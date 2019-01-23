«Пастораль» – спектакль о сексе как основе жизни

Сцена из спектакля «Пастораль». На фото Лия Латыпова, Алексей Гиммельрейх и Михаил Хотеенков. Фото из архива героев статьи.

О создании спектакля, своей компании, успехах и поводах для гордости мы поговорили с создателями «Барабана». Они – это Полина Шатохина, арт-директор компании «Барабан», Евгений Маленчев, директор, и Анастасия Куклина, продюсер. Их территория – современное искусство. Спектакли – взрослые и детские, кино, лекции, читки современной драматургии… 18 января компании «Барабан» исполнилось три года.

– Полина, Евгений, знаю, что вы – профессиональные артисты, работаете в Тульской драме - Полина актрисой, Евгений - режиссером. Как и почему у вас возникло желание сделать что-то параллельное театру, что-то свое и ни на что не похожее?



Евгений: – Как возникает любое желание – ты испытываешь необходимость. Я, например, испытываю необходимость жить в современном мире, важнейшая часть которого – современная культура. Можно ждать, что кто-то сделает за тебя, а можно сделать самому. Мы решили делать.



Полина: – Формировать среду своего обитания, особенно если речь идет о профессиональной среде, для меня очень важно. Я испытываю потребность в том, чтобы она стала качественно другой, чтобы у меня была возможность влиять на нее, а не находиться в ожидании.

– Чем занимается компания «Барабан»? Сколько вас в команде и кто ваш зритель?



Евгений: – «Барабан» занимается самым важным – построением коммуникаций между людьми. Поэтому когда мы говорим «компания», мы имеем в виду компанию людей. Людей, которые создают искусство сегодня, и людей, которые нуждаются в нем. Сочинили эту идею четверо – Поля, Настя Куклина, Гуля Искакова и я. Теперь уже нас много.



Полина: – В конце 2018 года в традиционном новогоднем посте среди подведения итогов мы написали имена всех, кто имеет отношение к жизни «Барабана», каждого, кто хотя бы раз принял участие в жизни проекта, неважно, насколько масштабным было участие. Вот все эти люди и есть наша команда.



Евгений Маленчев, директор.

Евгений: – Наши зрители очень разные. Обобщать я не люблю, но могу сказать, что в большинстве это молодые и очень молодые люди.



– Откуда родилось такое название – это заявка на что-то громкое, яркое, выделяющее из общего фона, задающее ритм театральной жизни города?



Полина: – Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос.



– Вы выиграли грант фонда Михаила Прохорова. Сложно ли было стать победителями? На что потратили деньги?



Анастасия Куклина, продюсер.

Анастасия: – Гранты – это интересная и очень непредсказуемая штука. Когда ты подаешь заявку, ты ни в чем никогда не можешь быть уверен. Мне кажется, здесь большую роль играет удача. Важна не только крутая и актуальная история, которую ты заявляешь, грамотно расписывая все цели, задачи, важность ее реализации, сметы и т.д., но и то, повезет ли именно тебе. Безусловно, необходимо, чтобы твой проект был интересен не только тебе, тогда шансы на победу увеличиваются. Но и удача, конечно, должна быть, без нее – никуда.

Деньги потратили на то, на что и планировали, – на проведение нашей первой резиденции «Барабан» отдыхает».

Самая большая часть бюджета проекта ушла на проживание участников и организаторов, которые две недели были абсолютно погружены в процесс и жили в отеле «Болотов. Дача». Остальные деньги распределились на транспорт для участников, экспертов и зрителей, на расходные материалы для нашей стройки, на аренду оборудования для проведения показов и совсем небольшой процент ушел на плату тем, кто работал над проектом.

– Расскажите о спектакле «Пастораль», который туляки увидят 3 февраля. О чем этот спектакль, что хотите сказать зрителям?



Анастасия: – Этот спектакль лично для меня очень важен и очень мне дорог, потому что он родился на нашей первой резиденции и продолжает свою активную жизнь. Я счастлива, что работа над спектаклем продолжилась, несмотря на многие сложности, – артисты живут в разных городах, нет бюджета на постановку и т.д. Но все горят этой работой, и поэтому она продолжается.

Для меня «Пастораль» – это спектакль о свободе внутренней и внешней, об идентичности и ее выражении, о чувственном восприятии жизни, о тонкости выстраивания взаимоотношений. Мне кажется, что «Пастораль» может быть такой вечной work in progress, потому что материал для работы практически невозможно исчерпать. В основе спектакля драматургия – пьеса Марты Райцес «4 акт». Пьеса была написана во время нашей резиденции. Режиссер Владимир Бочаров выбрал с ней следующий способ работы – всю пьесу он разбил на карточки, которые случайным образом вытягивают перформеры, и таким образом карточки становятся заданиями, которые они выполняют.

Поскольку порядок вытягивания карточек предсказать невозможно, то спектакль получается очень импровизационным. Но, как известно, хорошая импровизация репетируется еще дольше и точнее, поэтому работа над спектаклем идет очень подробная, в том числе и теоретическая. Огромное значение еще имеет пластика, выражение через движение. Иногда из одной короткой фразы может родиться невероятная сцена.



– Почему возрастное ограничение спектакля 18+?

– Мы исследуем так называемые табуированные темы. Ключевая тема нашего исследования – это секс как форма взаимоотношений между людьми. И до сих пор эта тема – табу в России. Наверное, отчасти этой работой нам хочется изменить это отношение, показать, что секс – это гораздо важнее и глубже, что он является основой для многих вещей.

Ну и нужно напомнить ханжам о том, что секс – это основа жизни.

«Пастораль» – спектакль совершенно не пошлый и не провокационный, он умный, тонкий и глубокий. Я уверена в том, что те зрители, которые его увидят, смогут поменять свое отношение к затрагиваемым в нем темам.

Знаете ли вы, что...

«Пастораль» – это игра любовников



Они блуждают и странствуют по свету. Когда-то они ушли, спаслись бегством. Они мечтали создать новый мир. Скитаясь, они теряли друг друга, их тела остывали, они взрослели. Четверо-трое-двое и, возможно, в конце останется один. Они придумывают игру-прелюдию, которая состоит из осколков сновидений, фрагментов дерзких признаний, детских откровений.



Они тасуют карточки, так что реплики, движения и вздохи каждый раз сплетают новый сюжет. Их идеальная сцена – постель. Там одновременно место исповеди и борьбы. Возможно, в финале она станет смертным одром...



На сцене четыре актера: Полина Шатохина – любовник-детектив, Илья Оши – рыжий любовник, Лия Латыпова – supernature любовник, Алексей Гиммельрейх – полуночный ковбой. Именно в этом составе вы увидите «Пастораль» в Туле 3 февраля.



