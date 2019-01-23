Илья Авербух, звезда фигурного катания: «Хочу всегда делать что-то новое!»

Автор Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Илья Авербух — не только призер олимпийских игр. Именно с его легкой руки фигурное катание снова стало одним из самых популярных видов спорта. Он первым поставил на лед звезд кино- и шоу-бизнеса, а проект «Ледниковый период» много лет был одним из самых рейтинговых на Первом канале. Илья — не просто спортсмен и тренер, но еще и продюсер, режиссер-постановщик различных важных и знаковых мероприятий в нашей стране. Ему только-только исполнилось 45 лет. Но есть еще одна важная дата, которую он собирается отметить в апреле…

Мы встретились с Авербухом и расспросили его обо всех новых проектах в его жизни. Сразу откроем маленький секрет: еще одному телешоу — быть!

Две даты

— Илья, Вам только что исполнилось 45 лет. Обычно к какой-то важной дате люди поводят итоги. У Вас, наверное, тоже было такое?

- У меня сразу много событий, и вести разговор только об одном 45-летии, думаю, было бы не совсем верно. Можно сказать, что лучше говорить об общих итогах — так сказать, промежуточных. У меня также 15 лет, как я завершил свою спортивную карьеру. Причем день рождения — это больше личный праздник, а вот то, что сделано за эти годы, — это уже общественное достояние.



— Паспорт новый получили?

- Да. Фотография устраивает! (Смеется)

— 45-летие, я знаю, Вы отмечали в работе — на гастролях. А будет ли всё же к такой дате приурочено что-то праздничное?

- Мне всегда неловко, когда задают такие вопросы. «Юбилей» — страшное для меня слово. Была, конечно, и у меня идея что-то большое сделать, но пока не хватает ни сил, ни времени. Думаю, что в начале апреля мы устроим гала-шоу, в котором примут участие многие фигуристы. По крайней мере, мы такое планируем. Но, опять же, это больше относится к моей деятельности, поэтому и будет называться «15 лет успеха».

Тренер Тарасова

— Татьяна Анатольевна Тарасова принимает участие во многих Ваших проектах. Часто с ней советуетесь?

- Она — мой настоящий учитель во всем, и огромное ей спасибо за это! Татьяне Анатольевне удалось создать бум профессионального фигурного катания. Да, я во многом с ней советуюсь, она смотрела и мой мюзикл на льду «Щелкунчик» перед его показом, что-то подсказывала, как лучше сделать. И делала это, как всегда, весьма корректно.

— В «Ледниковом периоде» она была одной из самых строгих судей…

- Во время «Ледникового периода», когда она записывала какие-то комментарии и замечания у себя на листочке, — мы всегда вздрагивали и пытались понять по выражению лица, о чем эти заметки: будет хвалить или ругать? Но при этом ее замечания всегда самые важные и нужные. Я был у Татьяны Анатольевны постановщиком ее юбилейного шоу «Тарасова 6.0», а потом она доверила уже следующее — «Тарасова 7.0». Для меня это — как оценка моего труда.

Важные проекты

— Много проектов удалось сделать за эти 15 лет?



- Судите сами. Это же и 12 лет работы на телевидении, а каждый проект длится по полгода. Был проект «Ледниковый период. Дети» (Первый канал. — Прим. авт.), который мы долго продумывали и за который получили «Тэфи». Конечно же, это гастрольная деятельность, ледовые спектакли. Некоторые из них были показаны больше трехсот раз, а всего у нас было дано более полутора тысяч спектаклей — это абсолютные рекорды! Везде в них задействованы лучшие спортсмены, олимпийские чемпионы. За это время появились и другие ледовые спектакли — у наших коллег. И это прекрасно! Конкуренция только подстегивает. Еще я принимал участие в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, церемонии открытия чемпионата мира по хоккею. Режиссировал церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

— А что сейчас в Ваших планах?

- В марте в Красноярске состоится зимняя универсиада, я там режиссер церемоний открытия и закрытия. И силы брошены туда.

— Запланированы ли новые ледовые шоу?

- Сейчас думаю о постановке ледового спектакля «Клеопатра». Если всё пойдет как положено, то премьера состоится осенью. Несмотря на то, что в этом есть историческая подоплека, я хотел бы перенести всю эту историю по­ближе к нам, к современности. Я пока про нее никому не говорил, считайте, что это эксклюзивная информация для вас.

— На телевидении стоит чего-то ожидать?

- Конечно. Сейчас началась работа над следующим сезоном дет­ского ледового телешоу. Решено, что будем его продолжать!

Спорт и дети

— Как Вы считаете, нужно посвятить ребенка только спорту — или стоит его развивать в разных направлениях?

- Я думаю, что надо сеять в разных местах, пробовать везде. Но если ваш ребенок одарен в чем-то одном и у него есть очевидный талант — то надо двигаться именно в этом направлении. И говорить о том, что в перерыве между тренировками можно еще сбегать, например, в музыкальную школу, — не стоит.

— Ваш сын Мартин чем интересуется?

- Ему 14 лет, сейчас заинтересовался скейтбордом, и тут его подгонять не надо — он сам несется на занятия. Благо спорт этот демократичный, можно и в 14 лет начать им заниматься — в отличие от фигурного катания, где после пяти лет начинать уже поздно, ну шести, — это край…

Право на отдых

— Где Ваш источник сил?

- Я намечаю цель, ставлю для себя определенную задачу и иду к ней. И получаю удовольствие от пути к результату. Я не люблю ходить по кругу, хочу всегда делать что-то новое. Мне по темпераменту такое больше подходит.

— И как при такой нагрузке Вам удается отдохнуть?

- Сейчас даже мыслей нет об отдыхе. Вот пройдет универсиада — там и посмотрим…

Может так всё сложиться, что я в конце марта смогу поехать в Японию комментировать чемпионат мира по фигурному катанию.

И вот там — когда есть большая разница во времени с Москвой, когда тебе никто не звонит — у меня, возможно, и получится чуть-чуть перевести дух…

Из досье Myslo

Илья Изяславич Авербух



Родился 18 декабря 1973 г. в Москве.

Окончил Московскую государственную академию физической культуры.

Заслуженный мастер спорта России.

Награжден орденом Дружбы.

Предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.

В паре с Ириной Лобачёвой: серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион России.

Был факелоносцем российской команды на зимних Олимпийских играх 2014 года.

Семья: разведен, сын Мартин (род. в 2004 г.).

3 золотые медали в копилке Ильи Авербуха: универсиады (1995 г.), чемпионата мира (2002 г.) и чемпионата Европы (2003 г.).