Myslo и психологи анализируют почерк тульских чиновников
23 января – день ручного письма. Отличный повод внимательно присмотреться к своему и чужому почерку.
Каждый человек имеет особенный и неповторимый почерк. Даже при попытке копирования чьей-то подписи просматривается собственный стиль. Сейчас все мы пишем от руки гораздо меньше, чем еще 20 лет назад, но неизменно часто ставим свою подпись. Она у каждого человека уникальна и говорит о его характере, темпераменте и самооценке. Подпись – это отражение сути человека. Например,
- Эгоист или альтруист? Подпись ясная – автор альтруистичен и подсознательно стремится быть понятным окружающим. И наоборот: неразборчивая подпись характеризует человека, которого не волнует мнение окружающих.
- Жадный или щедрый? Степень щедрости можно определить по расстоянию между буквами. Если оно значительное, то перед вами транжира. Если буквы «налезают» друг на друга, это указывает на экономность и даже на скупость.
- Теоретик или практик? Мысленно поделите подпись пополам. Первая половина показывает склонность к умственной деятельности, вторая к практической (физической). Если в начале подписи стоят две-три заглавные буквы и отсутствуют крупные знаки во второй части, можно с уверенностью сказать, что человек склонен к умственному труду.
- Свободолюбивый или зависимый? Об этом можно судить по длине хвостиков (росчерков) в конце подписи. Длинный росчерк – автор нетерпим к приказам и замечаниям. Короткий хвостик – человек легко поддается влиянию.
- Покладистый или упрямый? У добрых и спокойных людей буквы в подписи более округлые. Угловатые буквы говорят о стремлении к независимости, упрямству, лидерству, желанию самоутвердиться.
- Идеалист или прагматик? Мелкие буквы характеризуют человека рационального и приземленного и мелочного. Большие буквы – мечтательного и доверчивого.
- Руководитель или подчиненный? Размашистая подпись говорит о глобальном мышлении, часто встречается у руководителей, общественных деятелей. Мелкая подпись – мышление более конкретно, человек склонен выполнять поставленные ему задачи.
По почерку и подписи можно определить и темперамент человека. Например, сангвиник обладает красивой, размашистой подписью, слегка «ползущей» вверх. Завёрнутые или закрученные штрихи, небольшие, замкнутые буквы указывают на холерика. Люди с таким темпераментом пишут с сильным нажимом и с наклоном вправо. Подпись меланхолика зачастую сложно прочесть и понять, она написана со слабым нажимом. А вот флегматику присуща каллиграфическая, вытянутая подпись, украшенная завитками.
- Длинная подпись характеризует неторопливого и дотошного человека. Короткая – нетерпеливого и поверхностного.
- Подпись, направленная вверх, бывает у жизнерадостных оптимистов. Но если угол наклона больше 40 градусов от горизонтали, то речь может идти о самоуверенности, повышенном уровне эгоизма. Направленная вниз подпись указывает на пессимистичность, низкий уровень психической энергии и неумение отстоять свои права.
- Буквы, соединенные друг с другом, – последовательность и консервативность. Такой человек склонен настаивать на своем. Разрывы в подписи – непредсказуемость, стремление к новому.
- Завитки и украшения в подписи – творческий склад натуры, себялюбие, желание выделиться. Много украшений – неискренность.
- Точка в подписи – признак дисциплинированности. Если человек ставит ее после первого инициала, он тот, кто семь раз отмерит и один раз отрежет. Если же точка в конце автографа, человек исполнителен и ответствен, доводит начатое дело до конца.
- Если в подписи в основном заглавные буквы – человек требователен. Высота заглавных букв превышает в 2 раза высоту строчных – перед нами очень уверенный и честолюбивый человек, спорить с ним очень трудно.
- Компактная подпись характерна для тактиков, размашистая – для стратегов.
- Если подпись подчеркнута сверху – человек гордый и стремится к большим достижениям. Если снизу – то обидчивый и самолюбивый. Если подпись перечеркнута линией, то человек самокритичен до мнительности.
Используя эти правила графологии, психолог Анжела Харитонова проанализировала подписи известных тульских политиков и чиновников.
И вот какие результаты получили:
Уверенный, логичный и последовательный человек. Щедрый, уравновешенный, независимый. Дипломатичный, умеющий находить компромиссы.
Независимый, упорный в достижении цели человек. Уверенный в себе, честолюбивый. Склонен быстро реагировать на ситуацию и мыслить глобально. Экономный.
Глобально мыслящий, уверенный в себе, уравновешенный человек. Выдержанный, настойчивый в достижении результата. Прагматик.
Человек с быстрой реакцией, эмоциональный, остроумный. Независимый. Оптимист, энергичный, уверенный.
Самолюбивый, оригинальный, на всё имеющий собственный взгляд. Уверенный в себе, независимый, упорный. Щедрый, энергичный, настойчивый, требовательный.
Оптимистичный, честолюбивый. Уверенный в себе, глобально мыслящий, разносторонний человек. Умеющий находить компромиссные решения, дипломатичный.
Человек с хорошей фантазией и воображением. Требовательный в делах. Логичный, рациональный, последовательный. Обстоятельный, усидчивый, настойчивый. Эмоционально сбалансированный.
Идеалист, видящий мир по-своему, креативный и оригинальный. Человек с глобальным мышлением, независимый и упорный. Смелый, целеустремленный.
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