – нетерпеливого и поверх­ностного. Подпись, направленная вверх, бывает у жизнерадостных оптимистов. Но если угол наклона больше 40 градусов от горизонтали, то речь может идти о самоуверенности, повышенном уровне эгоизма. Направленная вниз подпись указывает на пессимистичность, низкий уровень психической энергии и неумение отстоять свои права. Буквы, соединенные друг с другом, – последовательность и консервативность. Такой человек склонен настаивать на своем. Разрывы в подписи – непредсказуемость, стремление к новому. Завитки и украшения в подписи – творческий склад натуры, себялюбие, желание выделиться. Много украшений – неискренность. Точка в подписи – признак дисциплинированности. Если человек ставит ее после первого инициала, он тот, кто семь раз отмерит и один раз отрежет. Если же точка в конце автографа, человек исполнителен и ответствен, доводит начатое дело до конца. Если в подписи в основном заглавные буквы – человек требователен. Высота заглавных букв превышает в 2 раза высоту строчных – перед нами очень уверенный и честолюбивый человек, спорить с ним очень трудно. Компактная подпись характерна для тактиков, размашистая – для стратегов. Если подпись подчеркнута сверху – человек гордый и стремится к большим достижениям. Если снизу – то обидчивый и самолюбивый. Если подпись перечеркнута линией, то человек самокритичен до мнительности.

Используя эти правила графологии, психолог Анжела Харитонова проанализировала подписи известных тульских политиков и чиновников.

И вот какие результаты получили:

Уверенный, логичный и последовательный человек. Щедрый, уравновешенный, независимый. Дипломатичный, умеющий находить компромиссы.

Независимый, упорный в достижении цели человек. Уверенный в себе, честолюбивый. Склонен быстро реагировать на ситуацию и мыслить глобально. Экономный.

Глобально мыслящий, уверенный в себе, уравновешенный человек. Выдержанный, настойчивый в достижении результата. Прагматик.

Человек с быстрой реакцией, эмоциональный, остроумный. Независимый. Оптимист, энергичный, уверенный.

Самолюбивый, оригинальный, на всё имеющий собственный взгляд. Уверенный в себе, независимый, упорный. Щедрый, энергичный, настойчивый, требовательный.

Оптимистичный, честолюбивый. Уверенный в себе, глобально мыслящий, разносторонний человек. Умеющий находить компромиссные решения, дипломатичный.

Человек с хорошей фантазией и воображением. Требовательный в делах. Логичный, рацио­нальный, последовательный. Обстоятельный, усидчивый, настойчивый. Эмоционально сбалансированный.

Идеалист, видящий мир по-своему, креативный и оригинальный. Человек с глобальным мышлением, независимый и упорный. Смелый, целеустремленный.