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Myslo и психологи анализируют почерк тульских чиновников

Myslo и психологи анализируют почерк тульских чиновников

23 января – день ручного письма. Отличный повод внимательно присмотреться к своему и чужому почерку.

Каждый человек имеет особенный и неповторимый почерк. Даже при попытке копирования чьей-то подписи просматривается собственный стиль. Сейчас все мы пишем от руки гораздо меньше, чем еще 20 лет назад, но неизменно часто ставим свою подпись. Она у каждого человека уникальна и говорит о его характере, темпераменте и самооценке. Подпись – это отражение сути человека. Например, 
 
  • Эгоист или альтруист? Подпись ясная – автор альтруистичен и подсознательно стремится быть понятным окружающим. И наоборот: неразборчивая подпись характеризует человека, которого не волнует мнение окружающих.
  • Жадный или щедрый? Степень щедрости можно определить по расстоянию между буквами. Если оно значительное, то перед вами транжира. Если буквы «налезают» друг на друга, это указывает на экономность и даже на скупость. 
  • Теоретик или практик? Мысленно поделите подпись пополам. Первая половина показывает склонность к умственной деятельности, вторая к практической (физической). Если в начале подписи стоят две-три заглавные буквы и отсутствуют крупные знаки во второй части, можно с уверенностью сказать, что человек склонен к умственному труду. 
  • Свободолюбивый или зависимый? Об этом можно судить по  длине хвостиков (росчерков) в конце подписи. Длинный росчерк – автор нетерпим к приказам и замечаниям. Короткий хвостик –  человек легко поддается влиянию.
  • Покладистый или упрямый? У добрых и спокойных людей буквы в подписи более округлые. Угловатые буквы говорят о стремлении к независимости, упрямству, лидерству, желанию самоутвердиться.
  • Идеалист или прагматик? Мелкие буквы характеризуют человека рационального и приземленного и мелочного. Большие буквы – мечтательного и  доверчивого.
  • Руководитель или подчиненный? Размашистая подпись говорит о глобальном мышлении, часто встречается у руководителей, общественных деятелей. Мелкая подпись – мышление более конкретно, человек склонен выполнять поставленные ему  задачи.
По почерку и подписи можно определить и темперамент человека. Например, сангвиник обладает красивой, размашистой подписью, слегка «ползущей» вверх. Завёрнутые или закрученные штрихи, небольшие, замкнутые буквы указывают на холерика. Люди с таким темпераментом пишут с сильным нажимом и с наклоном вправо. Подпись меланхолика зачастую сложно прочесть и понять, она написана со слабым нажимом. А вот флегматику присуща каллиграфическая, вытянутая подпись, украшенная завитками. 
 
  1. Длинная подпись характеризует неторопливого и дотошного человека. Короткая – нетерпеливого и поверх­ностного.
  2. Подпись, направленная вверх, бывает у  жизнерадостных оптимистов. Но если угол наклона больше 40 градусов от горизонтали, то речь может идти о  самоуверенности, повышенном уровне эгоизма. Направленная вниз подпись указывает на пессимистичность, низкий уровень психической энергии и неумение отстоять свои права.
  3. Буквы, соединенные друг с другом, – последовательность и консервативность. Такой человек склонен настаивать на своем. Разрывы в подписи – непредсказуемость, стремление к новому.
  4. Завитки и украшения в подписи – творческий склад натуры, себялюбие, желание выделиться. Много украшений – неискренность.
  5. Точка в подписи – признак дисциплинированности. Если человек ставит ее после первого инициала, он тот, кто семь раз отмерит и один раз отрежет. Если же точка в конце автографа, человек исполнителен и ответствен, доводит начатое дело до конца.
  6. Если в подписи в основном заглавные буквы – человек требователен. Высота заглавных букв превышает в 2 раза высоту строчных – перед нами очень уверенный и честолюбивый человек, спорить с ним очень трудно.
  7. Компактная подпись характерна для тактиков, размашистая – для стратегов.
  8. Если подпись подчеркнута сверху – человек гордый и стремится к большим достижениям. Если снизу – то обидчивый и самолюбивый. Если подпись перечеркнута линией, то человек самокритичен до мнительности. 
Используя эти правила графологии, психолог Анжела Харитонова проанализировала подписи известных тульских политиков и чиновников.
И вот какие результаты получили:
 
 
Уверенный, логичный и последовательный человек. Щедрый, уравновешенный, независимый.  Дипломатичный, умеющий находить компромиссы.
 
 
Независимый, упорный в достижении цели человек.  Уверенный в себе, честолюбивый. Склонен быстро реагировать на ситуацию и мыслить глобально. Экономный.
 
 
Глобально мыслящий, уверенный в себе, уравновешенный человек.  Выдержанный, настойчивый в достижении результата. Прагматик.
 
 
Человек с быстрой реакцией, эмоциональный, остроумный. Независимый. Оптимист, энергичный, уверенный.
 
 
Самолюбивый, оригинальный, на всё имеющий собственный взгляд. Уверенный в себе, независимый, упорный.  Щедрый, энергичный, настойчивый, требовательный.
 
 
Оптимистичный, честолюбивый. Уверенный в себе, глобально мыслящий, разносторонний человек. Умеющий находить компромиссные решения, дипломатичный.
 
 
Человек с хорошей фантазией и воображением. Требовательный в делах. Логичный, рацио­нальный, последовательный. Обстоятельный, усидчивый, настойчивый. Эмоционально сбалансированный.
 

Идеалист, видящий мир по-своему, креативный и оригинальный. Человек с глобальным мышлением, независимый и упорный. Смелый, целеустремленный.
Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 11:58 0
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